Puigdemont, contra el 155: "Que nos dejen vivir en paz y en libertad"

El 'president' cesado, Carles Puigdemont, en un mítin de campaña en Reus (Baix Camp), ha advertido a los partidos que defienden la aplicación del artículo 155 de la Constitución para Cataluña que no saldrán adelante porque la mayoría de los catalanes quieren vivir en un país "normal en el que los ciudadanos no tengan miedo de su policía". "Todo demócrata ha de decir no al 155", ha afirmado en videoconferencia Puigdemont, que ha eludido referirse a la decisión del juez del Supremo Pablo Llarena, de anular la euroorden de detención del 'president' y los consellers cesados que residen en Bruselas. "Queremos vivir en paz, lo dire mas claro: que nos dejen vivir en paz y en libertad”, ha espetado.

Por primera vez, si bien de forma elíptica, Puigdemont se ha referido a la existencia de otra candidatura independentista, la de ERC, al afirmar que uno de los vehículos contra el 155,si bien no el único pero "el más eficaz", es la candidatura de Junts per Catalunya.

En un momento de su intervención ha afirmado que los partidos del 155 no pueden gobernar Cataluña: "No podrán continuar seguir representando a los ciudadanos de Cataluña, no dejaremos que lo hagan" y ello lo decidirán, ha añadido "los ciudadanos con su voto". "Este país es como es, no como querrían que fuera, y les da la espalda elección tras elección", ha proclamado, en un encendido discurso con ausencia total de propuestas programáticas concretas más allá de reivindicar la libertad de Cataluña. "Mi deseo es estar aqui lo más pronto posible", ha concluido.

En un teatre Bartrina lleno, con unas 600 personas, los 'consellers' cesados y excarcelados este lunes, Jose Rull y Jordi Turull han defendido en términos emocionales el soberanismo. "Un pueblo que es digno, que ama la libertad no puede ser humillado de ninguna manera. No intentaron humillar a Jordi Turull, Junqueras, Forn o Mundó, sino a lo que representábamos. Y ante esto nos levantamos con el corazón encendido a todas las esperanzas: nosotros hemos votado ser libres, nosotros seremos libres", ha afirmado Rull. Por su parte, Jordi Turull ha cargado contra el president del Gobierno, Mariano Rajoy por afirmar que el 155 ha llevado la normalidad a Catalunya: "pensábamos que esta normalidad sólo la leeríamos en los libros de hstoria, hemos de desbordarlos el 21-D democráticamente, la normalidad de Catalunya es la de ciudadanos libres que dicen lo que piensan, que pueden actuar libremente". "Que jeta tienen, lo han destrozado todo y dicen que han vuelto a la normalidad", ha espetado.