Oleguer Pujol no declaró el "legado del abuelo" para proteger a sus hermanos

Ya creo que es hora de poder ver que España en democracia ya no es Jauja para los presuntos . Es una vergüenza ver el presunto saqueo al que presuntamente sele estado sometiendo a España. JUSTICIA POR FAVOR , Y TOLERANCIA CERO. QUE YA CREO QUE NOS TOCA VER QUE ES ASI A LOS QUE CUNPLIMOS CON LA LEY Y NO SOMOS PRESUNTOS NI DE PRESUNTA CORRUPCION NI DE PRESUNTA MALVERSACION DE DINERO PUBLICO. ES UNA VERGUENZA LA IMAGEN QUE SE ESTA DANDO SOBRE ESPAÑA. Y LA UNICA SOLUCION ES PODER MOSTRAR QUE EN DEMOCRACIA NO SE SALE DE ROSITAS SEAN QUIEN QUIERA QUE SEAN LOS PRESUNTOS .