La ONU pide a España una investigación por la violencia policial

La celebración del referéndum convocado de forma unilateral por el Govern de la Generalitat -y suspendido por el Tribunal Constitucional-, en la que la violencia policial dejó un reguero de 844 heridos, marca un punto de inflexión ante un escenario plagado de interrogantes. Con un 90% de 'síes' sobre un total de 2,2 millones de votos, el 'president' Carles Puigdemont anunció que iniciará los trámites para que el Parlament proclame la independencia.

Abrimos un hilo directo para relatar la última hora sobre lo que está pasando en Cataluña.

18:49

Pedro Sánchez ha evitado comparecer para dar cuenta de su encuentro con Mariano Rajoy. El PSOE ha optado por difundir un breve comunicado. "Sánchez ha trasladado a Rajoy su rechazo a las cargas policiales que dejaron un balance de centenares de heridos. El Grupo Parlamentario Socialista exigirá explicaciones y responsabilidades al Gobierno en un formato y con un contenido que se concretará en las próximas horas", señala el texto.

"El líder del PSOE ha instado a Rajoy a cumplir el compromiso de abrir una ronda de conversaciones con Unidos Podemos y el resto de fuerzas políticas con representación parlamentaria para abordar la crisis de Catalunya. Le ha instado a emprender este diálogo con ambición y sin exclusiones abriéndolo a todas las formaciones y afrontándolo con una perspectiva que supere la dialéctica de bloques", concluye el documento, que no aporta novedades respecto a la declaración, sin preguntas, que el secretario general llevó a cabo el domingo por la noche, informa Juan Ruiz Sierra.

En este sentido, Sánchez ha reclamado a Rajoy que reestablezca el contacto y abra una negociación de forma inmediata con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para establecer un diálogo que hoy es más necesario que nunca.

18:44

Tras el encuentro con Pedro Sánchez, Mariano Rajoy ya está reunido en la Moncloa con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

18:27

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, defiende a la Policía: "Hicisteis lo que debíais: honrar el uniforme que vestís, que tiene una historia de 193 años de vida". Zoido insiste en que los agentes actuaron como debían frente "a un servidor público que desafió la legalidad o la orden de un juez".

18:23

Las violentas cargas policiales del 1-O han llevado a decenas de personas a concentrarse en protesta por los hechos ante la Delegación del Gobierno y la Jefatura de la Policía Nacional en Barcelona. Entre las consignas coreadas suena "¡Votem!".

18:15

El consejo de informativos de TVE pide la dimisión "inmediata" de la dirección por "incumplir" el deber de servicio público en la cobertura del 1-O. La cadena pública, apunta, dejó a otros canales la responsabilidad de informar a la ciudadanía de la "mayor crisis institucional desde el 23-F" sin haber preparado un dispositivo especial para ello.

La actual dirección de los servicios informativos no tiene, denuncia el consejo, legitimidad "moral" ni cumple "con la letra ni el espíritu" de la Ley de RTVE. El consejo lamenta que la cadena hizo "todo lo posible para difundir una visión parcial y sesgada de los hechos".

18:06

Termina la reunión entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez.

18:02

La Eurocámara debatirá sobre Catalunya tras el 1-O.

La Eurocámara acaba de aprobar debatir sobre la situación de Catalunya en el pleno de esta semana — Silvia Martinez (@siltxu) 2 de octubre de 2017

17:33

Junts pel Sí propondrá el miércoles, conjuntamente con la CUP, una fecha para celebrar un pleno en el que debatir los efectos del "referéndum vinculante", afirman, de este domingo. La sesión podría tener lugar a finales de esta semana o principios de la siguiente. El planteamiento se ha hecho en una reunión de la Junta de Portavoces del Parlament.

17:29

Varios hoteles de Calella (Maresme), entre ellos el Palmeras, el Catalonia y el Vila, han instado a los 500 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil alojados en los mismos a que los abandonen.

Según las mismas fuentes, un grupo de personas han acudido a uno de los hoteles a increpar a los agentes y la dirección del establecimiento ha dado un ultimátum a los policías para que a mediodía abandonaran sus habitaciones.

17:20

El último balance del Ministerio del Interior eleva a 431 el número de policías y guardias civiles heridos el 1-O, informa Efe. La anterior cifra oficial difundida era de 39 (19 policías y 20 miembros de la Benemérita), los atendidos justo después de las cargas policiales que, según la Conselleria de Salut de la Generalitat, provocaron más de 890 heridos.

17:19

Sortu acusa al lendakari, Iñigo Urkullu, de mantener una "equidistancia inaceptable" respecto a lo ocurrido en Catalunya y de hacer el "caldo gordo al Gobierno autoritario de Rajoy".

17:18

Amnistía Internacional denuncia que miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional y agentes la Guardia Civil usaron el 1-O "de forma excesiva y desproporcionada" la fuerza contra personas que "pasivamente se resistían, en la calle y a la puerta de centros de votación".

17:17

El ministro español de Economía, Luis de Guindos, asegura en Roma que "la independencia de Catalunya no va a tener lugar" por razones de "legalidad y de "racionalidad económica". Guindos considera que a Catalunya "le irá mucho mejor dentro de España".

