Puigdemont sugiere proclamar la independencia en los próximos días

El referéndum sobre la independencia de Cataluña convocado de forma unilateral por el Govern de la Generalitat -y suspendido por el Tribunal Constitucional- afronta la jornada clave del 1 de octubre en un clima de tensión e incertidumbre crecientes.

Abrimos un hilo directo para relatar la última hora sobre lo que está pasando en Cataluña con motivo del referéndum.

------------------------------------------------------------------------------------

23:12

La líder de C's en Catalunya, Inés Arrimadas, sentencia que Carles Puigdemont "se ha quitado la careta" al sugerir que pondrá en marcha los mecanismos para proclamar la independencia.

22:31

El 'president', Carles Puigdemont, comparece junto a los miembros de su Govern. El jefe del Govern se dirige a los heridos en las cargas policiales de este domingo, 844, según el último balance, para agradecerles que hayan ido a votar.

"Los catalanes nos hemos ganado el derecho a ser respetados en Europa", asegura. Puigdemont habla de "intransigencia", "represión" y apunta que este "ya no es un asunto interno", sino "un asunto europeo". "Hoy Catalunya ha ganado muchos referéndums", sostiene. Y añade: "Tenemos derecho a decidir nuestro futuro".

El Govern, anuncia, trasladará en los próximos días al Parlament los resultados del 1-O para que actúe de acuerdo a la ley del referéndum, que prevé la proclamación unilateral de independencia.

.

22.20

El líder socialista se distancia del Gobierno y le exige "una negociación inmediata" con la Generalitat

Iceta reclama por su cuenta a Puigdemont y Rajoy que dimitan o haya elecciones en Catalunya y España

22:12

Nueva cacerolada al tocar las diez, dos horas después del cierre de los colegios electorales del 1-O. Es la duodécima noche consecutiva de sonoras protestas por las actuaciones contra el referéndum.



21:59

Josep Guardiola, en declaraciones a RAC-1: "Han atacado a 700 personas y muchas más por ir a votar, no iban a atracar un banco; se les va el argumento, y luego hablan de convivencia". "Todo argumento se va al traste cuando la cogen, la ponen en el suelo y la pisan".



21:54

Poble Lliure, organización independiente que concurrió a las elecciones en la candidatura de la CUP, ha emitido un comunicado en el que insta a los representantes políticos de Catalunya "y especialmente a nuestro Parlament, a dar respuesta a la voluntad popular y proclamar la república catalana independiente". Igualmente, llaman al conjunto de la ciudadanía a una "movilización permanente" hasta que la república catalana "obtenga su pleno reconocimiento". En concreto, añaden, llaman a un "paro democrático masivo en los próximos días con la implicación del máximo de sectores sociales (trabajadores, comerciantes, pagesia, profesionales...)".





21:44

Dos personas han resultado heridas de carácter leve por arma blanca mientras se encontraban en un colegio electoral en Santa Margarida de Montbui, según han confirmado los Mossos d'Esquadra. Los hechos han ocurrido hacia las cinco de esta tarde en el instituto de Santa Margarida, que hoy se ha convertido en un centro de votación, en el referéndum convocado por el Govern y suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional. Al parecer, el agresor ha entrado en el colegio gritando y ha herido a las dos personas, tras lo que ha sido detenido por amenazas y desorden público.



21:40

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha afirmado hoy que tras la "represión policial" para impedir el referéndum el "adiós Rajoy, adiós Reino de España" ha dado en Catalunya "un paso de gigante". En una comparecencia para comentar la jornada, Tardà ha destacado que "personas de todas las edades y de toda condición" han "defendido cívicamente y pacíficamente la democracia", pese a las cargas policiales que se han producido en colegios electorales que había habilitado el Govern. El republicano ha considerado que "la represión policial es inconcebible en una sociedad democrática y avanzada" y ha avisado de que tendrá repercusiones en la percepción de los catalanes hacia el Estado. "Cuesta mucho dialogar con alguien que se nos presenta con una porra en la mano", ha añadido Tardà, antes de tachar de "cínico" a Rajoy.



21:38

Los Mossos d'Esquadra han defendido que este domingo han actuado cumpliendo "las órdenes recibidas con los principios que inspiran su "noble profesión". En una entrada en su perfil de Twitter, la policía catalana pone en valor su postura ante el referéndum.

21:26

El Govern ha denunciado a la Guardia Civil y a la Policía Nacional por las cargas policiales en colegios electorales.



21:25

Una de las imágenes de la jornada la han protagonizado algunos de los efectivos del cuerpo de Bombers de la Generalitat cuando han sufrido la carga de agentes de la Policía Nacional cuando realizaban un cordón de seguridad frente a un colegio electoral.

21:19

El presidente del PPC, Xavier García Albiol, considera que los responsables de las cargas policiales "son los que han puesto en las puertas de los colegios a los ciudadanos".

21:18

Titular sin ambages de CNN en su web: "La vergüenza de Europa", ilustrado con un herido en una carga policial de este domingo.

21:13

En Euskadi están celebrándose muchas manifestaciones en apoyo al referéndum catalán. El corresponsal de EL PERIÓDICO, Aitor Ubarretxena, ha sido testigo de la que ha tenido lugar en Lasarte-Oria (Guipúzcoa).

