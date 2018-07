Pablo Casado, nuevo presidente del PP

Pablo Casado ha sido elegido hoy nuevo presidente del PP en sustitución de Mariano Rajoy al imponerse a Soraya Sáenz de Santamaría en la votación de los compromisarios asistentes al XIX Congreso Nacional del partido, según fuentes de ambas candidaturas

14:12

Ha habido 18 votos en blanco y tres nulos.

14:11

Ana Pastor anuncia los resultados: se han emitido 2.973 votos de los que 1.701 han sido para Casado y 1.250 para Soraya.

14:10

Curioso gesto el de Casado, pues aún no hay resultados oficiales.

14:09

En una imagen muy al estilo americano, Casado y su esposa suben al escenario.

14:07

Casado se funde en un abrazo con Mariano Rajoy y con Soraya Sáenz de Santamaría. Eso sí, entre los candidatos el abrazo ha sido breve.

14:06

Los asistentes le jalean al grito de "¡presidente, presidente!".



14:05

Casado entra en el plenario en medio de una gran ovación.

14:06

Los asistentes le jalean al grito de "¡presidente, presidente!".



14:05

Casado entra en el plenario en medio de una gran ovación.

14:02

En sus primeras declaraciones tras su victoria, Casado: "No gano yo, ganamos todos".

14:02

Entra Santamaría en el plenario entre aplausos. Se funde en un abrazo con Alicia Sánchez-Camacho.

13:59

Santamaría, a preguntas de los periodistas, reconoce la derrota y anuncia su intención de felicitar a Casado. "Gracias a los afiliados y a los compromisarios que creyeron en mi", dice y manda un mensaje a Casado: "Que piense siempre en el partido"

13:42

Según fuentes citadas por Al Rojo Vivo, Casado ha ganado en las 25 mesas y con un porcentaje de 60% a su favor y un 40% a favor de Santamaría.

13:39

Casado ha ganado en 17 de las 25 mesos escrutadas. En las ocho que quedan, también va por delante de Santamaría.

13:36

La diferencia de votos a favor de Casado está siendo mayor de lo esperado.

13:30

Casado ha ganado el recuento en las 15 mesas escrutadas y va ganando en las 10 en las que el escrutinio no ha concluido.

13:27

En las primeras 10 mesas se ha dado este resultado: Pablo Casado, 602 votos; Santanmaría, 435 votos.

13:25

Las primeras mesas escrutadas dan ganador a Casado por estrecho margen.

13:04

Rajoy ha mantenido su neutralidad hasta el final. No ha votado.

13:03

Acaban de cerrar las urnas. Comienza el escrutinio.

12:56

Así ha votado Sáenz de Santamaría. Vídeo de nuestra compañera Pilar Santos, que está siguiendo el congreso.

12:52

Faltan apenas ocho minutos para que acabe el plazo dado para la votación. Veremos a ver si se prorroga.

12:52

Pablo Casado ha colgado un mensaje en su tuit acompañado de la foto del momento en que deposita su voto. "Al futuro no se le espera sentado, salgamos a conquistarlo", ha escrito.

12:44

Quien vota ahora es Soraya Sáenz de Santamaría.

12:34

Pablo Casado acaba de depositar su voto.

11:51

Los compromisarios del PP comienzan a votar.

11:39

Pastor anuncia que la votación terminará a las 13.00 horas.

11:38

Ana Pastor, presidenta del congreso, anuncia que las votaciones comenzarán en 15 minutos. Casi una hora más tarde de lo previsto.

11:30

Casado termina su discurso. La votación, que había de comenzar a las 11, va a empezar con retraso.

11:29

En cuanto a discurso se refiere, Casado parece haber ganado por goleada a Santamaría.

11:27

Casado ha apelado a las esencias del PP.

11:26

Pablo Casado ha logrado un discurso extraordinariamente intenso y emotivo, que ha emocionado al auditorio y en que ha marcado un tono muy aznarista y conservador.

11:25

En su equipo está el exministro de Justicia Rafael Catalá.