17:17

Fuentes parlamentarias confirman que la comparecencia de Mariano Rajoy en el Congreso para abordar la crisis entre el Estado y Catalunya difícilmente se podrá realizar antes de la semana próxima. Aunque esta semana no hay sesión plenaria prevista, se podría habilitar con urgencia.

Sin embargo, el presidente del Gobierno está a expensas de lo que decida Carles Puigdemont sobre la DUI y tiene previsto consensuar la fecha de su comparecencia en las entrevistas de este lunes por la tarde en la Moncloa con Pedro Sánchez (PSOE) y Albert Rivera (C's).

17:12

Llegan las primeras imágenes del encuentro del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la Moncloa.

17:07

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha trasladado a Mariano Rajoy su compromiso con la unidad constitucional de España. Lo ha hecho durante una conversación telefónica con el jefe del Ejecutivo español, según han informado fuentes del Palacio del Elíseo citadas por AFP.

17:04

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, acaba de hablar con Mariano Rajoy. Dice que "comparte argumentos constitucionales", pero ha urgido al presidente del Gobierno español a "encontrar vías para evitar escalada y uso de la fuerza".

16:46

UGT y CCOO se desmarcan de la huelga general convocada para este martes en Catalunya. "En ningún caso", afirman, van a "avalar posiciones que den cobertura a la declaración unilateral de independencia". Ambos sindicatos habían apuntado a paros parciales u otro tipo de iniciativas para el 3 de octubre.

"Las declaraciones del 'president' Puigdemont en la noche del 1 de octubre no dejaron lugar a dudas de que la única estrategia política que contempla el Govern es la declaración unilateral de independencia. Siendo esto así, UGT y CCOO decimos claramente que no avalamos esa posición ni esa estrategia política", han señalado en un comunicado conjunto.

Siguen apostando, apuntan, por "la negociación política e institucional para reconducir el conflicto político" en Catalunya.

14:51

La cantante islandesa Björk ha colgado la canción 'Declare independence' en su cuenta de Twitter con la dedicatoria: "for Catalonia".

14:41

Ciudadanos de toda Catalunya han participado este lunes a las 12 horas en concentraciones de repulsa a las cargas policiales para impedir el referéndum del 1 de octubre.

14:38

Miquel Iceta ha reivindicado diálogo sin condiciones ante el peligro de "desastre inminante" de la DUI. El líder del PSC ha reclamado a Carles Puigdemont que aparque la ruptura unilateral y a Mariano Rajoy que devuelva las competencias a la Generalitat. Los socialistas catalanes proponen no "excluir ningún tema" del diálogo, incluido el referéndum pactado, aunque señalan que seguirán apostando por una reforma constitucional.

14:36

La Conselleria d'Ensenyament ha cifrado en 314.000 euros los desperfectos materiales registrados en el medio centenar de centros educativos que el domingo fueron escenario de actos violentos, con motivo de la entrada de la Policía Nacional para impedir el referéndum del 1-O. En los centros sanitarios que también fueron puntos de votación este domingo, la mayoría de los daños se registraron en puertas y mobiliario, indican fuentes de la Conselleria de Salut. El material sanitario no sufrió desperfectos, agregan.

14:34

La prensa internacional ha coincidido este lunes en destacar la represión de la Policía Nacional y la Guardia Civil, la magnitud del desfío independentista en España, a la vez que ha subrayado el debilitamiento del Gobierno español en esta crisis.

14:29

La jueza del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Mercedes Armas, que tramita la querella contra Carles Puigdemont por desobediencia, ha ordenado que se bloquee todos los servicios de la Generalitat alojados en un servidor de Amazon AWS en la nube, con la intención de paralizar el recuento de los votos en el extranjero. Y es que, precisamente, este servicio gestiona la aplicación 'Registre de catalans i catalanes al exterior'.

14:24

El ministro de Exteriores alemán, Sigmar Gabriel, ha hecho un llamamiento a un diálogo urgente entre Catalunya y España. "Las imágenes que nos llegaron ayer desde España muestran cómo de importante es interrumpir esta espiral de escalada", dijo. El ministro llamó a ambas partes a "mantener la calma".

14:07

¿Está pensando el PP en la detención de Puigdemont? Maillo responde: "No estamos hablando de un supuesto en concreto y cualquier decisión en ese ámbito no le toca al poder ejecutivo ni legislativo. Afortunadamente existe el poder judicial. (...) No es una decisión política. Hay separación de poderes".

14:06

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, pide a las autoridades españolas "una investigación rigurosa, independiente e imparcial sobre todos los actos de violencia" ocurridos en Catalunya este domingo. En un comunicado, se declara "muy perturbado" por lo ocurrido, sostiene que "las respuestas de la policía deben ser siempre proporcionadas y necesarias" y llama a resolver el conflicto "a través del diálogo político, con total respeto a las libertades democráticas".

14:02

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha formalizado este lunes en el Congreso su anunciada petición de comparecencia para celebrar una sesión plenaria informativa en la que, por tanto, no habrá votaciones.