Decenas de manifestaciones y acciones de apoyo a Catalunya en localidades vascas. En Lasarte-Oria (Gipuzkoa), cantando Els Segadors. pic.twitter.com/5aM7UOpwgG — Aitor Ubarretxena (@ubarretxenaitor) 1 de octubre de 2017

21:07

Rivera: "El futuro pasa por reconstruir el proyecto de España, un proyecto con firmes valores constitucionales. El nacionalismo y el populismo son los principales peligros para Europa". "Hay que volver a mirar los ojos a los españoles y decir que hay esperanza".

"Sabemos cómo ganarles, sabemos cuáles son sus puntos débiles. La mala noticia de hoy es que algunos intentan dar un golpe a la democracia, pero la buena noticia es que somos un gran país y nos levantaremos igual que hicimos tras el 23F".



21:04

Albert Rivera comparece junto a su número dos, Inés Arrimadas. "No vamos a seguir en el error. El futuro de España no pasa por dar más privilegios a los separatistas", avisa Rivera.



21:00

La Moncloa desmiente que Merkel haya llamado este domingo a Rajoy. La única conversación que han mantenido este fin de semana fue ayer.



20:58

La Universitat Politècnica de Cataluña ha emitido un comunicado en el que denuncia los "episodios de violencia, injustificada e injustificable, ejercida en Cataluña en las últimas horas por la Guardia Civil y la Policía Nacional". "En la UPC creemos que el uso de la fuerza contra los ciudadanos y ciudadanas es intolerable en democracia y que la violencia --por definición--, no puede ser nunca proporcionada". La universidad subraya que la única vía posible para resolver cualquier conflicto "es el diálogo". "No nos cansaremos de reivindicarlos como única arma legítima en democracia".

20:54

CCOO y UGT han instado hoy a "partidos y gobiernos" a "encauzar la situación" de Cataluña a "escenarios de diálogo" mediante la vía de la "negociación, deliberación y democracia". Así lo han manifestado ambos sindicatos en un comunicado conjunto en el que recuerdan los llamamientos para "rebajar la tensión y buscar una solución negociada ante la confrontación de legitimidades que se podía dar si la convocatoria del referéndum seguía hacia delante y no se paraban las actuaciones jurídico policiales".



20:53

El presidente de Eslovenia, Borut Pahor, ha señalado en declaraciones a la televisión pública TVSlo que, en su opinión, "hoy realmente muchos, muchos corazones eslovenos laten a favor del pueblo catalán".



20:53

Más de 300 personas se han concentrado en Sevilla en apoyo al referéndum catalán. Gritos de "lo llaman dictadura y si lo es" y "Rajoy, escucha, Sevilla es Cataluña". Los manifestantes portan 'estelades' y banderas republicanas, informa Julia Camacho.

20:50



La plaza de Catalunya ante el discurso de Rajoy. Petición de dimisión pic.twitter.com/ZsVUFjOQJf — Eduardo López Alonso (@Elabcn) 1 de octubre de 2017

20:50

El 'president' Carles Puigdemont comparecerá a las 22 horas.



20:49



VÍDEO del resumen de Rajoy tras 761 heridos: "Una democracia madura, amable, avanzada y tolerante" pic.twitter.com/zywpIinIlW — Roger Pascual (@RogerPascual10) 1 de octubre de 2017

20:48

Sánchez: "Con la misma contundencia que defendemos el Estado de derecho le pedimos a Mariano Rajoy que dé una solución política a esta grave crisis, que negocie, y que logre el acuerdo. Esa es su responsabilidad".



20:46

Sánchez pide a Puigdemont que vuelvan "a la senda de la responsabilidad". Por otra parte, considera que no hay que negar el arraigo del independentismo en Cataluña. "Todo presidente del Gobierno tiene que anticipar crisis y no alimentarlas. Siempre hemos dicho que no hacer nada es la peor forma de abordar cualquier problema".

20:44

Sánchez también muestra su disconformidad con el bloque secesionista y su desafío planteado con el referéndum. "Es momento del sentido común, porque si nos quedamos solo con las emociones estaremos entrando en esa dinámica de polarización que nos ha llevado donde estamos. Los socialistas hemos respaldado desde el primer momento a las instituciones del Estado. Esta consulta pervierte el concepto de la democracia porque se basa en dejar al margen a buena parte de la sociedad catalana". En el orden de responsabilidad, en primer lugar está el Govern, añade el líder del PSOE. "Las imágenes que hemos visto hoy también son responsabilidad del Govern".



20:41

Sánchez acusa a Puigdemont y a Rajoy de los hechos sucedidos hoy. "Nos costó mucho conquistar la democracia", afirma Sánchez. "Las imágenes que deja el día de hoy son el epílogo que resume la gestión de Puigdemont y Rajoy de esta crisis. Ellos, y no las fuerzas de seguridad, son los máximos responsables. Quiero dejar claro nuestro profundo desacuerdo con las cargas policiales y nuestra voluntad de exigir responsabilidades a los cargos políticos que ordenaron esas cargas".

20:38

A continuación comparecerá el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

20:34

El presidente anuncia que pedirá comparecer en el Congreso por los hechos sucedidos este domingo.



