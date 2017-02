Pablo Iglesias: "El ensimismamiento y la división trabajan para el enemigo"

Una pregunta ,la cual me gustaría que tuviese respuesta tuya ,y tu Pablo con tu NO apoyo a Pedro Sanchez ,creo que favorecidos a los APOLTRONADOS para que todo SIGUIESE más de lo mismo y ese no inpidió la regeneracion. Pablo sufrí una gran devoción por que si vote a Podemos, y tu impedirte que si pudiésemos regenerar la gran empresa de la política .Por eso con mi voto nunca si siguen a tu lado el mismo regimiento. Y el Monedero sobra.