14:01

Maillo recomienda a Puigdemont que no tome decisiones "en caliente" y le avisa de que tendrá que asumir "las consecuencias de sus actos presentes y actos futuros". "Las instituciones no van a dar un paso atrás. Y Puigdemont desde ayer lo sabe", ha añadido.

14:01

El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, afirma que las imágenes de ayer les "entristecieron" pero que habría sido "todavía más triste si se hubiera permitido la ruptura de la ley y la Constitución". En una rueda de prensa en Génova, el alto cargo conservador señala que el desafío de los secesionistas está recibiendo la respuesta "proporcional" del Gobierno y las instituciones. "En este país hay separación de poderes y no hay interferencias entre unos y otros. Cuando se le hacen críticas al Gobierno algunas son injustificadas porque aquí hay separación de poderes", ha añadido.

Maillo considera que "lo de los 800 heridos" es una "gran farsa". El coordinador del PP ha deseado la recuperación a los "cuatro hospitalizados". "Todo es una gran manipulación y una gran farsa para conseguir sus objetivos de ilegalidad", ha asegurado.

14:00

Los portavoces del PDECat en el Congreso y en el Senado han anunciado que no acudirán a la Junta de Portavoces por el paro general en Cataluña convocado para mañana.

13:59

Los fiscales conservadores han hecho un comunicado sobre la jornada de ayer que "ha puesto de manifiesto el desprecio y el desafío hacia el Estado de derecho por parte de quienes ostentan en Catalunya la más alta representación del Estado". La mayoritaria Asociación de Fiscales y la minoritaria Asociación Profesional e Independiente de Fiscales sostiene que no se puede hablar de "Estado de derecho ni de democracia cuando no se respetan las leyes", como en su opinión han hecho "altos cargos del poder ejecutivo y legislativo" catalán y la policía autonómica. Reclaman "una policía judicial decididamente comprometida con la defensa de la legalidad y las resoluciones de los tribunales".

13:58

El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Ramón Cosío, ha afirmado que, si los Mossos hubiesen hecho el trabajo que tenían encomendado para evitar la votación del referéndum en Catalunya, la labor de las fuerzas de seguridad del Estado "hubiera sido mucho más sencilla" y se "hubieran evitado" imágenes de enfrentamientos.

13:57

Podemos agudiza sus críticas al PSOE. La ejecutiva, reunida este lunes, acusa al líder socialista de "entregar un cheque en blanco a Rajoy" y le reprocha su "acercamiento" al PP con la reunión esta tarde en la Moncloa. "Estamos absolutamente decepcionados con el PSOE. No reconocemos al Pedro Sánchez que ganó las primarias hace nada", ha señalado la portavoz podemista, Noelia Vera.

13:56

Entre 6 y 7 millones de papeletas de voto para el referéndum ilegal organizado en Cataluña fueron imprimidas en una imprenta de Elne, localidad vecina de Perpiñán, según ha informado este lunes la emisora de radio local "France Bleu Pirineos Orientales". Fue la sección de Catalunya Nord de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) la que encargó las papeletas, señaló la emisora. Durante varios días estuvieron almacenadas en la imprenta, antes de que el pasado viernes fueran trasladadas a Catalunya en una decena de vehículos a través de la carretera departamental D900, por el puerto de Perthus.

13:54

Concluye la comparecencia de Puigdemont.

13:52

"En el tema de los derechos fundamentales, la Unión Europea no puede mirar para otro lado", insiste Puigdemont. "No puede seguir escudándase en que esto es un asunto interno", señala.

13:43

"El Govern mañana no se reunirá (se sumará al paro general convocado por la Taula de la Democràcia), es un paro general que ayuda a reforzar lo que hicimos el domingo, lo que queremos hacer en los próximos días y que puede ayudar a mostrar nuestra mejor cara cívica, de un pueblo que es fuerte cuando va junto. Este paro estoy convencido de que tendrá un amplio seguimiento", añade Puigdemont.

13:37

Puigdemont: "Los términos en los que el Parlament ha de tomar la decisión [de proclamar la independencia] los fijarán el Parlament. El Govern invocará la ley del referéndum y el Parlament es el lugar de la soberanía que tomará las decisiones, no le pertoca al Ejecutivo decir si se ha de tomar la decisión de esta manera u otra".

13:36

Puigdemont: "La única convocatoria electoral que ahora hay en el itinerario son las elecciones constituyentes, que la ley marca un plazo para que se convoquen" (un máximo de seis meses).

13:30

"Llevan muchos años sin asumir su responsabilidad política, sin hacer política, y probablemente por eso estamos hoy aquí", considera Puigdemont. "Es evidente que las cosas no pueden continuar así, la alternativa no puede ser quedarnos en el statuo quo actual porque queremos un estado independiente", añade.

13:26

Puigdemont pide una mediación para restablecer el clima de diálogo con el compromiso explícito de restaurar las relaciones institucionales y la retirada de los efectivos policiales desplazados a Cataluña.

13:23

El 'president' recalca que "no existe ningún contacto con el Gobierno español".

