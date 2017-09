Puigdemont: "Esto no lo para nadie"

El 'president' de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha advertido hoy en relación al referéndum que "quedan tres días de campaña, y la jornada de reflexión y a votar, esto no lo para nadie". En un mítin del PDECat en l'Hospitalet de Llobregat ante unas 200 personas -algunas se han quedado fuera del recinto del Casino-, Puigdemont no ha hablado expícitamente de la orden de la fiscalía de Catalunya a los Mossos d'Esquadra para que precinten los puntos de votación pero ha hecho un discurso de autoafirmación del derecho a votar en favor de la democracia y contra el recorte de derechos por parte del Estado.

Puigdemont ha dicho que lo que está en juego el próximo 1 de octubre es la democracia, porque está "en peligro, amenazada, recortada". En este sentido ha defendido la existenica en Catalunya de una mayoría social que va ya más allá del independentismo y que ha decidido ir a votar el próximo domingo. "Es una nueva mayoría muy transversal que dice que por aquí no, no lo permitiremos, y si conviene ir a votar para defender la democracia lo haremos", ha afirmado el ''president', que de nuevo ha denunciado los vínculos entre la actuación del Estado y la época de la dictadura: "Hemos visto cosas que no se veían desde la época de Franco".

Puigdemont ha criticado la actuación del PP: "Hay una cosa que nos une por encima de todo: la libertad y la democracia y esto no nos lo dejaremos manosear por parte de una formación política a las antípodas de la tradición que inspira las mejores prácticas democráticas de la UE, esto que ha pasado estos días no lo olvidaremos nunca".

Al respecto ha insistido en defender que por encima de la actuación de los poderes estatales y la policía está la voluntad mayoritaria de los catalanes. "Por mas piolines o tormentas o por más 'a por ellos' que nos enseñen, no tendrán nunca a todos vosotros, a la gente, no lo tendrán nunca". "En lugar de argumentos han hecho amenazas, usan la fuerza, recortan la democracia", ha denunciado.

Las prioridades, los refugiados

El 'president' ha cargado contra el Gobierno de Rajoy porque "pone como prioridad perseguir un referéndum en lugar de perseguir criminales, pone como prioridad poner barcos en lugar de rescatar refugiados en el Mediterráneo, negligiendo su compromiso con los refugiados".

Frente a esta descripción del Gobierno del PP, Puigdemont ha descrito al pueblo catalán como "un pueblo no resignado, no rendido, no lo harán callar, los que quieran hacerlo callar fracasarán porque tenemos derehco, porque somos un pueblo antiguo que viene de lejos, porque miramos al futuro, porque queremos hacerlo democráticamente". El 'president' ha acabado su intervención pidiendo al Estado que el próximo 1 de octubre escuche a la ciudadanía catalana: "Que nos escuchen el día 1 de octubre y oirán a un pueblo feliz, pacífico, levantado democráticamente, que dice quiero ser un Estado independiente".

El aviso del alcalde contra el fiscal

Por su parte, el alcalde de Molins de Rei y diputado en el Parlament por el PDECat Joan Ramon Casals ha afirmado que la órden de la fiscalía a los Mossos para que precinten los colegios electorales es "ilegal". "¿Quién es este señor [en relación al fiscal general] para decidir qué se hace en las escuelas de mi pueblo? quien puede decidir fuera del horario escolar soy yo; es ilegal decidir precintar las escuelas que tenemos para hacer actos sociales, no pueden decidir precintar las escuelas sin pedírselo a los alcaldes y alcaldesas", ha espetado Casals.