Pedro Sánchez alega motivos de seguridad para viajar en avión al FIB

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tildado de "artificial" la polémica que se generó la semana pasada por su viaje en avión oficial a Castellón, donde asistió al Festival Internacional de Benicasim (FIB), y ha argumentado que el motivo de haber hecho de este modo este desplazamiento es que así lo recomienda el departamento de seguridad de La Moncloa. Así lo ha asegurado Sánchez al ser preguntado al respecto durante la rueda de prensa que ha ofrecido en La Moncloa junto al jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, tras la reunión que han mantenido este jueves.

En concreto, Sánchez ha explicado que tras generarse esa "falsa polémica", decidió preguntar cómo habituaban a desplazarse el resto de presidentes del Gobierno. "Lo decide el departamento de seguridad de Moncloa. He preguntado y eso es lo que me han dicho", ha relatado.

Desde el 2015, por aire

"Desde el 2015, el departamento de seguridad de Moncloa recomienda que todos los transportes y movimientos de quien ostenta la Presidencia se hagan por medios aéreos. Por tanto, esa es la cuestión", ha añadido.

A continuación, Sánchez ha acusado directamente a PP y Ciudadanos de haber promovido esta polémica "no tanto por el medio por el cuál se transporta al presidente sino a quien se transporta", porque no han asumido que el PSOE ha llegado a la Presidencia del Gobierno."No lo han asumido, pero ese no es mi problema. Lo que les pido es que lo asuman y nos dejemos de polémicas artificiales y nos centremos en los problemas de verdad", ha reclamado el presidente del Gobierno.