13:20

"La UE probablemente no puede hacer el papel de mediadora, pero tiene que apadrinar este proceso. Tiene que dejar de mirar a otro lado", afirma Puigdemont, antes de subrayar que "nos hemos ganado el derecho a ser interpelados".

13:17

"La ley del referéndum fija unos plazos muy claros para declaración de independencia desde el momento en que los resultados son definitivos, a partir de la proclamación de los resultados, la ley habla de un plazo de 24 horas. Corresponde al Parlament decir cuándo estará preparado para tomar esta decisión", añade Puigdemont.

13:16

"Nosotros no hemos menospreciado la fuerza del Estado, pero que no se lleven a engaño sobre la fuerza de un pueblo que pacíficamente es muy fuerte", continúa el 'president'.

13:14

Puigdemont: "El resultado del referéndum es vinculante y tenemos el deber de tomar decisiones políticas".

13:14

El 'president' recuerda que 893 personas fueron atendidas de distintas afectaciones tras las cargas policiales, de las que cuatro todavía están hospitalizadas, dos de ellas en pronóstico reservado. También informa de que hay 73 denuncias presentadas por ciudadanos.

13:11

Puigdemont reclama una "mediación leal y sincera" internacional "para que sea eficaz". "No dejaremos de insistir en lo que ya es un clamor. Este momento reclama mediación y tenemos que estar dispuestos, y el Gobierno español tiene que estar dispuesto. Sería una irresponsabilidad no aceptar una mediación". "Se ha de restablecer la normaldiad institucional alterada por decisiones desproporcionadas del Gobierno español, poner fin a la violencia policial y restricción de libertades y crear un clima de distensión para favorecer una mediación que ha de ser leal y sincera", añade.

13:08

El Govern también ha anunciado la presentación de una denuncia contra la Guardia Civil y la Policía Nacional por lesiones y daños.

13:07

El Govern también ha acordado eExigir la retirada de todos los dispositivos policiales desplazados a Catalunya para el referéndum. "El comportamiento de este dispositivo está bajo sospecha por comportamientos impropios de las fuerzas de seguridad", añade Puigdemont.

13:05

Puigdemont anuncia la creación de una comisión de investigación especial sobre "las violaciones de los derechos fundamentales" para "acompañar y reconocer" las víctimas "de la represión policial".

13:04

El 'president' Carles Puigdemont comparece en rueda de prensa tras la reunión extraordinaria del Consell Executiu.

13:02

El secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López, ha asegurado que su partido va defender el Estado de derecho pero ha exigido que se actúe "con inteligencia para responder a lo que puede venir". López ha pedido que no se entre a "especular" sobre el artículo 155. "Actuemos con inteligencia" en defensa del Estado de derecho, ha dicho.

13:01

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha defendido este lunes, tras el 1-O, que "un gobernante que no sepa dialogar no puede seguir en el gobierno", a lo que ha añadido que la ley no es la solución idónea para afrontar los problemas políticos.

13:00

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha asegurado que Andalucía va a "ayudar y colaborar" para la restitución de la convivencia y el respeto a la Constitución, y ha abogado por "una España que permanezca unida y cohesionada". "Lo mejor para Andalucía y para nuestro país es que España se mantenga unida y cohesionada, que se restituya la Constitución, el Estatuto y el Estado de derecho", ha recalcado.

12:58

El alcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), ha afirmado que los excesos en las actuaciones policiales de ayer fueron "una situación lamentable, condenable y que genera rechazo", y como "no puede ser que todo siga igual", por eso su partido pone "soluciones sobre la mesa".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Ballesteros ha informado de que en Tarragona solamente se registraron "lesiones breves" y "contusiones", siendo el de un "alto cargo de la ejecutiva de ERC" el caso "más grave" de un total de 12.

El Grupo Municipal del PSC se ha sumado a los paros convocados este lunes a las 12 en rechazo a la violencia policial.

12:56

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha insistido en que lo que está sucediendo en Catalunya "no es un problema de partido" ni del PP de Mariano Rajoy, sino que es "un problema de Estado", y se ha preguntado "si alguien cree que con Pedro Sánchez como presidente hubiera cambiado algo". En esa línea, ha considerado que ahora en el País Vasco "toca sentarse en una mesa para decidir qué queremos hacer con el destino de este país" y ha llamado al resto de formaciones a "acordar una hoja de ruta propia".

En una rueda de prensa de San Sebastián, Otegi ha manifestado que el referéndum de este pasado domingo, "por encima de todos los obstáculos", es "legal y vinculante", al tiempo que ha denunciado la "represión y la actuación policial de mano del Estado". Tras señalar que lo ocurrido "no supone una sorpresa" para EH Bildu, ha remarcado que "el Estado español se retrató ante la comunidad internacional".

