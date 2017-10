La Policía Nacional carga contra los concentrados en varios colegios

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Un poco exagerados con "la carga" si que son los de los informativos.Yo lo que he visto es retirar a las personas, salvo alguna que se haya resistido un poco mas pero no han cargado contra nadie.Otra cosa es que de ahora en adelante las personas se pongan agresivas contra la policía.En ese caso si que tendrían que actuar con contundencia.No obstante ya podían imaginar lo que ocurriría.Lo que no tiene perdón ni conciencia son los padres que se veían con niños.¡Qué poca cabeza!