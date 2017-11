Puigdemont en TV3: "Yo soy el 'president' de la Generalitat"

"Yo soy el 'president' de la Generalitat", ha afirmado el 'president' cesado del Govern, Carles Puigdemont, en una entrevista concedida a TV3 en Bruselas, de la que la cadena pública ha realizado un avance este sábado, que ha colgado también en su cuenta de Twitter. "No es solo un sentimiento. Es un derecho que yo tengo que defender y me siento con el deber de hacerlo", ha agregado.

Además, en la entrevista realizada al programa 'Preguntes Freqüents', Puigdemont se ha referido a las advertencias de violencia por parte del Gobierno español, en el caso de que su gobierno hubiera desplegado la república catalana. Puigdemont se pregunta por qué hay quien no rechaza la violencia expresamente: "Yo lo he dicho claramente: no quiero vilolencia. Yo estoy comprometido con la no violencia para llevar adelante este proceso. pero no es escuchado a nadie del Partido Popular, ni del Partido Socialista, ni del Estado español, ni de ningún estado, que esté dispuesto a renunciar a la violencia, por ejemplo para conseguir la unidad de España que es algo perfectamente legítimo", comenta el 'expresident' en la entrevista.

En este sentido, añade: "Cuando el Gobierno español dice dentro y fuera, en el extranjero... cuando representantes del Gobierno español dicen que 'están dispuestos a todo', Cuando el Estado español conjuga el 'a todo' quiere decir 'a todo'. Y lo sabemos. Sabemos que quiere decir estar dispuestos a todo, y yo no esoy dispuesto a todo".

En la conversación con el periodista en Bruselas, Puigdemont hace una reclamación al lider del PP catalán, Xavier García Albiol, que esta semana se ha ofrecido a viajar a la capital belga para hacer un cara a cara con él. Pido a García Albiol que, si quiere debatir con migo, me permita hacerlo en barcelona".