20:34

Rajoy: El referéndum "solo ha servido para causar un grave daño a la convivencia, un bien que tenemos que empezar a recuperar cuanto antes"

Asegura que no va a cerrar ninguna puerta. "Siempre he ofrecido diálogo abierto y sincero, pero siempre bajo el amparo de la ley".

"Han tenido muchas oportunidad para abandonar su empeño ilegal. No han querido. Yo lo he intentado, pero no nos han escuchado. Esperemos que lo hagan ahora y que no se empecinen en el error, que renuncien a dar nuevos pasos en un camino que como ha quedado hoy de manifiesto no conduce a ninguna parte".

20:31

Rajoy da las gracias a los partidos que le han dado su apoyo. También da las gracias "de manera especial" a la Policía Nacional y la Guardia Civil. "Hubiera sido más fácil àra todos mirar hacia otro lado mientras se perpetraba un ataque tan grave, pero no lo han hecho", añade. También resalta el respaldo "sin fisuras" de la UE y de "toda la comunidad internacional"

"Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Somos el Gobierno de España y yo soy el presidente y he asumido mi responsabilidad. HEmos actuado con la ley y solo con la ley y se ha demostrado que nuestro estado democrático tiene recursos para combatir un ataque como el que se quería perpetrar".



20:29

Rajoy: "Hemos sido un ejemplo para el mundo". "El Gobierno mantuvo en todo momento que ese referéndum no se iba a celebrar, y lo sabían hace meses los promotores de ese desafío. Lo sabían y lo reconocieron ayer. Sabían que el referéndum era ilegal, improcedente e imposible pero prefirieron seguir adelante dando un golpe al Estado de derecho. Un ataque al que el Estado ha respondido con firmeza y serenidad. Un referéndum que pretendía liquidar la Constitución española simplemente no ha existido".

20:27

Rajoy asegura que "la gran mayoría del pueblo de Cataluña" no han querido participar en el referéndum. "Han querido demostrar que son gente de ley. Han dado pruebas de un gra civismo, han sabido resistir el embate de las peores causas populistas".

20:26

Rajoy: "Hoy no ha tenido lugar ningún referéndum en Cataluña"

"Pretender que las arbitrariedades y abusos pasen por ejercicios democráticos es una burla a la esencia misma de la democracia. Hemos vissto comportamientos y actitudes que repugnan a cualquier demócrata: adoctrinamiento de niños, acoso a periodistas..."

"Los responsables de estos hechos son única y exclusivamente quienes han promovido la violación de la legalidad y la ruptura de la convivencia. No busquen más culpables, no los hay".

20:21

Mariano Rajoy aparece en la sala de prensa de la Moncloa para realizar la declaración.

20:18

En la Sedeta, con el colegio cerrado, los voluntarios piden a los que están fuer que no se vayan hasta que acabe el recuento.

20:13

El líder del grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo (PE), Gianni Pittella, afirmó que el referéndum es ilegal y, por tanto, "no válido", pero consideró que es un día "triste para España y para Europa" y llamó a encontrar una solución política. "Es un día triste para España y para toda Europa. No hay duda de que el no-referéndum organizado y apoyado por las autoridades catalanas debe considerarse ilegal, y por tanto no válido", dijo en un comunicado Pittella.



20:13

El presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, ha considerado hoy que es fácil que la situación que se vive en Cataluña desemboque en algo "muy problemático" y ha pedido "cortar la espiral y empezar a negociar". En un mensaje difundido en la cuenta oficial de la presidencia finlandesa en Twitter, Niinistö ha abogado por el diálogo porque la situación catalana, ha señalado, "parece grave".



20:12

Nuevo balance de heridos: el Govern eleva la cifra a 761, dos de los cuales están en estado grave y se encuentran hospitalizados en el Hospital de Sant Pau y el el de la Vall d'Hebrón.



20:09

Expectación en la plaza de Cataluña, donde la ANC ha montado un escenario para seguir el escrutinio.



20:08

El ministro de Asuntos Exteriores británico, Boris Johnson, ha expresado su "preocupación" por los incidentes violentos registrados durante el referéndum convocado por la Generalitat de Cataluña. "Obviamente estamos preocupados por cualquier incidente violento, pero evidentemente este referéndum, tal como yo lo entiendo, no es constitucional, por lo que es necesario un equilibrio", ha afirmado Johnson. "Esperamos que las cosas se tranquilicen", ha añadido Johnson en declaraciones a Reuters desde Mánchester, donde se celebra el congreso anual del Partido Conservador británico.

También el ministro de Comercio británico, Liam Fox, se ha referido a Cataluña y ha condenado la violencia, aunque ha subrayado que el referéndum es un asunto del Gobierno español.

20:05

En la Sedeta, han cerrado la puerta de la calle a las 20 horas y han inicado el recuento de las papeletas al grito de "hem votat, hem votat", informa Toni Sust.



20:04

Un joven, con una bandera rojigualda con un toro estampado anudada a la cintura, ha votado este domingo en un colegio electoral. Un vídeo de este momento colgado en las redes se ha vuelto viral.

20:00

Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC) ha afirmado este domingo que el uso de la fuerza "en uno u otro sentido" durante la jornada de este domingo "solo ha conseguido quebrar a la sociedad catalana, radicalizando aún más sus posturas", por lo que ha hecho un llamamiento al Gobierno de España y a la Generalitat para una vuelta a la senda del diálogo.



