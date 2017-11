Puigdemont niega al "tripartito del 155" legitimidad para gobernar Cataluña

Desde un hotel cercano a Brujas (Bélgica), el expresidente de la Generalitat y candidato de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha llamado este sábado a los votantes independentistas a movilizarse en las elecciones del 21-D para evitar que "escriban la historia" los partidos constitucionalistas, de los que ha afirmado que "no están legitimados" para gobernar Catalunya.

“No son unas elecciones autonómicas, son las elecciones más trascendentes de nuestra historia. Escribirán la crónica del siglo. Nos toca la responsabilidad de no dejar que sean otros que no tienen derecho ni legitimidad los que escriban esta página de la historia”, ha proclamado entre aplausos desde una pequeña sala del Hotel Van del Valk, un coqueto alojamiento de la campiña flamenca situado a 90 kilómetros de Bruselas, y el escenario que han logrado “improvisar” dadas las dificultades, aseguran fuentes del entorno del ex presidente, a las que se enfrentan para hacer campaña desde Bélgica.

Junto a Puigdemont, 90 miembros de la lista, la mayoría de los cuales han llegado a Bélgica este mismo sábado por la mañana en un vuelo chárter fletado desde Barcelona. Ante ellos ha exigido al Gobierno central que "saque sus garras huntadas de autoritarismo" de Catalunya y ha llamado de nuevo a los catalanes a apostar por su "alternativa de la esperanza" frente a la "ingeniería del miedo" que usa, a su juicio, el "tripartito del 155" (PP, PSOE y Ciutadans). "Frente a aquellos que, como la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría o el Tribunal Constitucional, dicen 'el Estado soy yo', mi propuesta es devolver el poder a la gente", ha resumido.

La lista que Rajoy no quiere

Gente, ha subrayado, “que quiere hacer política sin ser políticos, como muchos de vosotros” porque este momento trasciende de los partidos políticos. “Somos la alternativa de la esperanza de la gente que no tiene miedo. Si hay una lista que Rajoy no quiere que gane es la nuestra”, ha insistido. Y es que, a su juicio, los próximos comicios van en definitiva “de si Rajoy gana o pierde, de si los del 155 ganan o pierden. De si los ciudadanos de Catalunya aceptan la receta del 155 que de manera ilícita e ilegal ha adoptado el Gobierno español y sus aliados”.

Un “estado autoritario”, ha denunciado, “que viola derechos civiles”, que “actúa con total impunidad” y ante el cual es necesario ganar. “El 21D el tripartido del 155 tiene que ser derrotado” y Europa tiene que ver que “la carta blanca que se le ha dado a Rajoy ha acabado”, ha añadido durante un discurso plagado de críticas al presidente del Gobierno central y llamamientos a la transversalidad y a la unidad porque este, ha resumido, “es el momento de Catalunya, no de los partidos”, en una velada crítica a la negativa de ErC a concurrir conjuntamente a la próxima cita electoral.

El líder del PDCat también ha aprovechado para recordar a España, a Europa y al tripartido del 155 que “el día 1 de octubre y el día 3 los catalanes demostramos al mundo que tenemos al capacidad y la voluntad de convertirnos en un estado independiente y el día 21 lo tenemos que ratificar porque el mandato del 1 de octubre está vigente”.

Poca prensa extranjera

En la sala habilitada para la presentación de la lista, a la que han acudido una treintena de medios de comunicación, la mayoría de ellos españoles, se han instalado una bandera de la Unión Europea y una 'senyera' junto al estrado. Puigdemont ha hecho su entrada en el acto de campaña minutos después de las 12.00 horas y ha sido recibido entre aplausos y gritos de 'President' por parte de los candidatos que llenan la sala con los que posteriormente se ha reunido en privado para coordinar la campaña.

Entre los miembros de la lista de JxCat se encontraban Elsa Artadi (directora de campaña, que ha abierto el acto), Eduard Pujol (portavoz de campaña y exdirector de RAC1), Laura Borrás, Anna Tarrés, Josep Costa o Pilarín Vallés y los 'exconsellers' Clara Ponsatí y Lluís Puig. Puigdemont ha empezado su discurso recordando a los 'exconsellers' encarcelados y a los Jordis, también en prisión, y ha reclamado a los catalanes "rebelarse" contra la situación actual, que ha obligado, por ejemplo, a "presentar una candidatura en el exilio".