12:55

Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV, ha asegurado este lunes que la jornada vivida el domingo en Catalunya fue "el mayor fracaso de la política en nuestra democracia" y ha instado al presidente del gobierno Mariano Rajoy y al de la Generalitat catalana Carles Puigdemont a hacerse a un lado si no son capaces de abrir cauces de diálogo, algo que no llegó a reclamar Pedro Sánchez, secretario general del PSOE el domingo. "Lo digo bien claro, si los actores de este proceso no son capaces de dialogar deben apartarse", ha subrayado en una conferencia en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea cuyo contenido inicial cambió casi por completo tras lo ocurrido en el 1-O. "Nunca la violencia es la respuesta a un problema político", ha subrayado al respecto. Puig ha criticado que no hubiera habido ningún tipo de autocrítica en los discursos de Rajoy y Puigdemont en la noche del domingo en los que asegura que se "parapetaron" en sus guiones. "Nadie asume la responsabilidad", ha lamentado. "Se ha olvidado que en democracia no se vence, se convence", ha recordado Puig, que ha apuntado que "sin la ley no hay democracia, no hay nada, pero la ley nace de la democracia".

12:54

La fiscalía estudia una respuesta jurídica dentro de su ámbito de actuación para responder a lo sucedido ayer en Catalunya, con el objetivo de "garantizar el estado de derecho y el ejercicio de libertades de todos los ciudadanos residentes en Cataluña".

12:53

Los cinco diputados de Podemos en la Eurocámara han enviado una carta a Jean-Claude Juncker y Frans Timmermans, presidente y vicepresidente de la Comisión Europea, respectivamente, en la que denuncian la represión policial y reclaman una solución democrática y política para Catalunya. Piden que se aplique el artículo 7 del Tratado de la UE por la vulneración de los valores fundamentales del espacio europeo.

12:50

Se acaban las preguntas sobre Cataluña al portavoz del presidente de la Comisión Europea.

12:49

Juncker tiene previsto acudir este martes al pleno del Parlamento Europeo para participar en un debate sobre las negociaciones del artículo 50 del Tratado, el brexit, y aunque no está previsto hablar de Cataluña su portavoz no descarta que el asunto pueda surgir.

12:43

En cuanto a la posibilidad activar el mecanismo previsto en el artículo 7 del Tratado, que prevé castigo a un Estado miembro por vulneración de derechos fundamentales, el portavoz de Juncker ha asegurado que si las instancias apropiadas del Parlamento Europeo deciden abrir un debate sobre este asunto “la Comisión Europea está dispuesta a participar al nivel adecuado” .

12:36

Aunque el debate sobre Cataluña no está incluido en la agenda del colegio de comisarios de este martes en Estrasburgo, el Ejecutivo comunitario no descarta una posible discusión. “No hay un elemento formal en la agenda pero siempre existe la posibilidad”, ha indicado Margaritis Schinas que se ha defendido de las críticas por el silencio mantenido por Bruselas. “Reaccionamos en el momento en el que todos los elementos están en su sitio”.

12:35

En el comunicado, la CE asegura que "confía en el liderazgo de Mariano Rajoy" aunque reclama que se aborde la situación en Catalunya con "el pleno respeto de la Constitución española y de los derechos fundamentales de los ciudadanos".

12:33

El comunicado de la comisión insiste en que ls situación en Catalunya "sigue siendo un asunto interno" de España que ha de "tratarse en línea con el orden constitucional".

Además, señala que incluso en el caso de un referéndum acordado, si ganará la opción de la independencia Catalunya "se encontraría fuera de la Unión Europea".

12:31

En un comunicado, la Comisión Europea ha insistido en que, "en base a la Constitución española, el referéndum de ayer no fue legal".

12:29

La respuesta del Ejecutivo comunitario ha sido medida al milímetro. El portavoz de Juncker ha arrancando su valoración recordando que el voto del domingo en Catalunya no fue legal y ha reiterado que se trata de un asunto interno de España que debe ser abordado bajo el orden constitucional interno. Aún así, han asegurado que “la violencia no puede ser un instrumento en política” y que confían en el liderazgo de Mariano Rajoy para salir de la crisis política que vive España.

12:28

Según ha explicado el portavoz comunitario, los gabinetes de ambos presidentes han estado en contacto durante todo el fin de semana y está previsto una conversaciones telefónica esta tarde entre Juncker y Rajoy.

12:26

"La violencia no puede ser un instrumento en política", ha afirmado Margaritis Schinas, el portavoz de Juncker, en un afirmación muy contundente hacia el Gobierno español, informa nuestra corresponsal en Bruselas, Silvia Martínez.

12:25

A la Comisión Europea le ha costado reaccionar y salir del ensordecedor mutismo en el que lleva inmersa todo el fin de semana pero tras los graves enfrentamientos de este domingo en Catalunya no ha tenido más remedio que salir de su silencio.

12:24

Esta es la primera ocasión en que la Comisión Europea, en referencia a Catalunya, se sale del guión que le llevaba a insistir que se trataba de un asunto interno de España sobre el que no debía pronunciarse.

12:23

“Más allá de los aspectos puramente legales, la Comisión Europea cree que estos momentos son momentos de estabillidad y de unidad y no de división y fragmentación. Llamamos a todos los relevantes actores a moverse de la confrontación al dialogo”, ha afirmado el portavoz del presidente de la Comisión.

12:20

El portavoz del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, acaba de romper su silencio sobre Catalunya. “Hacemos un llamamiento a todos los relevantes actores a moverse de la confrontación al diálogo”, ha dicho.