19:59

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado a Zoido, Sáenz de Santamaría y Rajoy por una "situación de crisis de Estado" en España. "El PP no está preparado para afrontarlo. Su estrategia ha sido un fracaso, ha provocado un deterioro de la democracia y de la convivencia. La democracia no se defiende a palo ni desde las cloacas. Ningún argumento justifica el uso de la violencia contra la población civil. Hoy el PP ha hecho un daño a Cataluña y a España".

"Señores del PP, la mayoría de los ciudadanos españoles no canta el 'Cara el sol'; ama Cataluña. El PSOE no puede seguir apoyando al PP. Ojala rectifique el PSOE para que podamos sacar al PP del Gobierno. Es necesario mandar al PP y a C's a la oposición. Rajoy no va a dimitir por sí mismo, hay que hacer que dimita", pide Iglesias, para terminar así: "España no está atacando a Cataluña, a Catalunya y la democracia lo está atacando un partido de violentos y corruptos".



19:50

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparecerá a las 20.15 horas en la Moncloa para hacer una declaración sobre lo sucedido este domingo en Cataluña.



19:49

El secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, ha acusado este domingo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de estar intentando "conscientemente sacar votos del odio entre la gente corriente, amplificándolo", comparando esta estrategia con las del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la del líder del Frente Nacional de Francia, Marine Le Pen.



19:48

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó: "Planeaba la decisión del TSJC del 27 de septiembre que ordenaba impedir la apertura de colegios, que hablaba de cerrarlos y requisar material electoral, pero como dice esta órden del tribunal, literamente, este cierre no debía afectar la normal convivencia ciudadana". "El primer informe que hemos elaborado y que es objeto de investigación como Síndic es sobre las cargas de la policía: no habiendo el más mínimo altercado, transgresión de convivenca, ha habido cargas de la Policía Nacional y la Guardia Civil en estos centros".

"¿Quién ha ordenado las cargas y qué ordenes concretas tenía para estas cargas", se pregunta el Síndic, antes de anunciar que transmitirá al Defensor del Pueblo y al ministro del Interior la investigación. "La libertad de expresión, reunión, manifestación e información no pueden tener límite salvo en circunstancias de grave peligro, son los pilares de la democracia". De forma específica, Ribó anuncia investigación sobre la agresión a una mujer a la que han roto los dedos.

Sobre las pelotas de goma: "Decenas de tiros, constatadas dos personas heridas, en una pierna y en un ojo del que se ha requerido intervención quirúrgica; el Departament de Interior prohibió a los Mossos el uso de estos instrumentos a partir de abril del 2014".

19:42

El jugador del Barça Gerard Piqué ha roto a llorar al hablar de la situación en Catalunya cuando ha sido entrevistado al término del partido que ha jugado hoy el club azulgrana con Las Palmas.

19:34

La cancillera alemana, Angela Merkel, ha llamado a Rajoy tras conocer que 465 personas han resultado heridas en las cargas policiales contra el 1-O, según ha revelado el periodista del 'Die Welt' Holger Zschaepitz.

German Chancellor Merkel holds phone call with Spanish PM Rajoy as Catalan govt says 465 people injured by police forces. — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 1 de octubre de 2017

19:30

Se han convocado manifestaciones en toda España para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. A las 19 horas ha empezado una en la Puerta del Sol de Madrid, y otra en Sevilla. A las 18.30 ha comenzado la de la ciudad de Valencia, mientras que a las 20 horas se ha convocado en los ayuntamientos de toda la Comunidad Valenciana y en diferentes ciudades de Galicia.

19:10

En Martorell han entrado los Mossos d'Esquadra en el colegio Vicente Alexandre, no la Policía Nacional.

19:07

Albano Dante Fachin comparece en rueda de prensa: "Hoy el pueblo de Cataluña ha dado una lección al mundo, de ejercicio democrático, en una Europa y mundo donde se restringen las libertades, el pueblo ha ejercido sus derechos. Que entiendan todos en el Estado y el mundo que lo que se hace no es contra nadie sino una aportación a todos los pueblos del mundo que ven como no pueden decidir sobre sus vidas, y al resto de la sociedad española".

"Los que reprimen en las calles a la población son los mismos que reprimen a la gente en el resto del Estado, que cambian constituciones sin la opinión de la población en el Estado".

"Hoy después de haber visto lo que hemos visto todas las fuerzas que se consideren democráticas han de ser absolutamente claras: o con el PP y su represión o con la gente de Cataluña, no hay punto intermedio, o el Estado autoritario o la defensa sin equidistancias de lagente que está en la calle sufriendo violencia y represión; el PSC y el del resto del Estado ha de decir si seguirá con este silencio y equidistancia que ha mostrado hoy o si se posiciona claramente para derribar urgentemente, mañana mismo, al Gobierno de Mariano Rajoy".

