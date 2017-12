Puigdemont ve "insostenible" elecciones con "candidatos en la cárcel"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont dijo que es "insostenible que haya elecciones en Catalunya con una gran parte de los candidatos en la cárcel", por lo que espera que el juez del Tribunal Supremo abogue por su puesta en libertad el lunes.

"Están en prisión por razones políticas, y si finalmente son liberados es porque es insostenible que haya elecciones con una gran parte de los candidatos en la cárcel", dijo Puigdemont en una entrevista ante un aforo de unas 500 personas en el festival anual del periódico flamenco De Standaard'.

La entrevista a Puigdemont estuvo realizada por las periodistas Corry Hancké y Annelien De Greef en el teatro del "deSingel", un gran centro cultural de Amberes, y duró unos 45 minutos, en los que fue preguntado por las razones que motivan su camino a la independencia o el proyecto de su partido en las próximas elecciones catalanas.

"Seguir persistiendo"

Puigdemont subió a escena después de una representación de la coreografía de Sidi Larbi Cherkaoui, que había llenado el aforo de 800 personas, muchas de las cuales abandonaron el teatro antes de la entrevista, que escucharon finalmente unas 500 personas, aproximadamente las mismas que acudieron al siguiente acto programado en el recinto.

Según explicaron varios asistentes a Efe, la presencia de Puigdemont en el programa del festival, que incluyó actividades culturales, conciertos, exposiciones y otros debates, se introdujo hace una semana, mientras que el resto de actividades ya estaban programadas con antelación.

Minutos antes de ser entrevistado, Puigdemont pedía en su perfil de Twitter, "seguir persistiendo" para la liberación de los soberanistas que se encuentran actualmente encarcelados.

Aunque no fue preguntado sobre su estancia en Bélgica ni sobre el proceso judicial en curso en el país, sí habló de la Unión Europea y negó que esperara "el reconocimiento europeo de la independencia".

"No teníamos ninguna esperanza de reconocimiento europeo de independencia, por eso no hemos hecho ninguna petición. Eso requiere más tiempo", afirmó, y matizó que sus críticas contra la UE son contra "las instituciones europeas y no contra Europa".

"Europa es mi patria", dijo, pero consideró que "es un compromiso obligatorio de los Estados que se preocupen por lo que les pasa a los ciudadanos europeos". Puigdemont insistió en que la situación de Catalunya "es un tema europeo".

Entre lo simbólico y lo serio

Preguntado por el último Barómetro de Opinión Pública de la Generalitat, según el cual el apoyo a la independencia ha crecido en los últimos meses pero no alcanza la mitad de la población de Cataluña, situándose en el 48,7 %, Puigdemont afirmó que "la única manera de saberlo es hacer la pregunta a los catalanes sin miedo al resultado".

Sobre la proclamación unilateral de independencia, y preguntado por si fue un acto "simbólico o serio", Puigdemont respondió que "hay actos simbólicos que son serios", y que "había una parte simbólica y otra política".

"Sabemos que es un proceso que pide mucho tiempo, negociación y hacer política. No pretendíamos ser independientes de manera automática, eso sería irreal; pero sí queremos saber cuántos catalanes quieren empezar ese camino", subrayó.

Puigdemont afirmó que, en el caso de un referéndum, aceptaría el resultado, "sea cual sea". "Con esto no digo que no seamos mayoría. Yo creo que ya hemos tenido la mayoría en 2015 y que la vamos a mantener", dijo.

Carga contra los socialistas

De cara a las elecciones, que según las primeras encuestas dejarían a "Junts Per Catalunya" como cuarta fuerza política, Puigdemont consideró que aún es pronto para esa evaluación. "Vamos a ver. Hemos presentado la lista hace apenas una semana. Veremos", zanjó.

Puigdemont, que el lunes debe presentar ante el juez de instrucción belga sus alegatos sobre su posible extradición a España, cargó contra los socialistas, encabezados en Catalunya por Miquel Iceta (PSC), a quienes acusó de haber votado "el golpe de Estado del 155" .

"El partido socialista ha votado lo que llamamos el golpe de Estado del 155, va a ser enormemente difícil plantearse una mayoría política con un partido socialista que está en caída libre, también que pueda haber un acuerdo con la gente que ha participado directamente en la liquidación de nuestras instituciones", afirmó.

La Cámara del Consejo de Bruselas, tribunal de primera instancia, puede decidir el lunes sobre la orden de extradición de las autoridades españolas contra Puigdemont y los otros cuatro exconsejeros de la Generalitat que se encuentran en Bélgica.