12:00

En otra entrevista radiofónica, en esta ocasión en Catalunya Ràdio, Ada Colau ha considerado que una declaración unilateral de independencia "no es la mejor vía" para solucionar la situación de Catalunya.

11:57

Ignacio Osborne, presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), ha afirmado en su discurso de inauguración del encuentro anual de la asociación que se celebra en Toledo que "España necesita una solución política estable cuanto antes". Osborne ha destacado la necesidad de "buscar consensos y amplios acuerdos políticos en aquellas cuestiones de especial interés para el país". Además de recordar que "la seguridad jurídica es uno de los pilares sobre los que se asienta la confianza", ha reivindicado el papel de la Constitución como nexo de convivencia.



11:53

La Associació Catalana de Municipis (ACM) y la Associació de Municipis per la Independència (AMI) han convocado concentraciones a las 12 horas de este lunes frente a los ayuntamientos catalanes para mostrar su rechazo a las actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil en los centros de votación en el referéndum. Las entidades leerán un manifiesto en el que denunciarán la grave vulneración de derechos y libertades que significaron la respuesta policial al referéndum, según ellos, y han criticado la "violencia gratuita e indiscriminada" contra personas que solo querían ejercer su derecho a voto de manera pacífica, han informado ambas entidades en un comunicado.

11:50

Los miembros del Govern han sido aplaudidos por los funcionarios del Palau de la Generalitat a su llegada a la reunión extraordinaria del Consell Executiu.



11:44

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado que el ayuntamiento denunciará en los juzgados las cargas policiales contra ciudadanos en los colegios electorales. En declaraciones a RAC-1, Colau ha asegurado que "hubo una situación de excepción que no es aceptable bajo ningún concepto". "No era una actuación policial normal", ha añadido, además de afirmar que han recabado casos de agresiones sexuales a mujeres durante algunas cargas.

Colau también ha explicado que ayer tarde contactó con el delegado del Gobierno, Enric Millo, para decirle "que era imprescindible parar la actuación la actuación policial que no tenía ningúna justificación" y afearle que fuera una actuación contra la población.

11:33

El comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, ha declarado este lunes en una entrevista con Efe que la Comisión Europea considera que la situación en Catalunya es un asunto interno de España. No obstante, Vella ha remitido a la rueda de prensa que ofrecerá la Comisión Europea a las 12 horas.



11:20

El Departament de Salut ha realizado una nueva actualización de las personas que requirieron asistencia sanitaria como consecuencia de las cargas policiales en los colegios electorales. Según el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), fueron 893 los heridos, de los que 4 todavía siguen en centros hospitalarios. Dos de estos continúan en estado grave pero estables: se trata del herido por el impacto de una pelota de goma en el ojo, que está ingresado en Sant Pau, y del afectado por un infarto, que se encuentra en la Vall d'Hebrón. Las otras dos personas ingresadas están en estado menos grave en el Hospital de Calella y en el de Manresa.

11:15

Este domingo, para echar el cierre a la jornada del referéndum, decenas de ciudadanos de Berga organizaron un 'ball de l'Àliga', uno de los momenots más solemnes de la Patum, pero en esta ocasión protagonizado por una urna. Así, una persona que sostenía una urna oficial del 1-O hizo el salto del Àliga en el centro de un corro rodeada de decenas de personas. Aquí, un vídeo colgado en Twitter:

11:03

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia ha condenado este lunes las cargas policiales que se vivieron ayer contra ciudadanos reunidos pacíficamente, pero también ha denunciado el grave y torpe empecinamiento de los responsables de la Generalitat por seguir adelante con un referéndum declarado ilegal por los tribunales. En un comunicado, la asociacion ha exigido al Gobierno oír las reivindicaciones del pueblo de Catalunya y ha recordado que la Constitución no es un texto sacramental y que se puede modificar.

10:49

Tras las justificaciones de Zoido y Méndez de Vigo de las cargas policiales, el titular de Justicia, Rafael Catalá, ha abundado en esta tesis aunque con una visión un tanto distorsionada de la realidad. "Yo vi ayer más acoso a policías que violencia de policías", ha declarado en Onda Cero, tras recalcar que las fuerzas de seguridad hicieron un "uso limitado de la fuerza". "Hubo un ejercicio de prudencia", ha añadido.

10:42

La Generalitat ha dictado los servicios mínimos ante la convocatoria de huelga general en Cataluña para el día 3 de octubre en defensa de los derechos fundamentales. Además del paro, los sindicatos y las entidades de la Taula per la Democràcia han convocado concentraciones a las 12 del mediodía de este lunes en los centros de trabajo y en la plaza de la Universitat de Barcelona.

10:41

Los líderes de CCOO y UGT en Catalunya, Javier Pacheco y Camil Ros, han llamado este lunes a toda la sociedad catalana a participar mañana en "un paro general" que altere la actividad normal de manera "pactada" en los centros de trabajo como respuesta a la "violencia" ejercida por las fuerzas de seguridad.