19:04

La Policía Nacional actualiza su balance de detenidos:

Hasta ahora 3 detenidos por @policia: 1 en Lleida por resistencia y 2 en Girona, uno menor de edad por atentado (1 policía herido) pic.twitter.com/YWd0jCnuyH — Policía Nacional (@policia) 1 de octubre de 2017



19:03

En el IES infanta Isabel de La Verneda, los Mossos han llegado con órdenes de retirar las urnas. Los responsables de la votación se las han entregado. A 100 metros, esperaban cerca de 40 furgonetas antidisturbios en la comisaría del CNP.

19:00

¿Estan locos? Agentes golpeando a bomberos y a otros agentes es el preludio de una tragedia.



Rajoy pare esto ya https://t.co/QFIyxH1tag — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 1 de octubre de 2017



18:58

La diputada de En Comú Podem en el Congreso Sònia Farré ha dado su apoyo a la independencia de Cataluña en el referéndum, según ha anunciado ella misma tras depositar su papeleta en la Escuela Ferrer i Guàrdia de Sant Joan Despí (Barcelona).



18:50

"El día será largo y el recuento será largo y pedimos en este estado de sitio toda la comprensión y paciencia. Esta noche nos podremos contar por millones", ha concluido Turull.

18:49

Turull explica que han tenido que cerrar 319 colegios y admite que no se ha podido votar "con normalidad, ni mucho menos". Asimismo, reitera la cifra de heridos: 465. "Se está llevando a límites no solo de pelotas de goma sino de gases lacrimógenos. Lo que hace la policía es una auténtica salvajada, no es para retirar material como se ha dicho, es un escándalo internacional", ha denunciado antes de calificar la actuación del Estado de "vergüenza". El Gobierno de Mariano Rajoy "se ha puesto en una situación comprometido ante el mundo por la violación de derechos humanos y tendrá que responder en los tribunales. Líderes influyentes han expresado su preocupación".

18:46

Comparece de nuevo el portavoz del Govern y 'conseller' de Presidència, Jordi Turull. "En nombre del Govern, agradecer y mucho al pueblo catalán que ha demostrado que es un pueblo de hombres y mujeres que se sienten libres, que tiene coraje, serenidad, y que ama y defiende pacíficamente la democracia. Animamos a toda la gente que todavía no ha ido a votar que lo puede hacer y que si hay un día que tiene sentido es hoy".

18:44

El líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, opina que "es una pena que Cataluña no esté en Venezuela", porque "España necesita una Constituyente", como sí hay en el país sudamericano.



18:39

El ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Linas Linkevicius, cree que "el diálogo con el propio pueblo es un deber para España" y recalcó que "la violencia no ayudará".

Emotianal charge is strong, wounds of mistrust deep,dialogue w own people is a must for #Spain.Violence will not help. #CatalonianReferendum — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 1 de octubre de 2017

18:34

Nicolas Maduro, el presidente de Venezuela, ha dado difusión en su cuenta de Twitter a un mensaje de @teleSURtv en el que se cifraban en 460 los heridos:

18:33

Concentración en Picadilly Circus, Londres, a favor del referéndum:

18:31

El líder del grupo de los liberales (ALDE) en el Parlamento Europeo (PE), Guy Verhofstadt, ha pedido este domingo una "solución negociada" para la situación en Catalunya, que implique a todas las partes y respete el orden constitucional del país, y ha condenado los acontecimientos de la jornada. "No quiero interferir en los asuntos internos de España, pero condeno absolutamente lo que ha ocurrido", ha añadido el eurodiputado en una declaración en su página de Facebook.

18:30

Rafa Mayoral (Podemos) se suma "a las denuncias de las organizaciones de derechos humanos" y pide que cese la situación de excepcionalidad en Cataluña. Según Mayoral, el PSOE sigue apoyando al Gobierno y Podemos le pide que se pase "al lado de la democracia". "Lo que ha pasado hoy ha puesto un reloj entre el PSOE y su posición de defensa de las libertades. El reloj no es con nosotros, es con el pueblo", ha ciritcado. El político de la formación morada ha señalado que Pablo Iglesias no ha tratatado de ponerse en contacto con Mariano Rajoy.

18:26

Para rebatir las críticas contra la "represión" policial en Cataluña, el Ejecutivo ha recopilado en un documento casos de "disturbios y cargas policiales" en países europeos este mismo año. Cita la cumbre del G-20 en Hamburgo (Alemania) del pasado julio, donde fueron detenidas 186 personas, o el G-7 del pasado 30 de septiembre en Turín (Italia), en la que tres manifestantes y dos policías resultaron heridos.



18:15

Cristina Cifuentes ha mandado su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que antes había llamado "traidores" a los políticos independentistas que han impulsado el referéndum, se ha sumado al hashtag #EstamorPorTi.

📢 Gobierno y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad trabajan para que se cumplan la Ley y las órdenes de los jueces. Todo mi apoyo. #EstamosPorTi 🇪🇸 pic.twitter.com/reHnEj1AIP — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) 1 de octubre de 2017

18:14

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha calificado de "vergonzoso", "cobarde" e "indigno" el comportamiento de los Mossos d'Esquadra durante la jornada y han acusado a agentes de la policía catalana de enfrentarse y "atacar" a agentes de la Benemérita. En un comunicado, la AEGC ha anunciado que se sumarán como "acusación particular en cuantas acciones legales se emprendan contra" ellos y estudia ampliar la denuncia al Mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, "como responsable último de esta actitud de laxitud ante las órdenes judiciales".

