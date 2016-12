Podemos frena la guerra interna por el riesgo de perder a las bases

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Podemos el partido más honrado de todo el universo, veamos unos ejemplos: Partido financiado, (según diversos medios de comunicación) por Venezuela y Irán, el mejor presidente que pueda tener partido alguno , Pablo Iglesias, junto con cofundador Monedero defraudando a hacienda por un cobro de países latinoamericanos, Echenique defraudando a la S.S. por un trabajador que tuvo pagándole en negro, (dicho por el mismo Echenique ) Errejon cobrando 1.825 euros todos los meses ( hasta que se descubrió el pastel )de una universidad que ni ha estado ni estará a no ser que vaya a dar algún mitin o a hacer algún escrache , y ya el joven Espinar , que le conceden a dedo (por ser vos quien sois ) un piso de P.O y al poco tiempo, si haber sido habitado el mismo, lo vende sacando un beneficio de 20.000 euros , por lo tanto sigo pensando que Podemos es el partido más honrado de esta democracia, ya que para corruptos tenemos al PP con la gurtel y demás y al PSOE con los ERES etc. etc.