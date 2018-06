"Nuestras fronteras se respetan", la foto del dirigente de VOX junto a un cañón

Javier Ortega Smith, el secretario general de VOX, ha publicado una fotografía en su perfil de Twitter en la que aparece en una playa junto a un cañón apuntando al mar.

La imagen va a acompañada de un comentario sobre las fronteras: "Nuestras fronteras se respetan y hemos de defenderlas como hemos hecho siempre a lo largo de la historia. Antes contra los piratas y ahora contra las mafias del tráfico de la inmigración ilegal", dice el político.

Este tuit surge en mitad de la polémica generada por acoger el barco Aquarius, que transportaba más de 600 inmigrantes (entre ellos, niños) y que Italia rechazó.

Las respuestas a esta publicación criticando la actitud de Ortega Smith han sido numerosas:

Máquina, en tus fronteras no combates las mafias de la inmigración ilegal, sino sus víctimas.

Aunque también ha habido quienes han apoyado las palabras de Smith:

Que no piensen que no empatizamos con sus dramas. Pero hay que hacer entender, que esta no es la solución.Tan sólo logramos, beneficiar a unos poquitos, fortalecer a las mafias y malgastar un dineral. Que tal ayudarles en sus países. Entre tanta victima, también hay violadores