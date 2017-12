Podemos resume el 2017 como el año del Gobierno "fuera de la ley"

Podemos ha resumido el 2017 como "el año del Gobierno fuera de la ley", de "la trama", de la imputación del PP, "de la precariedad, la devaluación salarial y el paro", "la involución democrática" y "el 155 contra el autogobierno", y un año en el que "Podemos se ha quedado sólo en la oposición".

Así es el balance que ha hecho en el Congreso el responsable de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafael Mayoral, quien ha arremetido contra el Gobierno, pero también contra las principales fuerzas del arco parlamentario y contra la monarquía.

"2017 es el año en el que la monarquía, como institución antidemocrática y machista, mostró su cara más autoritaria pidiendo mano dura en vez de diálogo", ha dicho Mayoral en alusión al discurso del rey Felipe VI tras la declaración ilegal de independencia de Catalunya.

Mayoral ha reprochado al PSOE que haya pasado a formar parte del "bloque monárquico" y renunciado a hacer oposición al Gobierno; del PNV ha dicho que se ha entregado al PP, y a los nacionalistas catalanes les ha criticado por pensar que "podían independizarse de Rajoy".

Críticas a diestro y siniestro

No ha faltado la crítica a Ciudadanos. "2017 es el año en el que Aznar volvió a tener partido convirtiéndose en el padrino político de Albert Rivera por representar de forma consecuente los intereses del IBEX 35 y de los especuladores", ha enfatizado.

En el balance negativo incluye la aplicación de los artículos 135 y 155 de la Constitución contra el autogobierno, y el "veto de Rajoy" a "todas las iniciativas en favor de los derechos de la gente".

Para Podemos, este año se ha revelado la necesidad de una "visión plurinacional del Estado" frente a "visiones uninacionales, que nos llevan a un callejón sin salida".

La corrupción

Según Mayoral, ha sido también el año de "la trama", en el que se han visto "con nitidez los vínculos entre el PP y el poder económico para saquear el país", y el año de la moción de censura de Podemos contra Mariano Rajoy, que en su opinión puso al Partido Popular "contra las cuerdas" y "evidenció que no tiene proyecto de país".

El dirigente de Podemos ha enumerado los casos de corrupción que han salpicado a los populares, como Lezo, Púnica, Gürtel o el Canal de Isabel II, antes de concluir que "2017 es el año del Gobierno fuera de la ley" y recordar que la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal, la imputación del PP y la reprobación de cuatro ministros.

El balance del 21-D

Respecto a los malos resultados cosechados por 'los comuns' el 21-D, Mayoral ha comentado, a modo de justificación, que el debate territorial e identitario "no es un marco favorable" para los planteamientos de su formación.

Pablo Iglesias no ha dado la cara desde que la lista encabezada por Xavier Domènech y apoyada por Podemos se dejara tres escaños (de 11 a ocho), pero según Mayoral el secretario general no suele dar las ruedas de prensa de balance del año y esta vez no iba a hacer una excepción. De hecho, el diputado ha avanzado que la dirección de Podemos no analizará los resultados hasta después del parón navideño.