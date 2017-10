Puigdemont pide una mediación sin renunciar a la independencia

El 'president' de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha puesto sobre la mesa este lunes, tras la celebración del referéndum que ha considerado vinculante, una mediación internacional apadrinada por la Unión Europea para iniciar un diálogo con el Estado.

"El momento aconseja mediación --ha afirmado-- y la mediación ha de ser internacional para que sea eficaz, se ha de restablecer la normalidad institucional alterada por decisiones desproporcionadas del Gobierno español, poner fin a la violencia policial y restricción de libertades y crear un clima de distensión para favorecer una mediación que ha de ser legal y sincera".

Puigdemont no ha concretado los términos y condiciones de la mediación, pero ha reclamado a la UE que ejerza una función de apadrinamiento respecto a la misma.

Respecto a los términos de la mediación, Puigdemont ha afirmado que "debe haber un compromiso de restablecimiento de la normalidad institucional --no puede ser que bloqueen centros de investigación, de bloqueo de cuentas, no puede ser que haya violencia policial--, debe haber un compromiso de la retirada de la violencia policial, y construir un clima de distensión; si todo ello desemboca en negociaciones ya veremos".

La independencia

Respecto a la intención del Govern de trasladar al Parlament los resultados del referéndum para que se proclame la independencia en base a la ley del referéndum, Puigdemont no ha querido entrar en los detalles de cómo la Cámara ha de proclamar la secesión, pero ha dicho que no prevé una convocatoria electoral vinculada a esta proclamación, porque las únicas elecciones a la vista, ha afirmado, son las constituyentes previstas para dentro de seis meses.

Respecto a si es contradictorio pedir la mediación y proclamar la independencia, Puigdemont ha afirmado que "no estoy declarando la independencia, el Govern que se ha reunido, ha tomado acuerdos y ha entendido que había llegado el momento de invocar esta mediación, si hay una mediación hablamos de todo, si no existe también hemos explicado lo que pasa, nos debemos a lo que aprobó el Parlament y ratificó en referéndum y la salida a esta situación de desencuentro y desafección, no hay contradicción".

Y sobre si estaría dispuesto a posponer la declaración de independencai en caso de respuesta afirmativa del Estado a la mediación, el 'president' ha apuntado que estamos ante "especulaciones" porque es poco optimista respecto a que el Estado acepte tal mediación. "Podríamos especular en escenarios si al otro lado hubiera correspondencia efectiva a lo que acabo de decir". "Muy optimistas no podemos ser", ha añadido.

Por otra parte el Govern ha acordado la creación de una comisión especial de investigación sobre la violencia policial de este domingo, par recoger "toda la información, desde las denuncias de ciudadanos, y el material informativo que acredita estas violaciones".

Puigdemont ha reclamado en nombre del Govern que se marchen de Cataluña los policías y guardias civiles desplazados a Cataluña en la operación contra el referéndum desplegada ayer.

Referéndum válido

Un referéndum que Puigdemont ha subrayado que es plenamente válido en cuanto a sus resultados. "Naturalmente que el referéndum es válido, que en esas condiciones, con tanta amenaza, estrategia del miedo, comandos del miedo para intentar intimidar a poblaciones de menos de 300 habitantes, colegios con gente pacíficamente concentrada, si pese a todo ello estamos en una participación idéntica a la que se produjo cuando se votó y aprobó la Constitución europea me parece que no solo no invalida el resultado sino que lo refuerza extraordinariamente. Sí, es un resultado vinculante y sobre el mismo tenemos el deber de tomar decisiones políticas".

Sobre la posición de la Comisión Europea de que el conflicto soberanista se trata de un asunto interno, Puigdemont ha afirmado que espera "que Bruselas considere que los catalanes somos ciudadanos al mismo nivel que ciudadanos de Hungría o Polonia, a los que defienden cuando se pisan libertades, y los derechos fundamentales les conciernen, no pueden mirar hacia otro lado".