11:24

Casado lee ahora la lista de personas que compondrán su ejecutiva en caso de ganar. Asegura que no hace público el organigrama porque pretende integrar a la otra candidatura.

11:23

"¡Que viva el Partido Popular y que viva España!". Así ha acabado Casado.

11:22

"No hay que tener miedo al debate, a que votéis. Nuestro proyecto es de manos blancas, bolsillos vacíos, mente clara y corazón enamorado de España".

11:18

"Vamos a hacer que Tabarnia sea de verdad", dice Casado.

11:13

"Vamos a parar el plan de Torra", avanza Casado en un encendido tramo del discurso dedicado a la unidad de España.

11:12

"Estuvimos en Barcelona y le fuimos a la puerta de la jefatura a decirle a la policía que no tiene que tener vergüenza de hacer lo que le ordenó una jueza", dice Casado defendiendo la actuación de la Policía el 1-O.

11:11

"Somos el partido de la unidad de España. Estuvimos en Alsasua y estuvimos en Pamplona y casi nos apalean", clama Casado y logra que parte del aforo se levante.

11:10

"A nosotros no nos dan pena las familias de los terroristas. Nos dan pena las familias de las víctimas".

11:09

"Somos el partido de las víctimas del terrorismo, de las nuestras y de las demás", afirma. "Queremos que el espíritu de Ermua siga vivo".

11:07

"Somos un partido honesto, aquí no cabe ni un solo corrupto", dice.

11:06

En su discurso, Casado está marcando una línea ideológica extremadamente conservadora, sobre todo en temas sociales.

11:04

"Somos el partido que se va a oponer a la ley de la eutanasia de Pedro Sánchez", dice.

11:03

"Somos el partido de la vida y de la familia, sin complejos, con todas las letras", afirma Casado.

11:00

"Somos el partido de los que madrugan, de los pensionistas, de los autonómos, de las mujeres y de los agricultores".

10:59

"Aquí cabe todo lo que está a la derecha del PSOE. Es urgente que volvamos al Gobierno", afirma.

10:57

El discurso de Casado, que está logrando un tono mucho más intenso y de mitin, parece que llega mucho más al auditorio que el de Santamaría.

10:56

"Necesitamos ilusión y renovación. Una renovación tranquila pero tenemos que abrir más espacio", afirma marcando distancias con la anterior gestión del partido.

10:55

"No nos valen los ocho millones de votos porque la oposición de socialistas, batasunos y podemistas nos han echado del gobierno".

10:55

"Quiero recuperar la ilusión de ser del PP para recuperar los tres millones de votos que se nos han ido. Que pueden volver a confiar en nosotros. Que seguimos representando lo que ellos esperan del futuro de su país".

10:52

"Quiero tener el inmenso honor de representaros como presidente del Partido Popular".

10:51

Casado recuerda su trayectoria desde sus inicios.

10:51

"El 11-M me di cuenta que tenía que dar un paso más", dice Casado.

10:49

"Quiero que votéis en libertad, lo que queráis, con fuerza", afirma Casado, que está dando un discurso mucho más intenso y emocional que Santamaría. Tiene un tono de mitin.

10:47

A Casado se le ve más suelto que a Santamaría.

10:46

"Gracias Soraya, por tu labor como presidenta del Gobierno y por una campaña limpia y ejemplar. Pase lo que pase vamos a salir más unidos de este congreso", dice.

10:44

Casado comienza con agradecimientos a Rajoy y hace valer el papel que él asumio en momentos difíciles. "Iba a los platós cuando nadie quería ir", dice.

10:41

Llega el turno de Pablo Casado. Sube al estrado entre más aplausos que su final.

10:40

Nada más bajar del escenario, Santamaría saluda cariñosamente a Casado.

10:39

Tras su discurso, Santamaría se queda en el estrado dándose aire con el abanico con la bandera de España.

10:39

"Tenemos el futuro de nuestro partido en nuestras manos. Tenemos la oportunidad de vovler al Gobierno como sabemos hacer en el PP: ganando", dice ya para acabar.

10:32

Entre las personas de su equipo está Marimar Blanco, la hermana de Miguel Ángel Blanco.

