Òmnium y la ANC reclaman no votar fuera de los locales habituales

Crida per la Democràcia, plataforma impulsada por entidades como Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC), está difundiendo a través de whatsapp y otros sistemas de mensajería "instrucciones oficiales" para organizar las colas en los colegios electorales durante la celebración mañana domingo del referéndum convocado por el Govern y suspendido por el Tribunal Constitucional.

El principal objetivo es ofrecer una imagen de "colas gigantes" durante todo el día y reclaman evitar la violencia. Asimismo, rechazan que se pueda votar "fuera del recinto oficial". "No organizaremos una votación alternativa", recalcan. Y en caso de que no se consiga entrar en los locales electorales, instan a quedarse en la puerta "haciendo cola" con la papeleta en la mano.

Por otra parte, Òmnium ha difundido en Twitter un vídeo en el que, además de estas instrucciones, pide a los ciudadanos estar frente a los colegios a las 5 de la mañana y, si pueden, que se queden a dormir esta noche allí para evitar el precinto.

Estas son las instrucciones distribuidas por Crida per la Democràcia:

"1. Máxima dignidad institucional: No estamos haciendo un show, no estamos haciendo una manifestación: estamos ejerciendo la soberanía popular y estamos ayudando a la Generalitat de Cataluña a hacer el referéndum.

2. Las imágenes que proyectemos han de ser de máximo respeto por la institución y por el procedimiento refrendario.

3. En ningún caso está autorizado utilizar las urnas y el material electoral fuera del recinto oficial. Si no conseguimos entrar, nos quedamos en la puerta haciendo cola. No organizamos una votación alternativa.

4. Resistencia pacífica, cero violencia, máxima audacia. Si hay algún impedimento para entrar en los centros de votación, en ningún caso utilizaremos la violencia. Sí que utilizaremos la resistencia pacífica, sí que utilizaremos la audacia para entrar en los centros de votación.

5. El Estado, a través de la fiscalía, envía a los Mossos a impedir el referéndum. El Govern no está de acuerdo, pero no puede hacer nada más para evitarlo. Es muy importante no enfrentarse directamente a los Mossos, es la imagen que busca el Estado y la tenemos que evitar. Esto no impide hacer resistencia pasiva o utilizar la audacia para entrar en los colegios.

6. Colas ordenadas. La imagen que demos a la comunidad internacional es fundamental. Busquemos el efecto de colas gigantes a las 9 de la mañana y durante todo el día. No estamos haciendo una manifestación, sino una cola gigante. La fotografía de millones de personas haciendo cola con la papeleta en la mano será espectacular. Nos tenemos que preparar para pasar horas en la cola y, por tanto, hace falta ir equipado (comida, bebidas, paraguas, silla para los mayores...).

7. Muy importante: no llevar símbolos partidistas, ni banderas, ni pancartas de ningún tipo.".

El documento también da una serie de consignas sobre el horario de la jornada:

"7.00 horas: Hace falta colocar rótulos en la escuela para que todo el exterior tenga apariencia de máxima normalidad. Hace falta tener papeletas a punto para repartir a cada persona que venga a la cola. Evidentemente llegarán las papeletas oficiales, pero las papeletas para la cola hay que facilitarlas desde allí mismo.

7.30 horas: Hace falta que haya responsables de tener las colas perfectamente hechas buscando el máximo de repercusión posible. Hay que preparar a todo el mundo para una jornada lara. El mundo nos mirará.

8.30 horas: Llegará la comitiva oficial con todo el material electoral. En este momento, estas personas pasan a ser las máximas responsables de la actividad electoral del centro de votación. La comitiva electoral abrirá la escuela y preparará el centro de votación.

8.45 horas: En caso de que no hayan venido los presidentes de mesa asignados, harán de presidente y vocales las tres primeras personas de la fila, tal como marca la ley y como se hace en todos los referéndums. A partir de las 9 empieza la votación. En caso de que no se pueda realizar la votación se mantendrán las colas ordenadas papeletas en mano como forma de protesta.".