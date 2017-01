Pedro Sánchez medita su candidatura con "muchas ganas y mucha fuerza"

Pedro Sánchez mantiene su ambición de volver a ser secretario general del PSOE. Aunque lleve semanas apartado de las cámaras, ya que no ha realizado ningún acto público desde hace más de un mes, el exdirigente de los socialistas está reflexionando su decisión de presentarse a las primarias del partido con "muchas ganas y mucha fuerza".

Según ha podido saber Onda Cero, que ha hablado con Sánchez fuera de micrófonos, "lo está pensando y meditando” sin tomar, de momento, una decisión firme. Aunque su posible victoria se complica con el paso al frente de Patxi López, que ya ha anunciado su intención de presentarse a las primarias, subrayando que no quiere cortarle las alas a Sánchez y, ni mucho menos, traicionarlo. Aún así, parece evidente que si finalmente Susana Díaz opta por su postulación, el voto crítico quedaría dividido entre López y Sánchez.



Ante estos posibles escenarios, Sánchez ha asegurado que su decisión no depende de lo que hagan López y Díaz. Además, ha comentado estar "impresionado" por el apoyo que está recibiendo, principalmente de militantes y no de cargos del partido. Es por eso que considera que la militancia está de su lado.