10:31

Esas personas son Fátima Báñez, a la que asegura que propondrá como secretaria general del partido.

10:31

Santamaría presenta ahora a su equipo.

10:30

Acaba Santamaría un discurso que ha durado unos 45 minutos en que ha pedido a los compromisarios un voto "por España".

10:30

"He venido a pedir vuestra confianza con humildad, pero no tengo las manos vacías. Vengo con la confianza del voto de los afiliados", dice Santamaría ya para acabar, insistiendo de nuevo en que es la candidata más votada por las bases.

10:27

Gritos de "¡Unidad, unidad!" en el congreso.

10:27

Santamaría lamenta no haber conseguido traer una candidatura de integración. "Probablemente sea yo la responsable".

10:26

La candidata dedica ahora unas palabras de homenaje, muy emocionada, a Mariano Rajoy. "He sido una privilegiada por trabajar a tu lado".

10:23

Santamaría defiende la gestión del Gobierno del PP: "Somos el partido que evitó el rescate, que trajo la recuperación y que volvió a aumentar las pensiones. Nadie puede avergonzarse de esta herencia".

10:21

"He defendido la unidad de España con uñas y dientes. Para mí España es el sentido de todo lo que creo en política. La unidad de España necesita hoy más que nunca un PP fuerte y unido. Y por eso me han llevado a los tribunales. El señor Torra me ha llevado a los tribunales por negarme a que se saltara la ley. A mucha honra. Por defender la unidad de España que me pongan una y mil querellas".

10:17

"Pido vuestro voto para ganar. Aquí no hay más perdedores que nuestros adversarios. Pido vuestro voto para renovar nuestro partido frente a una izquierda más antigua que nunca", afirma.

10:17

"Soy la candidata más votada del partido más votado de España", recalca.

10:16

Santamaría defiende el legado del PP y de Manuel Fraga. "Somos el partido que ha traído empleo y properidad a España".

10:14

Santamaría tiene un recuerdo para los miembros del PP asesinados por ETA. "Son los héroes de la libertad. Estaré siempre al lado de sus familias. Sois nuestra mayor referencia moral".

10:12

"No puedo cambiar el pasado, pero sí comprometerme a que vuelva", dice.

10:11

"Hemos perdido muchos votos por la corrupción. No tenemos más corrupción que otros partidos, pero nos ha pesado más", comenta.

10:08

La candidata está haciendo un discurso muy emocional y directo, aunque con pocas referencias programáticas.

10:08

"Nunca militaré en otro partido. Yo moriré siendo del partido popular", dice Santamaría.

10:07

Santamaría saca un abanico con la bandera de España. Y lo usa como símbolo. Primero lo tiene cerrado. Y luego lo abre. "Quiero un partido abierto. Así es como se ganan elecciones".

10:05

Santamaría hace una defensa cerrada del PP "un partido de principios". "Somos un partido en que no sobra nadie, solo los corruptos", comenta en la primera mención que hace a esa lacra.

10:03

"Allí donde hay un concejal del PP hay una bandera de España, Hay una bandera de España en Pontons, en Irán y hay una bandera de España muy grande en Ceuta y Melilla", comenta Santamaría.

09:58

Sin embargo, no ha mencionado a Cospedal. Llamativa omisión.

09:57

Santamaría dice que su partido es el que más ha luchado por la igualdad de oportunidades y pone como ejemplo a Rita Barberá, Ana Pastor, Isabel Tocino, Teófila Martínez, Loyola de Palacio...

09:55

"Juntos podemos seguir siendo más útiles para España", dice.

09:54

Santamaría tiene un recuerdo a su familia y se dirige a su marido, visiblemente emocionada.

09:53

Santamaría vuelve a insistir en el hecho de que ella fue la candidata más votada en la primera ronda de las primarias. "Si yo no fuera la más votada no estaría en esta tribuna, estaría en tu lista, Pablo, si me lo hubieras pedido", dice lanzando a Casado un primer dardo.

09:51

"Solo pediré dos cosas: lealtad por el partido y ganas de trabajar por él y por España", avanza la candidata.