17:59

En Igualada, han cerrado todos los colegios menos uno, en ubicado en el Ateneu. Se ha hecho un llamamiento a los ciudadanos que todavía no han votado que se dirijan a este local electoral para poder participar en el referéndum.



17:57

Los copresidentes del grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo (PE), Ska Keller y Philip Lamberts, han pedido a la Comisión Europea (CE) que medie para conseguir una solución política en el contencioso catalán. Los eurodiputados consideraron que, "independientemente del resultado de la votación de hoy, ambas partes deberían volver a la mesa de negociación". "Este es un problema político y necesita ser resuelto políticamente, no por la fuerza policial", añadieron.

17:51

Los periodistas de RTVE se quejan del tratamiento que el ente público está haciendo del 1-O. El Consejo de Informativos lo investigará:

Apoyamos las quejas de los profesionales de TVE en Sant Cugat por el tratamiento de RTVE del 1-O y abrimos una investigación #DefiendeRTVE — C.Informativos TVE (@CdItve) 1 de octubre de 2017

17:48

En Aiguaviva (Gironès) han tirado gases lacrimógenos. Uno de los afectados ha sido Pep Nadal, exrector de la UdG y hermano del 'exconseller' Joaquim Nadal. Ha tenido que ser ingresado en el Hospital de Santa Caterina por intoxicación por los gases.

17:34

La patronal de los teatros catalanes, la asociación Adetca, ha propuesto a sus socios que las salas cierren hoy como gesto de protesta por la intervención policial contra el referéndum del 1-O. La mayor parte de los teatros catalanes están comunicando la suspensión de las funciones de este domingo a través de sus cuentas de Twitter.



17:32

La Liga ha insistido, a través de un comunicado público, que no aceptó el aplazamiento del partido Barcelona-Las Palmas, tal y como pretendía el club catalán, al estar confirmadas las garantías de seguridad. "LaLiga desea insistir en las garantías de seguridad confirmadas por los Mossos durante el día de hoy para la normal celebración del partido, por lo que no había motivo para el aplazamiento del mismo", señala en su escrito. De esta forma, no se aceptó la pretensión del club que preside Josep María Bartomeu.



17:29

Un guardia civil ha golpeado con la porra a un agente de los Mossos en Sant Joan de Vilatorrada, según se puede observar en este vídeo colgado por SER Cataluña:

Un @guardiacivil agredeix amb un cop de porra a un @mossos a Sant Joan de Vilatorrada quan anava a demanar explicacions als agents. pic.twitter.com/8WcrE4fZ3I — SER CATALUNYA (@SERCatalunya) 1 de octubre de 2017

17:22

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido este domingo la necesidad de sacar al PP del Gobierno con una nueva moción de censura y de impulsar un referéndum pactado, como soluciones al conflicto en Cataluña, y ha lanzado un mensaje a los catalanes: "No os ataca España. Os ataca un gobierno de corruptos y antipatriotas".

12. Catalanas, catalanes, no os ataca España. Os ataca un gobierno de corruptos y antipatriotas.



Catalunya volem un pais amb tu — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 1 de octubre de 2017

17:19

El grupo Manel ha anunciado a través de las redes sociales que cancelan el concierto que tenían previsto dar esta noche en Gandía.

"Nos apetecía mucho bajar y somos conscientes de que teníamos un compromiso con las fiestas mayores de la ciudad, pero teniendo en cuenta las escenas de violencia policial que hemos vivido en Cataluña, creemos que no es pertinente subir a un escenario y presentar nuestro espectáculo. Tampoco nos sentimos con ánimo de hacerlo, esperamos que lo entendáis", han escrito en Facebook.



Comunicat de MANEL, sobre l’anul·lació del concert previst per avui diumenge, 1 d’octubre de 2017, a Gandia: https://t.co/wMtwI7s2DP pic.twitter.com/dVYUUs6kkz — Manel (@GrupManel) 1 de octubre de 2017

17:12

El Ministerio del Interior informa en un comunicado de que, a las 17 horas, la Guardia Civil y la Policía Nacional han cerrado 92 colegios electorales en toda Cataluña, el 3,9% del total de 2.315 locales habilitados.

Además, Interior añade que los agentes han detenido a tres personas, una de ellas menor de edad, por "delitos de desobediencia y atentado a un agente de la autoridad".

También denuncia el ministerio que "los agentes se han visto acosados, hostigados e incluso agredidos en numerosas ocasiones" y reitera la cifra de 9 policías y 3 guardia civiles heridos.

16:59

La Conselleria de Salut eleva el número de heridos a 465.



16:56

Desde París, donde se encuentra preparando un concierto en la Universidad de la Sorbonne, el cantautor Paco Ibáñez ha querido enviar un mensaje a tenor de los acontecimientos en Cataluña: "La España enmohecida de Isabel La Católica no podrá contra la España Republicana de hoy!". Y parafraseando a José Agustín Goytisolo, ha añadido: "Ahí están catalanas y catalanes de hoy como incansables luchadores en favor de la alegría y la libertad!!!"

