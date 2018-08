Polvareda por el nuevo trabajo de la esposa del presidente

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Toma castaña pero no estaba conun año de escedencia por que tiene que acompañar a su esposo en el nuevo cargo que ahora tiene como presidente de España. Creo que más inorportuno no puede ser este nombramiento el cual pone en juego la credibilidad del PSOE. Es un escándalo que Sánchez se tome un mes de vacaciones siendo hace dos meses que trabaja como presidente. Y eso de vergüenza ver cómo está aumentado el gasto de ministros y de asesores. Menuda ruina caracoles nos espera si nos crea más puestos de trabajo que no son necesarios. CORDURA CON EL GASTO YA QUE LO PAGAMOS LOS NOS ESTAMOS EN POLITICA.