10:37

El presidente de la ANC, Jordi Sànchez, ha avisado de que si no hay una propuesta concreta de diálogo por parte del Estado "habrá que avanzar", y se ha preguntado por qué el presidente de la Generalitat no debe trasladar los resultados del referéndum.

Por su parte, el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, ha añadido que la convocatoria de paro general para mañana martes busca dar "una respuesta cívica y unitaria pero contundente" a los hechos del domingo.

10:28

El representante de EH Bildu en el Senado, Jon Iñarritu, ha considerado que lo vivido este domingo en Catalunya es un "baño de realidad" para la política vasca y cierra las "vías de diálogo y bilaterales" con el Estado. "Ayer hubo un mandato claro a pesar de todas las dificultades que se dieron en las calles. Cualquiera que sea la decisión de los representantes mayoritarios del pueblo catalán tendrán nuestro acuerdo y solidaridad", ha añadido.

10:26

La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha dicho hoy que "el referéndum tiene que tener consecuencias" y "los catalanes ya no solo tienen el derecho de decidir su futuro, sino que ahora se han ganado el derecho a ser un estado independiente". En declaraciones a TV3, Pascal ha calificado de "patética" la intervención ayer de las fuerzas de seguridad del Estado y ha dicho: "Yo no viví el franquismo, pero creo que la única diferencia es que en aquella época las imágenes se veían en blanco y negro y ahora, en color".

10:24

Los Verdes europeos reclamarán hoy al inicio de la sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo celebrar esta semana un debate extraordinario sobre Catalunya, que se espera solo sea rechazado por el Partido Popular Europeo. La propuesta de los Verdes (a quienes pertenecen ERC, ICV y Equo) será apoyada por la Izquierda Unitaria europea (Podemos e IU), la mayoría de los miembros de los liberales y, previsiblemente, por los socialdemócratas, dijeron a Efe fuentes de ese grupo.

La misma propuesta ya se llevó a cabo la semana pasada a puerta cerrada, pero fue rechazada por los dos grandes grupos, populares y socialdemócratas. Fuentes del grupo socialista europeo, al que pertenece el PSOE, señalaron a Efe que tras lo ocurrido durante la jornada del referéndum en Cataluña crece el número de apoyos para dar luz verde al debate.

10:22

Moncloa ya ha confirmado la hora en que tendrá lugar la reunión entre Rajoy y Rivera: las 18 horas.

10:21

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha afirmado este lunes que España "ha vuelto a demostrar ser una democracia madura y consolidada" y que el referéndum ilegal fue una "farsa". Báñez ha señalado que la respuesta del Gobierno al referéndum ilegal fue equilibrada y agradeció la actuación "de quienes están en la legalidad" y los que velaron por ella, especialmente a la Policía y la Guardia Civil. Asimismo, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y ha asegurado que el camino para consolidar la recuperación no pasa por dividir y fracturar el país.

10:10

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha defendido la actuación policial en Cataluña, aunque ha admitido que "no es agradable" ver a personas heridas en las calles. "Lamento los heridos de uno y otro lado", ha dicho en declaraciones en Antena 3 y RNE. El Govern cifró los heridos por las cargas en 844, e Interior informó de que 33 agentes habían resultado afectados (19 policías y 14 guardias civiles).

10:07

Patxi López ha considerado que si Cataluña aprueba una declaración unilateral de independencia, sería un paso de "extrema gravedad" hacia la ruptura de España y "ahí vamos a estar con el Estado de Derecho". Aún así, ha recordado la necesidad de encontrar una "solución política" al conflicto y ha pedido no "especular" sobre la utilización del artículo 155.

10:04

El Ibex 35, el principal índice de la bolsa española, ha abierto la sesión de este lunes con una caída del 1,3%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 10.238,5 enteros, tras la celebración del referéndum en Cataluña.

10:00

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha censurado las cargas policiales. "Ha habido un abuso de poder y de fuerza", ha declarado en RAC-1. Junqueras ha considerado que el "responsable evidente" es el Gobierno central y ha explicado que aunque no sufrió por su familia, no pudo ir a votar con sus hijos.

09:45

El lendakari, Iñigo Urkullu, ha expresado su profunda preocupación y tristeza por lo ocurrido ayer en Cataluña con una actuación policial "totalmente desproporcionada" y ha emplazado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a llevar el conflicto catalán "del callejón sin salida a la mesa de diálogo". Además, le ha reclamado que inicie un proceso dialogante "con voluntad política real para conciliar democráticamente las aspiraciones mayoritarias española, catalana y vasca".

09:44

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha apostado por "pasar por las urnas para volver a tener un interlocutor válido". "El artículo 155 existe para aplicarlo en momentos como este y lo más limpio y democrático es que se aplique para convocar una elecciones autonómicas. Antes que una declaración de independencia prefiero ir a votar de verdad”, ha dicho en la COPE. "Cuando paremos el golpe esta semana, tendremos que ir a elecciones. No hay otra salida", ha insistido en Antena 3.