16:50

El expresidente del Parlamento Europeo y candidato del SPD a las recientes elecciones alemanas, Martin Schulz, ha reclamado a Madrid y Barcelona que rebajen la tensión y busquen el diálogo. "La escalada de España es preocupante. Madrid y Barcelona deben rebajar la tensión inmediatamente y buscar el diálogo", ha escrito en Twitter.



Die Eskalation in Spanien ist besorgniserregend. Madrid und Barcelona müssen sofort deeskalieren und den Dialog suchen. — Martin Schulz (@MartinSchulz) 1 de octubre de 2017

16:46

La Policía Nacional ha escoltado a los concentrados en la plaza de Cataluña que llevaban banderas de España fuera de la plaza, después de que varios ciudadanos les increparan. Mientran salían, ha sonado el himno de España desde un equipo portátil que llevaba uno de los expulsados.

16:32

José Manuel García-Margallo ha tachado el 1-O de día "profundamente triste". El exministro de Exteriores ha dicho en La Sexta que suponía que el día iba a ser así. "Estamos en un proceso de sedición y en un proceso de sedición la obligación de cualquier gobierno es abortarlo", ha recalcado, para luego apostar por el artículo 155 si hay una declaración unilateral de independencia.



16:31

La conversación entre el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha servido para que el jefe del Ejecutivo trasladara al líder de C's cómo están transcurriendo los acontecimientos en Cataluña según el Gobierno, han explicado fuentes del partido naranja. Ambos se han emplazado a mantener abiertos los canales de comunicación a distintos niveles que existen entre Ciudadanos y el Gobierno ante eventuales novedades de la jornada de hoy.

16:26

La Guardia Civil y la Policía Nacional continúan esta tarde con el operativo para impedir el referéndum, entrando en los colegios electorales y requisando material.

16:26

Las largas colas persisten en diversos colegios electorales de toda Cataluña en el ecuador de la jornada electoral. Está previsto que a las 20 horas cierren los locales.



16:14

La pza. catalunya. Tensión creciente pic.twitter.com/IIPzSVIoIU — Eduardo López Alonso (@Elabcn) 1 de octubre de 2017



16:13

Los Mossos han publicado dos mensajes en Twitter en los que subrayan que sus actuaciones "siguen basándose en el cumplimiento de la orden judicial de manera proporcional y garantizando la seguridad ciudadana". Asimismo, destacan que sus intervenciones se están realizando "sin alterar la normal convivencia".

Nuestras actuaciones siguen basándose en el cumplimiento de la orden judicial de manera proporcional y garantizando la seguridad ciudadana — Mossos (@mossos) 1 de octubre de 2017



16:10

La Policía Nacional desaloja a un grupo de extrema derecha que se había concentrado en la plaza de Cataluña de Barcelona para evitar disturbios, informa Eduardo López Alonso.

16:09

Ganemos Madrid ha criticado este domingo la "represión" en Cataluña, donde se celebra la jornada del referéndum independentista, y ha pedido la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.



16:06

El juzgado de instrucción número 4 de Lleida ha abierto diligencias contra los Mossos d'Esquadra por no actuar contra los colegios electorales, tal y como requirió el TSJC al cuerpo. "Ante la posible comisión de un delito de desobediencia frente a la resolución judicial dictada, por cuanto es notorio que se están llevando a cabo los actos prohibidos por la misma y los detinatarios de la resolución judicial no están cumpliendo con ese concreto mandato, procede incoar las oportunas diligencias previas y practicar las diligencias esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho así como las personas que el el mismo hayan podido participar".

15:56

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha comparado a su homólogo en la Generalitat con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Puigdemont has hecho grande a Maduro. — Juan José Imbroda (@imbrodamelilla) 1 de octubre de 2017



15:55

Los hermanos Roca, que regentan el considerado tercer mejor restaurante del mundo, el Celler de Can Roca, han proporcionado alimentos a los voluntarios al frente del colegio electoral de su barrio, Taialà. El sumiller Josep Roca ha transportado personalmente una cazuela con fideos que se ha servido a las personas reunidas en ese centro, que ha reabierto después de que las fuerzas de seguridad irrumpiesen en él y se detuviesen las votaciones provisionalmente. La comida incluía también un segundo plato y un postre de frutas con los colores de la bandera catalana que los voluntarios han podido degustar pasadas las 14 horas.



15:54

Izquierda Unida ha condenado la "brutalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado" durante la jornada en Catalunya, que a su juicio es un "grave error político que marcará la memoria" catalana, al tiempo que ha denunciado el autoritarismo del Gobierno y exigido la dimisión de Mariano Rajoy. En un comunicado, IU señala que lo ocurrido "es el rotundo fracaso de Rajoy" y critica "la represión con la que el Gobierno está respondiendo a una legítima y pacífica demanda de parte de la sociedad catalana.

15:50

El Barça decide que jugará a puerta cerrada con la UD Las Palmas.



15:48

El dispositivo de seguridad en la sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña, en la calle de Mallorca con Roger de Llúria, se ha incrementado con la llegada de más furgones.



15:46

Sindicatos policiales han anunciado acciones legales contra el jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y sus mandos por su "escandalosa" actuación y "vergonzosa ligereza" para impedir la celebración del 1-O. En un comunicado conjunto, los cinco sindicatos policiales -SUP, CEP, UFP, SPP y ASP- dan su apoyo y reconocen el trabajo de los agentes de la Policía Nacional que con "proporcionalidad" han dado respuesta al mandamiento judicial.



