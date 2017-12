El PSOE propone sacar a Franco del Valle de los Caídos y que el Estado abra las fosas

En el llamado 'Paredón de España', el 'terrer' de Paterna donde fueron fusiladas 2.238 personas con la guerra civil ya acabada, Pedro Sánchez ha presentado este lunes la propuesta del PSOE para modificar la ley de la memoria histórica que impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque la representante de las víctimas solo ha nombrado al expresidente. El nuevo texto apuesta por exhumar la tumba de Francisco Franco en el Valle de los Caídos y entregar los restos del dictador a su familia y también por que la responsabilidad de la apertura de las fosas pase a ser del Estado.

Sánchez, que en su discurso no ha hecho mención al cambio de ubicación de la tumba de Franco, ha desgranado algunas de las novedades que propone, como "la creación de una comisión de la verdad", llegar a la "nulidad de pleno derecho de las sentencias del franquismo", la creación de "un banco de ADN" para poder cotejar los restos, así como "un censo nacional de victimas". También se impulsaría "la retirada efectiva de la simbología de la dictadura" y se facilitaría el acceso a los archivos.

Ha sido el eurodiputado Andrés Perelló, miembro de la ejecutiva socialista y uno de los dos encargados de coordinar esta revisión, quien ha desvelado la propuesta de trasladar los restos de Franco. "Habrá que sacar del Valle de los Caídos al que está enterrado ahí sin haber caído en el frente de guerra, que es el general Franco, entregárselo a su familia y hacer de aquello un lugar de la memoria", ha apuntado. Perelló se ha mostrado consciente de que la propuesta levantará ampollas. "Todo lo que requiere compromiso implica riesgo pero es algo que hay que asumir. Es el único muerto de ese lugar que no ha caído en el frente, que murió entubado en la cama y fotografiado por su yerno por tanto no tiene ningún mérito para estar en un memorial", ha destacado.

El ejemplo valenciano

El secretario general del PSOE, que ha puesto como ejemplo la reciente ley valenciana de memoria, ha rechazado "el falso argumentos de los conservadores" de que esta ley supone "reabrir heridas" y ha afirmado que "este país no puede seguir escondiendo sus miserias en las cunetas". También ha advertido que es "el olvido" el que hace renacer "la ultraderecha" y que da pie "a repetir los errores".

"No estamos ante una propuesta de revancha sino ante la necesidad de cumplir lo que las organizaciones internacionales consideran una auténtica aberración", ha señalado en referencia entre otros al informe del relator de la ONU. "Primero se dijo que era demasiado pronto para remover la tierra porque las heridas estaban demasiado frescas y luego que no merecía la pena remover una historia olvidada. Primero era demasiado pronto y luego demasiado tarde", ha lamentado, antes de afirmar que su partido "no traga saliva cuando dice España, no tenemos los complejos de otros y eso nace de la memoria". "La memoria democrática no es ni de izquierdas ni de derechas sino patrimonio de los demócratas", ha enfatizado.

"Creímos que con el retorno de los exiliados sellábamos la paz con la pagina mas negra de nuestra historia, pero había una memoria mas cercana, incómoda y silenciada que descansaba bajo nuestros pies, en cunetas, cementerios o paredones como éste donde miles de ciudadanos anónimos pagaron su defensa de la Republica", ha recordado, rodeado de dirigentes socialistas y también de familiares de víctimas. Con ellos ha visitado después la fosa 113 del cercano cementerio de Paterna, que se está exhumando desde hace semanas como ya se hizo con otras en este recinto.

Críticas a la aplicación del PP

Sánchez se ha mostrado muy crítico con el PP, que no derogó la ley cuando llegó al poder pero que la ha dejado sin ningún tipo de apoyo económico desde 2012. "Queremos mejorar una norma de extraordinario valor en su décimo aniversario, una norma ignorada por el PP desde que llegó al gobierno. Se escondió en su acatamiento formal pero silenció su espíritu en su aplicación", ha acusado.

También Alicia Piquer, secretaria de memoria histórica del PSPV, ha advertido que a los dirigentes populares "les sigue gustando mas un almirante franquista un que Rosalía De Castro". "Cuesta creer que tengamos una derecha que no quiere cumplir las declaraciones de la ONU", ha criticado

También ha sido muy crítica con los populares, Pilar Alcorisa, que ha recordado que gracias "a la ley de Zapatero" pudo desenterrar a su padre en el 2016 en el cementerio de València "y enterrarlo" con su madre, pero después de "de seis años de zancadillas de Rita Barberá". "Espero otras familias no tengan que pasar por eso", ha remarcado, emocionada.