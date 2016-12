El PSOE y C's aprietan las tuercas a Rajoy

Después de que el presidente, Mariano Rajoy, hiciera gala el miércoles de su optimismo antropológico y mostrara, en una reunión con la dirección del grupo parlamentario popular en el Congreso y después mientras se dirigía a tomar unas cañas con su equipo, su confianza en que la legislatura será larga si todos son "constructivos", Ciudadanos y el PSOE han salido este jueves a la palestra a poner los puntos sobre las íes.

Tras la cita en el Congreso, el portavoz del PP, Rafael Hernando, se mostró el miércoles dispuesto a debatir con la oposición mejoras o retoques en la reforma laboral y, para ello, propuso crear unasubcomisión. El PSOE, que hace meses registró la petición para crear el órgano parlamentario, ha recordado hoy al PP que ya no hay cupo para aprobar más hasta septiembre del 2017 y los cambios en materia laboral no pueden esperar. De ahí que el diputado socialistaRafael Simancas haya emplazado al Gobierno aceptar la "derogación" y no pequeños cambios en la reforma y a votar a favor de las iniciativas que los socialistas llevarán al Congreso en el próximo periodo de sesiones para "sustituir las normas precarizadoras en material laboral" por otras, si quiere llegar a un acuerdo.



Además, el principal partido de la oposición ha remarcado que no comporte que el Ejecutivo suba el próximo año solo el 0,25% las pensiones, cuando la inflación prevista está entre el 1,2% y el 1,5%. "Una subida limitada supondría pérdida de poder adquisitivo. Vamos a combatir que Rajoy pretenda cuadrar las cuentas a base de empobrecer a los jubilados", ha advertido Simancas.

EL LISTADO DE DEBERES DE C'S



Por otro lado, Ciudadanos, ha señalado que, aunque el PP "arrastra los pies cuando se le habla de reformas", va a apretar las tuercas al Ejecutivo para que se pongan en marcha los 150 acuerdos del pacto de investidura. El vicesecretario del partido naranja, José Manuel Villegas, ha adelantado que en las primeras semanas del 2017 reclamarán los siguientes acuerdos: la eliminación de los aforamientos, la creación de una subcomisión para abordar la reforma electoral y de una comisión de investigación para investigar la financiación irregular de los partidos, así como partidas valoradas en 3.800 millones para "modernizar la economía y revertir los recortes" en los presupuestos generales del Estado para el año próximo.

En cuanto a los aforamientos, C's tiene intención, a la vuelta del periodo navideño, de entablar conversaciones con los principales partidos para acordar una reforma exprés de la Constitución que permita acabar con las diferencias en el trato judicial de las que gozan los políticos. Podemos tiene en su mano frenar la celeridad de la reforma si reclama, como tiene intención, que los cambios constitucionales sean avalados en referéndum por los españoles. Por ello, Villegas ha explicado que C's hablará con el partido morado para "ver si está a favor" de acabar con los aforamientos sin que ello implique acordar otros cambios en la Carta Magna y someterlos a votación o, por el contrario prefiere "bloquear" el cambio. "Si los cuatro principales partidos estamos de acuerdo, no debería haber problemas", ha vaticinado.