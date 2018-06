Oriol Pujol está a un paso de evitar el juicio con jurado del 'caso ITV'

Oriol Pujol está a un paso de evitar el juicio con jurado por el intento de amaño en la adjudicación de estaciones ITV y el cobro, a través de su mujer, de comisiones, aunque continúa existiendo la posibilidad de que el exdiputado de CiU entre en la cárcel, al aceptar 2 años y seis meses de prisión. El proceso ha dado un giro inesperado en las últimas semanas. El empresario Sergi Alsina y el exalto cargo de la Generalitat Josep Tous se han sumado al acuerdo al que llegó el exdirigente nacionalista y que en, un principio, rechazaron. Sus abogados defensores han logrado que la fiscalía les rebaje la pena inicial de dos años y medio de cárcel. Fuentes jurídicas confirmaron el acuerdo, aunque precisaron que todavía debe firmarse.

El 'caso ITV' ha dado muchos tumbos. En septiembre del 2017, Oriol Pujol llegó al pacto con la fiscalía por el que aceptaba una condena de dos años y seis meses de cárcel y una multa de 55.000 euros. De este modo, reconocía haber cobrado comisiones a cambio de utilizar sus influencias para favorecer a empresarios amigos, así como haber participado en el intento de amaño de concursos de adjudicación de estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV). El exsecretario general de CDC se acogió al acuerdo, así como su esposa y los empresarios Ricard Puignou y Sergi Pastor. Por contra, Tous y Alsina, amigo de Oriol Pujol, se negaron a aceptar las condiciones del pacto.

El rechazo de la jueza

Al cabo de tres meses, en diciembre, la jueza de la Audiencia de Barcelona encargada de tramitar el juicio de jurado no acepto el pacto porque no había sido rubricado por todos los acusados. De esta manera, enviaba a juicio a todos, incluido a Oriol Pujol. Pero ahora, con el nuevo acuerdo al que se han sumado Alsina y Pastor se abre la posibilidad de que no se celebre el juicio con jurado previsto. Si es así no se deberá elegir a los miembros del tribunal popular y la vista solo con la magistrada durará unos minutos, los justos para que los acusados ratifiquen el pacto con la acusación pública.