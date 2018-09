El PSOE pide la dimisión de Casado por su máster

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha pedido la "dimisión" del presidente del PP, Pablo Casado, por las supuestas irregularidades de su máster: "Lo que hizo Montón ayer es indicarle el camino", ha afirmado, tras recordar que Montón no está investigada judicialmente y Casado, sí. Lastra ha argumentado que Casado "tiene que presentar su dimisión", una vez que la "exigencia ética en nuestra democracia se ejemplificó ayer con la dimisión de la ministra y compañera" Carmen Montón, que "no está investigada judicialmente", ha recalcado.

Como respuesta, la portavoz del PP en el Congreso , Dolors Montserrat, ha advertido que "quien tiene el problema es el PSOE y Pedro Sánchez", que es quien, además, debe dar explicaciones tras la dimisión de dos ministros (Maxim Huerta y Carmen Montón) en sus cien días de Gobierno.

La portavoz popular ha recordado que su grupo parlamentario pidió la tesis doctoral del presidente del Gobierno y está "a la espera" de que se la remitan. "Veremos si es pública realmente o no la tesis", ha dicho Montserrat recordando las palabras del propio Sánchez, quien hoy ha asegurado que sí lo es.

Casado, tranquilo

En cualquier caso, ras la dimisión de Carmen Montón el foco se sitúa ahora en el presidente del PP, Pablo Casado, que se enfrenta a un caso que puede parecer similar, aunque a ojos de los conservadores hay grandes diferencias. "No tiene nada que ver", decía esta mañana en los pasillos del Congreso Fernando Martínez-Maillo (apunte: él apoyó a Soraya Sáenz de Santamaría, ahora tiene que defender al nuevo jefe).

Continuaba Maillo señalando que la salida de Montón "supone un reconocimiento implícito" de que ha plagiado su trabajo de fin de máster. ¿Se sabe si Casado, sobre el que el Supremo decidirá en los próximos días si lo imputa por su máster, copió los trabajos que presentó? No, no se sabe. El líder del PP reunió a la prensa el 10 de abril para aclarar las informaciones periodísticas que le arrinconaban junto a Cristina Cifuentes por haber obtenido un máster con trato de favor y mostró documentos de la matrícula y también los trabajos, pero no los permitió leer, de manera que no se ha podido comprobar si los plagió o no.

Tras la sesión de control al Gobierno, Casado no ha evitado a los periodistas en los pasillos y ha respondido a algunas preguntas. El dirigente conservador señala algunas diferencias entre el escándalo de Montón y el suyo. "Yo llevo cinco meses dando explicaciones que nada tienen que ver con esto. En mi caso, yo sí hice todo a través de secretaría, guardé toda la documentación (...) Hacer analogías con otros casos en los que ha habido supuestamente falsedad documental, modificación de intranet oficial en la universidad, convalidaciones del propio instituto, en mi caso eran de rectorado... Después de cinco meses de explicaciones, permítanme que diga que el PP está en lo importante, que se suma a la dimisión del ministro de Cultura, lo que está pasando en Catalunya...", ha declarado a la prensa.

Casado asegura que está "muy tranquilo", porque no ha cambiado lo que ha dicho desde el primer momento. "Era un alumno más, no conocía a los que organizaban ese curso del doctorado, es una diferencia con el caso de ayer, en el que hubo correos electrónicos y una relación personal, y, además, lo mío no era un máster habilitante finalista. Lo mío era un curso del doctorado con otra regulación, con otra normativa y con otro enmarque en el 'plan Bolonia'", ha afirmado. Además, respecto a dar a conocer o no sus trabajos ha respondido que "en un curso del doctorado, los trabajos aportados no son públicos". Y en este sentido ha añadido que al final no escribió la tesis y ni siquiera puede retirar "ningún título de la secretaría" porque no "inscribió" la tesis.

Presión de Podemos

Pero estas explicaciones no parece que vayan a convencer al líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien ha avisado que tras la renuncia de Montón "la pelota está en manos del líder del PP". Según Iglesias, Casado debería enseñar ahora los trabajos del máster para demostrar que no hubo plagio. El dirigente del partido morado, que ayer comentó con Pedro Sánchez la dimisión de la ministra, ha lamentado que Montón haya tenido que renunciar. "Pero se lo teníamos que exigir porque no es aceptable para la dignidad de la universidad pública un máster que parece fraudulento y una tesis copiada", ha apuntado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido más suave y tras reconocer que la dimisión de Montón le ha supuesto perder a una "amiga", ha remarcado que su Ejecutivo ha elegido el "camino de la ejemplaridad", mientras que a otros "les cuesta", en una clara referencia al líder del PP.

Quitar los aforamientos

Por su parte, la líder de Ciudadanos en Catalunya, Inés Arrimadas, ha equiparado los casos de supuestas irregularidades que salpican a Casado y a Montón por lo que, tras la marcha de la ministra, ha defendido quitar los aforamientos para que el dirigente popular sea investigado. "Si Casado no tuviera aforamiento, ahora mismo estaría imputado. ¿Por qué no tomamos estas medidas para quitar privilegios de los partidos?", ha subrayado Arrimadas.

El PDECat ha emplazado a Casado a "reflexionar" sobre si la dimisión de la ya exministra de Sanidad le afecta él, ya que también cursó un máster en la misma universidad pública envuelto en polémica.

Así lo ha señalado el portavoz parlamentario de los posconvergentes, Carles Campuzano, que ha considerado "absolutamente exigible" que la opinión pública conozca el trabajo de fin de máster en Derecho Autonómico de Casado, que es precisamente, según ha apuntado, el que ha provocado la caída de Montón.