15:45

Otro vídeo de Mossos d'Esquadra, emocionados con el apoyo de los ciudadanos que han bloqueado la entrada de un colegio electoral para impedir que se requisen las urnas. "No esteu sols", les grita la gente.



15:40

Vídeo en el que se puede observar un episodio de tensión vivido este domingo entre Mossos d'Esquadra y Guardia Civil, cuando agentes de este último cuerpo desalojaban a ciudadanos de un colegio electoral.



15:37

El herido del barrio de la Mariola de Lleida es un hombre de 70 años que ha sufrido un infarto cuando la Policía Nacional iba a desalojar el colegio electoral, según informa el SEM. Se encuentra en estado crítico y ha sido trasladado en helicóptero hasta un centro hospitalario.



15:27

La Federació Catalana de Bàsquet también ha decidido suspender todos los partidos que debían jugarse este domingo a partir de las 14 horas.



15:25

El presidente valenciano, Ximo Puig, ha expresado su "tristeza" por los acontecimientos de este domingo y por "la fractura que hay detrás". "La violencia nunca es la solución", ha avisado.



15:22

El Ministerio del Interior ha difundido un vídeo con la salida de los agentes de la Guardia Civil de San Carles de la Ràpita (Tarragona) apedreados por un grupo de personas.

Continúa la violencia contra los agentes. @guardiacivil se retira expeditivamente bajo una lluvia de piedras lanzadas en grupo#EstamosporTI pic.twitter.com/wQsL5hMsL1 — Ministerio Interior (@interiorgob) 1 de octubre de 2017



15:18

Un ciudadano ha denunciado este domingo a los Mossos d'Esquadra ante el juez de guardia de Barcelona alegando que no han impedido el referéndum del 1-O. Considera que la policía catalana no ha cumplido la orden de esta semana de la jueza Mercedes Armas de evitar la votación, han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)

.15:15

El Bloque Nacionalista Gallego (BNG) ha expresado su "total condena a la represión policial con la que el Estado español intenta impedir el derecho de pueblo catalán a expresarse en las urnas", al tiempo que ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de "saltarse la Constitución que tanto invoca imponiendo por la fuerza un estado de excepción ilegal en Catalunya".



15:09

El Cabildo de Gran Canaria afea a la UD Las Palmas su decisión de llevar la bandera española en la camiseta y recalca que el club no le consultó:

15:05

El diario 'Segre' de Lleida informa de que en el barrio de La Mariola ha resultado herido muy grave un hombre en los enfrentamientos entre la Policía Nacional y los ciudadanos que hacían guardia en un colegio electoral para impedir la incautación de urnas y papeletas. Según el citado medio, el hombre ha recibido un golpe durante la carga y ha caído inconsciente al suelo y médicos que se encontraban en el lugar le han practicado maniobras de reanimación antes de ser evacuado en ambulancia.

14:58

Fuentes de la Moncloa informan de que Mariano Rajoy ha conversado esta mañana con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Según estas fuentes, ninguna de las dos charlas ha sido tensa.

El entorno de Pedro Sánchez explica que el líder socialista ha trasladado al presidente del Gobierno su "preocupación" por lo que está ocurriendo en Catalunya y por la "imagen" que se está dando fuera de España.

14:49

En respuesta a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, Romeva que ha afirmado que la actuación policial es proporcional y que no se ha producido el referéndum, Turull ha replicado: "Solo tener ojos en la cara para ver que se esta votando en muchos lugares, se está haciendo un referéndum de autodeterminación. La actuación de la policía solo responden al 'a por ellos'. Si cree la vicepresidenta que es proporcional no sé qué imágenes ha visto, quizás es que con el apagón informativo en el Estado ella es la primera víctima. Sólo se han de tener ojos en la cara para ver la desproporción de la actuación de la policía, lo está viendo todo el mundo".



14:46

El exlendakari vasco Juan José Ibarretxe ha tachado de "vergüenza" lo sucedido hoy en Catalunya:

Fotografía para el mundo: vergüenza, qué gran vergüenza... Y respuesta, qué gran respuesta la de Catalunya — Juan Jose Ibarretxe (@LHKibarretxe) 1 de octubre de 2017



14:45

El líder de los laboristas británicos, Jeremy Corbyn, insta al Gobierno a actuar para frenar los episodios de violencia:

Police violence against citizens in #Catalonia is shocking. The Spanish government must act to end it now. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 1 de octubre de 2017



14:39

El partido del Barça-Las Palmas se suspende. El club blaugrana había solicitado aplazar el partido que se debía jugar esta tarde a las 16.15 horas por el clima político que se está viviendo en Catalunya por el referéndum. La presidencia emitirá en breve un comunicado.

14:33

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, afirma en Twitter que hoy "es un día triste" para la democracia española. "No nos gusta lo que estamos viendo ni lo que el mundo está viendo", añade antes de reclamar serenidad y diálogo.

Hoy es un día triste para nuestra democracia, no nos gusta lo que estamos viendo ni lo que el mundo está viendo. ¡Serenidad y diálogo! pic.twitter.com/6cMN6sTea1 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 1 de octubre de 2017