09:43

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado que Carles Puigdemont "no puede" declarar la independencia tras el referéndum del 1 de octubre y ha advertido de que si lo hace "entonces habrá que aplicar la ley", sin descartar la aplicación del artículo 155 de la Constitución que permite retirar competencias a una comunidad. En una entrevista a TVE, Catalá ha asegurado que el artículo 155 "está ahí" junto a otros mecanismos constitucionales y legales para defender el Estado de Derecho y ha garantizado que el Gobierno de Mariano Rajoy utilizará "toda la fuerza de la ley" para hacerlo.

09:31

El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha manifestado si Cataluña declara unilateralmente la independencia "habrá que aplicar las leyes que tenemos en España, pero no necesariamente el artículo 155; hay otras alternativas". En una entrevista en la COPE, Ábalos no ha precisado cuáles son esas alternativas y ha insistido en que las tendrá que decidir el Gobierno, "pero habrá que buscar el instrumento más eficaz y menos traumático posible". Ábalos ha subrayado que eso no significa que el PSOE descarte aplicar el artículo 155 pero es el Gobierno el que tiene que tomar la decisión, someterlo a consulta "y nosotros lo consideraremos".

09:30

La vicesecretaria de estudios y programas del PP, Andrea Levy, ha dicho que los políticos "irresponsables" de la Generalitat son quienes deben dar respuesta de la "tensión" y el "caos" en Catalunya y ha afirmado que han quedado "inhabilitados" para representar democráticamente a los catalanes. En RNE, Levy ha cuestionado los resultados "inventados" y "casi prefabricados" de la "supuesta votación" del 1 de octubre, que fue un mero trámite" para llegar a la declaración unilateral de independencia "como si eso fuera posible, democrático y legal".

09:26

El probable que Rajoy reciba también al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, según afirman fuentes de la Moncloa. El presidente del Gobierno mantuvo ayer contacto telefónico tanto con Rivera como con Pedro Sánchez para analizar la jornada del 1-O.

09:21

El ministro de Educación y portavoz del Gobierno central, Íñigo Méndez de Vigo, ha considerado que la UE no reconocería una hipotética declaración de independencia del Parlament. "Supondría para Europa un lío de primera magnitud", ha declarado en una entrevista en la cadena SER. Méndez de Vigo ha insistido, asimismo, en la disposición al diálogo del Gobierno aunque ha asegurado que resulta "muy difícil" cualquier negociación con alguien que lo único que quiere es la independencia.

Sobre la actuación policial, ha asegurado que "estas cosas pueden pasar" cuando las fuerzas de seguridad tratan de que se cumpla la legalidad ante "una ilegalidad flagrante".

09:10

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha acusado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, de abandonar el espíritu de las primarias socialistas y alinearse con el PP frente al clima de tensión en Catalunya. "El PSOE se está equivocando. Tenemos esperanzas en que sean capaces de rectificar. Creo que es de una norme torpeza proponer como líder del diálogo a Rajoy y esperamos ver al Pedro Sánchez de las primarias", ha señalado este lunes en una entrevista en Radiocable. El jefe podemista ha reclamado a Sánchez que "elija de una vez". "Apoyar a este Gobierno es apoyar la destrucción de España", ha opinado.

09:09

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibirá esta tarde, a las 16.30 horas, al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en el palacio de la Moncloa. Sánchez reiteró ayer su apoyo a Rajoy frente al desafío soberanista, aunque censuró las cargas policiales en los colegios electorales.

09:07

El portavoz del Govern, Jordi Turull, ha defendido la actuación de los Mossos d'Esquadra durante la celebración del referéndum. "Hicieron lo que tenían que hacer", ha asegurado Turull en declaraciones a Catalunya Ràdio en respuesta a la decisión de siete juzgados catalanes de abrir diligencias para investigar si el cuerpo desobedeció la orden del TSJC de impedir la apertura de centros.

Sobre la convocatoria de huelga general para mañana martes, Turull ha explicado que el Govern abordará en su reunión de hoy su posición, aunque ha considerado que es "lógico" que haya una protesta tras los heridos por las cargas policiales.

08:58

Tras una convulsa jornada, Barcelona ha vuelto esta mañana a una aparente normalidad. No obstante, en la escuela Ramon Llull, escenario de una de las violentas cargas policiales, han querido colocar un recordatorio para no olvidar lo que ocurrió ayer. Algunos profesores han adornado con claveles la reja de entrada. Los claveles se han convertido en un símbolo de la resistencia pacífica contra las fuerzas del orden en las últimas semanas.

Clavells a la porta sel CEIP Ramon LLull, els mestres estan indignats pels fets ocorreguts aquí l'#1O. Acaben d'obrir portes @elmatidebcn pic.twitter.com/c4tAIyesWn — bea rodriguez (@BeaBCN1) 2 de octubre de 2017

08:48

Buenos días. Arrancamos la narración de todo lo que suceda en este primer día tras la convulsa jornada del 1-O. Hoy está previsto que, a las 10.30 horas, el 'president' Carles Puigdemont reúna al Govern de manera extraordinaria. Por su parte, Mariano Rajoy solicitará su comparecencia en el Congreso, al tiempo que todas las fuerzas políticas analizarán el incierto escenario que se abre tras la celebración del referéndum.