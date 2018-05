Rajoy actuará para evitar que los reclusos sean consellers

El Gobierno considera que quien se encuentra en prisión preventiva no puede encargarse de una conselleria ni de atender los asuntos que preocupan a los catalanes. Con esa preámbulo sobre la mesa, el portavoz del Ejecutivo, Iñigo Méndez de Vigo, confirmó ayer que ya existe un plan para actuar si alguno de los dirigentes catalanes actualmente presos intenta tomar posesión como conseller sin obtener previamente un permiso ad hoc del juez para hacerlo. No quiso dar más pistas sobre la que sería su actuación llegado el caso, pero si dejó claro que en la Moncloa preferirían no tener que verse en esa tesitura y poder centrarse en escenarios «de sentido común».

Este asunto fue uno de los que centró las preguntas de los periodistas tras el Consejo de Ministros, puesto que el ya president Quim Torra tiene previsto visitar el lunes, si no hay un cambio repentino de agenda, a los dirigentes catalanes que están en las cárceles madrileñas de Estremera, Soto del Real y Alcalá Meco, con el objetivo de poder ofrecer alguna cartera si la aceptan a Jordi Turull o Josep Rull. Se da la circunstancia de que Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó, Meritxell Serret y Dolors Bassa, de Esquerra Republicana, han rechazado antes de que llegue esa gira por las prisiones formar parte del nuevo Govern.

Así las cosas, el portavoz gubernamental incidió en que los tribunales son los únicos que tienen la llave para que los exconsellers puedan asumir carteras si les autorizan a salir para tomar posesión. No obstante, quiso reiterar que en Moncloa no se entiende este planteamiento. «Amén de las consideraciones jurídicas y políticas, hay una de sentido común. Un consejero o un ministro no puede ejercer las funciones de tal si está en prisión», sentenció.

Preguntado por si habrá pronto una reunión entre Mariano Rajoy y Torra, el portavoz pidió tiempo para que se forme Govern en Cataluña, recalcando que se busca una «nueva etapa» basada en el respeto a la ley y el diálogo. Méndez de Vigo recordó que el presidente ya se ha visto en los últimos días para hablar de la situación catalana con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, con el de Ciudadanos, Albert Rivera y que en breve hará lo propio con Pablo Iglesias.

De hecho, el portavoz del Ejecutivo confirmó que Rajoy está dispuesto a estudiar algunas de las medidas que recientemente le han planteado socialistas y naranjas, como regular una fórmula de acatamiento de la Constitución en las tomas de posesión y evitar que los prófugos de la justicia puedan convertirse en candidatos electorales.

SÁNCHEZ / Por su parte, Pedro Sánchez volvió a arremeter contra el president Torra por sus polémicas declaraciones y escritos, calificando al dirigente catalán como «el Le Pen de la política española» al que hay que combatir, dijo el secretario general de los socialistas, desde la unidad. En cuanto a los escritos, alguno de ellos muy polémico, Pablo Haro, granadino de 32 años y militante de Ciudadanos, ha recopilado 440 artículos del recién nombrado presidente catalán y los ha difundido en internet a través de Google Drive.