El PSOE impulsará que el Gobierno traslade a Franco del Valle de los Caídos

Si fueron nombrados por Zapatero no serían muy expertos.¿ Por qué no dejan en paz a los muertos de una puñetera vez.Eso es historia aunque no nos guste.Y lo que quieren hacer se llama PROFANACIÓN Quizá el señor Anchez tanto que le gusta la memoria histórica debería mirar a ver a quien le llamaban el carnicero.