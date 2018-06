La RAE dictamina que hay que decir Consejo de Ministros aunque las mujeres sean mayoría

Las mujeres van a ser mayoría entre los ministros de Pedro Sánchez. Eso ha llevado a muchos a proponer que, en lugar de Consejo de Ministros, a ese gabinete se le denomine Consejo de Ministras. Tanto es así, que en Twitter se ha creado la etiqueta #ConsejodeMinistras para reivindicar ese cambio.

‘El futuro no se prevé, se construye’ El Principito #ConsejodeMinistras 💜 — eva luna (@evaluna2303) 6 de junio de 2018

#ConsejoDeMinistras aunque no le guste a los misóginos de la RAE Rancia https://t.co/yDWUkIltCa — Dani R. (@drotorrent) 6 de junio de 2018

Algunos usuarios han contactado con la Real Academia de la Lengua para preguntar si gramaticalmente sería correcto el cambio de género. Sin embargo, la RAE se ha mostrado inflexible, señalando que el uso del femenino para referise a un grupo implica que este "incluye solo mujeres". La RAE sostiene que para un colectivo en que hay hombres y mujeres ha de emplearse el conocido como masculino genérico. Señala que "el valor genérico del masculino gramatical" está "fuertemente asentado en el sistema lingüístico del español ( y de otras lenguas románicas) desde sus orígenes"

#RAEconsultas Ese recurso induce a confusión al estar el valor genérico del masculino gramatical fuertemente asentado en el sistema lingüístico del español (y de otras lenguas románicas) desde sus orígenes. — RAE (@RAEinforma) 6 de junio de 2018

#RAEconsultas En el sistema morfológico del español, como en el de otras lenguas próximas, el femenino de los sustantivos que designan persona es el término marcado de la oposición de género, lo que implica que su referencia incluye solo mujeres. — RAE (@RAEinforma) 6 de junio de 2018

No obstante, como alertó en una entrevista con la revista Jotdown la filóloga Inés Fernández-Ordóñez, que ocupa el sillón P de la RAE, el uso del masculino genérico puede suponer que no se de a entender la presencia de mujeres. "Desde un punto de vista psicolingüístico, es verdad que hay bastantes estudios que dicen que cuando se usan los plurales masculinos el hablante no suele entender que el grupo incluya a las mujeres. Es decir, que cuando a un niño se le dice «los niños» no necesariamente piensa en un colectivo de niños y niñas", afirmó Fernández-Ordóñez, que se mostró partidaria del uso de dobletes.

"Mi postura es que en el lenguaje administrativo, en el que se ofrecen puestos de trabajo, todos aquellos documentos que tengan una alocución pública que tenga una audiencia masculina y femenina pueden contemplar perfectamente los dobletes si se cree necesario para evitar ambigüedades. En definitiva, es una decisión de los hablantes, si deciden utilizar estos dobletes, prosperarán", remachó.