Quejas por el uso que Casado hace de los datos de los afiliados

La comisión organizadora del congreso extraordinario del PP analizó ayer algunas quejas y denuncias de afiliados del partido, molestos por haber recibido propaganda de Pablo Casado. Según varias personas participantes en esa reunión, se decidió abrir una investigación para saber el origen de la base de datos que está utilizando el aspirante para hacer llegar la información de su campaña a los militantes.

Este diario ha tenido acceso a dos de esas denuncias. En una, enviada el jueves a Luis de Grandes, presidente de la comisión organizadora del congreso extraordinario, un afiliado de Nuevas Generaciones señala: «He recibido por parte del vicesecretario nacional de Comunicación de Nuevas Generaciones [sic] un vídeo con información exclusiva referente a uno de los–-aún– precandidatos. (...) El vídeo lo he recibido a través de mi WhatsApp, número que el vicesecretario ostenta en su poder debido a su condición orgánica».

No obstante, una portavoz oficial de la comisión organizadora, que vela por la buena realización del proceso interno, descartó que en la reunión se hubiera mencionado directamente a Casado aunque admitió que se ha pedido que se respete la ley de protección de datos, que impide el uso de esa información personal por parte de los candidatos. Según esa portavoz, en estos momentos no hay abierta ninguna investigación sobre Casado ante la duda de que haya utilizado su cargo como vicesecretario de Comunicación (al que ha renunciado para no abusar de su posición) para acceder a ese material reservado.

Se da la circunstancia de que parte del equipo de redes sociales del PP ha dejado su puesto en Génova y se ha ido con Casado, para participar en su campaña para lograr la presidencia del partido.

Según fuentes del PP, los aspirantes no pueden tener acceso a la información personal de los afiliados. Si quieren llegar a esas personas, deben pedírselo a la comisión organizadora, que maneja esa información y que sería la encargada de enviarles todo lo que les pidan.

EL MÁSTER / Casado descartó renunciar a su candidatura e integrarse en alguna de las dos que se consideran favoritas –la de Cospedal y la de Sáenz de Santamaría– y se siente tranquilo pese a las malas noticias que llegan de su trayectoria académica. De hecho, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), Javier Ramos, admitió ante la jueza de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, posibles «irregularidades» en las convalidaciones de las asignaturas de Casado a la hora de cursar su máster en el 2008.

Así lo manifestó el jueves durante su extensa comparecencia como testigo ante la instructora, que investiga presuntas irregularidades en el máster del Instituto de Derecho Público que estudió la expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes en la URJC.

Ayer, en la reunión de la comisión, también se estudiaron los avales presentados por los candidatos y confirmó a seis de los siete aspirantes: Casado, María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría, José Ramón García Hernández, José Manuel García Margallo y Elio Cabanes. La comisión organizadora dejó fuera de la lista, momentáneamente, a José Luis Bayo, porque algunos de los avales que presentó pertenecen a personas que no están al corriente de pago.

En una rueda de prensa a mediodía, De Grandes no concretó cuántas firmas presentó cada precandidato. El partido financiará la campaña de los aspirantes, aunque el presidente de la comisión organizadora tampoco ofreció cifras sobre el monto.