09:50

Soraya defiende la importancia de que el partido defienda la unidad. "He defendido la integración para que nuestro partido sea más fuerte".

09:50

"No he hecho una campaña en contra de nadie. He hecho una campaña a favor del Partido Popular".

09:49

"Mis adversarios son los mismos que los de Pablo: son los socialistas, los populistas y los independentistas".

09:48

"Creo en lo que soy: 'Soy Soraya, la del PP'", clama.

09:48

"Creo en el Partido Popular, porque es el partido que más cree en España", señala.

09:46

"Me han votado para ganar, no solo este congreso, si no también para ganarle al PSOE y a Pedro Sánchez", afirma.

09:46

"Hoy vas a demostrar que este partido está a la altura de sus afiliados, a la altura de su militancia. Ellos me hicieron ganar las elecciones del pasado día 5 y me han traído como la más votada por vuestras bases", dice Sáenz de Santamaría, que se presenta como la candidata de las bases.

09:44

Soraya Saénz de Santamaría inicia su discurso con una serie de agradecimientos.

09:41

Ana Pastor, la presidenta del congreso del PP, da la palabra a Soraya Saénz de Santamaria.

09:41

Ana Pastor, la presidenta del Congreso, anuncia ambas candidaturas. Tras cada anuncio se producen los aplausos.

09:39

En estos momentos, todo indica que el favorito en las primarias es Pablo Casado.

09:37

Pablo Casado entra también entre gritos de "presidente, presidente". Van cerca de él su esposa, Adolfo Suárez Illana y el padre de Mari Luz, Juan José Cortés.

09:36

Entra Pablo Casado. Muchísimo más aplaudido que Soraya Sáenz de Santamaría. Si el 'aplausómetro' sirviera para presagiar al ganador, Casado sería el claro favorito.

09:32

Soraya Sáenz de Santamaría entra en el plenario del congreso entre gritos de "presidenta, presidenta". Entra acompañada de su equipo: Juanma Moreno, presidente del PP; José Luis Ayllón, su jefe de campaña; y su fiel colaboradora y exministra Fátima Báñez, entre otras personas.

09:31

Mariano Rajoy acaba de llegar al congreso.

09:28

Ana Pastor acaba de anunciar que ambas candidaturas, la de Sáenz de Santamaría y la de Casado, ya se han registrado.

09:19

Llega Cristóbal Montoro al congreso. A la pregunta de si cree que va a ganar Soraya Sáenz de Santamaría, a quien él ha apoyado, responde: "Hoy va a ganar el Partido Popular, que es una insititución fundamental para la democracia española".

09:17

Fernando Fernández Maíllo, coordinador del PP, no ha desvela su opción a su llegada al congreso. "Yo no he trabajado por nadie", ha dicho.

09:13

Ya sabemos cuál será el orden de los decisivos discursos ante los compromisarios. La primera en hablar será Soraya Sáenz de Santamaría, según informa Efe.

08:28

En este cónclave, los dos aspirantes finalistas representan a dos de las familias que en los últimos años más se han distanciado en el seno del partido: los partidarios de José María Aznar, encarnados en Casado, y los partidarios de Rajoy, en Sáenz de Santamaría.

08:26

¿Cómo funcionará la votación?

Los 3.082 compromisarios que participan en el XIX Congreso Nacional Extraordinario del PP tendrán hora y media para ejercer su derecho a voto.

A las nueve y media de la mañana se presentarán las candidaturas ante el Plenario. Acto seguido, Casado y Sánez de Santamaría se dirigirán a los compromisarios en un discurso de media hora.

A las diez y media, se nombrará a los miembros de las mesas de votación.

La votación arrancará a las once de la mañana y las urnas se cerrarán a las doce y media.

Se espera poder dar el resultado a la 1 de la tarde.

08:22

Está previsto que los candidatos anuncien justo antes de la votación la composición de sus equipos.

08:22

Este viernes, en el arranque del congreso, Sáenz de Santamaría y Casado se disputaban los últimos compromisarios indecisos.

08:19

Llegó el día. Los compromisarios del PP eligen hoy al nuevo líder del partido.