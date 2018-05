El presidente de RTVE dice que las protestas "de negro" son de "una minoría minoritaria"

El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, ha afirmado hoy que solo "una minoría minoritaria" de los profesionales de la corporación denuncia los viernes, vistiéndose de negro, la manipulación informativa y el bloqueo del PP que impide la renovación de la cúpula de la radiotelevisión pública. Por su parte, los Consejos de Informativos de la corporación han lanzado un comunicado horas después exigiendo "la destitución inmediata" de Sánchez tras reconocer que aparecen en los papeles de Bárcenas.

"La intervención de Sánchez vuelve a poner de manifiesto que no es, ni pretende ser, un presidente neutral, y que adolece de la rectitud y responsabilidad exigibles a quien se sitúa al frente de la radiotelevisión pública de todos los españoles", explica el comunicado de los Consejos de Informativos, donde se expone alguna de las declaraciones del presidente de RTVE admitiendo que está involucrado en los papeles del extesorero del PP. "Yo no estoy ni en los papeles de Irán, ahí donde se cuelgan en las grúas a los homosexuales o donde se mata a pedradas a las niñas por darse un revolcón con el novio, ni donde se asesina a 150 personas por manifestarse en una calle como en Caracas", ha puntualizado Sánchez.

Los Consejos de Informativos exigimos la destitución inmediata del presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, tras reconocer que aparece en los papeles de Bárcenas en medio de ataques a la oposición, una actitud impropia del que debe dirigir una RTVE plural y neutral #DefiendeRTVE pic.twitter.com/Gcait62BOA — C.Informativos TVE (@CdItve) 29 de mayo de 2018

Los viernes negros

Sánchez se ha pronunciado así durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de control a RTVE, en la que los portavoces de la oposición se han puesto de acuerdo para preguntarle sobre la imagen institucional que se está dando de la corporación ante el bloqueo del PP para renovar al Consejo de Administración y a su presidente.

La diputada de Unidos Podemos Noelia Vera le ha preguntado si "no siente nada cuando ve salir a los trabajadores de negro en la pantalla viernes tras viernes", "si no se le cae la cara de vergüenza" cuando escucha las críticas de las asociaciones periodísticas, si "tiene la sangre tan fría". "Los trabajadores no, una minoría minoritaria. ¿Los seis mil y pico? Qué va, para nada", ha respondido Sánchez.

"Misterio inescrutable"

Ante las reiteradas críticas de la oposición sobre el bloqueo para reformar RTVE, Sánchez ha espetado que él no tiene nada que ver con este procedimiento parlamentario, al que se ha referido como "un misterio tan inescrutable como el de la creación del universo".

"Yo qué tengo que ver con el bloqueo del PP, si es que ese bloqueo ha existido (...). Nadie en España, ni los servicios de inteligencia más sagaces del mundo pueden saber qué ha pasado con esta ley", ha aseverado Sánchez para recordar que su mandato expira el 22 de junio y que hasta entonces pueden poner en marcha la renovación para sustituirlo.

"Los milagros existen (...). Hasta junio podrán echarme o ir yo a por tabaco", ha dicho el presidente, que presume de dejar "RTVE en las más altas cotas de prestigio y credibilidad que jamás ha tenido". "Me voy con mucho orgullo y mucha satisfacción del deber cumplido. Dejo una casa mucho mejor de lo que me la encontré. Me voy con la cabeza bien alta", ha finalizado.

Por su parte, Ramón Moreno (PP) ha acusado a la oposición de haber "dilatado y truncado" la renovación de RTVE por la obstinación de sacar adelante una norma de concurso público que es "un bodrio jurídico sin garantías".

Dimisiones en Valencia

Durante su comparecencia, Sánchez se ha referido a las dimisiones producidas en el centro territorial de Valencia tras no emitir en su informativo la reacción de la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, ante los abucheos de unos pensionistas al presidente del Gobierno.

"Habrán dimitido por lo que les diese la gana", ha apuntado para defender la actuación de RTVE en el abordaje informativo de estos hechos y ha recalcado que son los directores de los medios quienes deciden el contenido que se emite.

Retribuciones

Tras las informaciones sobre sobresueldos, RTVE ha precisado que se pueden dar estas compensaciones "amparándose en dos normas vigentes", el II convenio colectivo de la corporación, y la instrucción 2/1993 de 17 de diciembre firmada por el entonces director general de RTVE.

En concreto, RTVE ha detallado que el artículo 68.1.3. del vigente convenio colectivo de RTVE establece que las gratificaciones serán a propuesta de las direcciones de área, de los representantes de los trabajadores y de los propios trabajadores, concretándose los criterios y motivos de su concesión.

"RTVE ha cumplido escrupulosamente lo estipulado en el convenio colectivo y en la normativa en lo relativo a las gratificaciones del personal directivo, habiéndose justificado debidamente las razones que motivan dichas concesiones", ha defendido la Corporación.