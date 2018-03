¿Qué dicen los políticos sobre la huelga feminista del 8-M?

La amplia repercusión de la huelga feminista convocada para este 8 de marzo también ha hallado su eco en el terreno político. Así, mientras partidos como Podemos o IU han anunciado que secundarán la protesta, el PSOE ha anunciado que apoya el paro de dos horas convocado por CCOO y UGT, y el PP y Ciudadanos se han manifestado en contra de la protesta.

A continuación, ofrecemos un compendio de las declaraciones que los principales representantes políticos han realizado en los últimos días en relación a la huelga feminista y el 8-M:

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno:

"No me reconozco en la afirmación de huelga a la japonesa que ha hecho algún miembro de mi partido". El presidente del Gobierno, que en una entrevista con Onda Cero rechazó "meterse" en el tema de la brecha salarial entre hombres y mujeres, admitió este martes en el Senado que todavía quedan "muchas brechas" por corregir y defendió las políticas de su Gobierno porque han demostrado que "van en la buena dirección". "Yo esto me lo creo y me lo tomo muy en serio", añadió.

Dolors Montserrat, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:

"El feminismo me parece una etiqueta, pero que yo respeto perfectamente. A mí no me gusta que me pongan esta etiqueta. Yo soy una mujer que defiendo con la misma intensidad tanto la igualdad como la libertad", ha manifestado este miércoles en una entrevista en la cadena SER. Sobre la huelga, Montserrat ha afirmado que el 8-M ella "hará lo de siempre: trabajar y conciliar". "Por ir a la huelga o no ir a la huelga no quiere decir que tú defiendas más o menos la igualdad".

Mario Garcés, secretario de Estado de Igualdad:

"(La huelga feminista) se celebra en el mejor momento en que se encuentra la mujer. ¿Por qué no se convocó hace 10 años, cuando había razones más poderosas?". "La brecha salarial del 30% es una posverdad".

Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura:

"Yo el 8-M trabajaré especialmente. A mí me faltan días en la semana y horas en el día para hacer todo lo que tengo que hacer", aseguró Tejerina ayer martes en el Senado en respuesta a su apelación a una huelga a la japonesa el pasado 21 de febrero. Aquel día aseguró que su forma de encarar el Día de la Mujer Trabajadora sería "trabajando todavía más horas y demostrando las capacidades que tenemos".

María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa:

"Yo mantengo que la mejor manera de trabajar para defender a las mujeres, a las propias mujeres, es trabajar para ello. Hay algunos que opinan de otra manera, pero yo sigo manteniendo mi posición". "Yo lo que voy a hacer el día 8 es trabajar para lograr que la brecha salarial entre los hombres y las mujeres desaparezca" y "seguir trabajando, igual que muchísimas mujeres, para que la igualdad jurídica" que garantiza " a todas las mujeres la Constitución y las leyes en vigor" en España" sea una realidad en la práctica".

Fátima Báñez, ministra de Empleo:

"Para mí, los 365 días del año son 8 de marzo, y durante todos ellos trabajo por la igualdad real entre hombres y mujeres".

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona:

"Este es el siglo de las mujeres y el feminismo, hemos alzado la voz y no nos detendremos, sin nosotras se para el mundo, así que el próximo 8-M apoyaré la huelga feminista ¡Basta ya de violencia, discriminación y brecha salarial!".

Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid:

"Yo haré huelga a la japonesa para avanzar en igualdad y disminuir la brecha salarial, frente a las manifestaciones oportunistas que plantean otros partidos".

Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid:

"Huelga a la japonesa es lo que hacemos las mujeres siempre, todos los días".

Inés Arrimadas, líder de Cs en Cataluña:

"No participaré en la huelga feminista porque está pensada para luchar contra el machismo, pero también contra el capitalismo. No hay duda: llaman a lucahr contra el patriarcado, el machismo y el capitalismo". "Cs prefiere concretar medidas a favor de la igualdad".

Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos en el Congreso:

"Estamos orgullosas de caminar al lado del movimiento feminista" y ayudar así a que el 8 de marzo se produzca una "movilización histórica".

Carmen Calvo, secretaria de igualdad del PSOE:

"Este 8 de marzo algo va a cambiar, Las mujeres de este país van a levantar la voz para decir basta. El 8 de marzo, las mujeres y los hombres del partido socialista paramos y paramos para hacer entender que la calidad de nuestra democracia consiste en mejorar cada día la igualdad entre hombres y mujeres. No pararemos nunca, pero sí pararemos este 8 de marzo".

Alberto Garzón, coordinador federal de IU:

Carta a los hombres de IU: "Os escribo (...) para pediros que hagáis todo lo que esté en vuestra mano para conseguir que esta huelga general sea un éxito. La tarea es bien sencilla: ponerse a disposición de las compañeras feministas, que son las únicas protagonistas de este día de lucha. Hay múltiples formas de contribuir a este objetivo, pero todas pasan por entender que el protagonismo de un día como el del 8 de marzo corresponde única y exclusivamente a las mujeres feministas. Por lo tanto, puede que la mejor forma de ayudar sea realizando las tareas de cuidados en exclusiva ese día, o cubriendo las tareas laborales que les correspondería hacer ese día a las mujeres, facilitando en todo caso que las mujeres puedan hacer huelga".

Carina Mejías, líder de Cs en el Ayuntamiento de Barcelona:

"Las mujeres somos más útiles impulsando iniciativas que mejoren nuestros derechos que haciendo huelga". "La lucha feminista debe ser plural y servir a todas las ciudadanas, no solo a ciertas ideologías".

Enrique Ossorio, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid:

Sobre el manifiesto del 8-M: "Estas frases se retratan por sí mismas, y celebramos el Día Mundial de la Mujer Trabajadora para proclamar la igualdad en el trabajo. Pero no apuesta por la igualdad, sino por el enfrentamiento entre hombres y mujeres y esto es algo que tenemos que resolver todos juntos y no por la vía del enfrentamiento".