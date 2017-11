Puigdemont pide a la Junta Electoral poder hacer campaña

El 'president' de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, ha confirmado la intención suya y de los 'consellers' cesados que están en Bélgica de pedir que se les permita participar en la campaña electoral que comienza la noche del próximo lunes al martes. "Me gustaría y nuestra intención es pedir a la Junta Electoral que garantice las condiciones para que yo pueda hacer campaña en normalidad en Cataluña, estamos trabajando la consulta [a la Junta Electoral] porque tenemos derecho al sufragio, a hacer la campaña igual que el resto de candidatos; es algo importante en democracia, si no el resultado queda afectado".

En una entrevista en TV-3, Puigdemont ha confirmado que si resulta elegido tratará de ser investido 'president'. "Si en el Parlament hay una mayoría independentista que quiere ratificar el Govern de septiembre del 2015, se dará una paradoja y una contradicción: los compromisos que te pueden llevar a ser 'president', te pueden llevar a la cárcel. Sería una contradicción flagrante ser investido 'president' y que al salir del Parlament fuera deteniod por lo mismo que me ha llevado a ser president". El 'president' cesado ha dicho que está dispuesto a poner a prueba esta contradicción: "Si la voluntad del pueblo es clara y hay una mayoría clara, nuestro deber es intentar esto porque hay un mandato por encima de estas medidas abusivas que representan privar de libertad a una persona, que es la democracia".

Intentar no ser extraditado

Puigdemont ha explicado que junto a los 'consellers' que están en Bélgica intentarán que el lunes la justicia belga deniegue la extradición a España. "Es lo que estamos luchando, tenemos derecho a luchar para demostrar que no hay causas tampoco para que los compañeros [exconsellers] estén en la cárcel, la confianza en lo que pueda decidir la justicia belga es máxima".

Unilateralidad

El dirigente soberanista ha vuelto a defender la hipótesis de la unilateralidad pese a la tendencia del PDECat y de ERC a plantear esta vía cara a la próxima legislatura. "Si ante nosotros alguien [el Estado] no excluye la unilateralidad, nosotros no podemos excluir nada", ha espetado.

Puigdemont ha reiterado que su prioridad es "la negociación y el diálogo" porque ha habido una "negación unilateral" del diálogo y "quien declina el diálogo actúa de forma unilateral y ante esto ¿nos tenemos que resignar, hacer de sirivientes de la voluntad de imposición o tenemos el derecho a decir que por aquí no pasamos?". "Si el pueblo toma una decisión mayoritaria compartida por todos, no es unilateral sino una decisión colectiva de una mayoría absoluta, unilateral sería no hacerle caso", ha añadido.