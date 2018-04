Prisiones estudia abrir expediente al funcionario que criticó el encarcelamiento de políticos catalanes

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias estudia abrir un expediente disciplinario al funcionario de prisiones José Ángel Hidalgo, que ha comparecido este lunes durante más de una hora ante un inspector para dar explicaciones por su artículo en la revista 'Ctxt' donde criticaba la encarcelamiento de los políticos independentistas.

Según fuentes de Prisiones, una vez Hidalgo ha dado explicaciones, el inspector decidirá si sigue le abre un expediente o archiva el caso. La resolución puede hacerse efectiva este mismo lunes o en los próximos días.

Tras declarar, Hidalgo ha afirmado que está "muy tranquilo" y ha defendido su derecho a opinar libremente: "Quieren que opine como Mariano Rajoy, pero yo tengo mi propia opinión", ha subrayado.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Hidalgo recibió una citación el pasado miércoles y ha comparecido acompañado de un abogado sindical. Según explicó él mismo, ha recibido un trato correcto y fue preguntado por el contenido del artículo "Los gatos de Estremera" donde calificaba de "vergüenza democrático" que Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva estén en prisión por "crímenes" políticos.

Tras defender su "libertad de expresión" y que el artículo "está cargado de metáforas" y de un énfasis "periodístico" para expresar "una opinión política", Hidalgo ha dicho que “es una barbaridad que no podamos tener nuestra opinión política". "Yo no soy una mascota, sino un ciudadano y tengo mi derecho constitucional a la libertad de expresión y que me abra un expediente deberá explicar muy bien porque aún no sé que he hecho mal", ha dicho.