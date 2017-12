Rajoy asegura que la "prueba" de que la Constitución está viva es el 155

Cuando le han preguntado este miércoles a Mariano Rajoy si consideraba que la Constitución se cumplía y aplicaba, el presidente ha respondido que por supuesto. La "mejor prueba" de que la Carta Magna está viva, ha continuado, es la puesta en marcha del artículo 155 en Catalunya para suspender su autonomía, destituir al Govern y convocar elecciones. “La Constitución se cumple y se aplica. La mejor prueba es que hemos aplicado el 155 para recuperar la legalidad”, ha dicho Rajoy durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados.

La pregunta era de Pablo Iglesias. El líder de Podemos ha atacado al líder del PP por su falta de compromisos sociales. Iglesias ha acusado al Gobierno de “usar la Constitución como si fuera una bandera”, contraponiendo el derecho a la libertad de expresión a la ley mordaza, la exigencia de un sistema tributario justo a la amnistía fiscal y el derecho a una vivienda digna a los desahucios. “Ustedes no son constitucionalistas. Ni lo fueron en el 78 ni lo son ahora”, ha concluido.

“Celebro que ahora usted sea un entusiasta de la Constitución. Pero hay cosas que no ha comprendido. Quien dice que se cumple o no la Constitución no es usted ni yo. Es el Tribunal Constitucional. Si usted cree que no se cumple la Constitución, no está cumpliendo con su obligación. Acuda al Constitucional. En todo caso, celebro su vuelta al redil constitucional”, le ha contestado Rajoy.

El intercambio ha sido respetuoso, suave en las formas, al igual que el que poco antes había protagonizado el jefe del Ejecutivo con Margarita Robles, portavoz parlamentaria del PSOE, quien afeó al líder del PP su escasa producción normativa. En lo que va de legislatura el Gobierno solo ha aprobado 14 proyectos de ley, nueve de ellos provenientes de la UE, una cifra muy inferior a lo usual. “Ustedes se comportan con la soberbia de la mayoría absoluta. No solamente no hacen, sino que no dejan hacer a la oposición. Han vetado 44 proposiciones de ley de la oposición. España no se merece un Gobierno que tenga paralizada la actividad parlamentaria”, ha señalado Robles. Para Rajoy, en cambio, 14 proyectos aprobados “no son ni muchos ni pocos”, porque “lo importante”, ha dicho, es “que sean buenos”.

Ley y principio democrático

A ocho días de los comicios, la situación en Catalunya ha vuelto a aparecer de la mano de Carles Campuzano. El portavoz del PDECat ha insistido en la necesidad de un referéndum de autodeterminación. “Usted se ha parapetado en el respeto a la ley. Pero la ley responde al principio democrático, debe responder a la realidad social. Lo que es de sentido común en Catalunya es elevar a la categoría de ley la demanda de los catalanes de decidir su futuro político. Usted tiene la obligación democrática de negociar con los nuevos representantes de Catalunya”, ha pedido el dirigente de la antigua Convergència.

Pero Rajoy, una vez más, no se ha movido de su rechazo a una iniciativa de este tipo. “Lo que no es democrático es liquidar la ley. Yo estoy dispuesto a dialogar, siempre lo he estado, pero el diálogo que se me ha planteado era referéndum sí o referéndum sí”, ha explicado.