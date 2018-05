Rajoy califica de "chantaje" la moción de censura

La sentencia del 'caso Gürtel' sigue sacudiendo la vida política del país. Mientras Pedro Sánchez recibía el apoyo del PSOE a la moción de censura contra Mariano Rajoy, que se debatirá el próximo jueves y viernes, días 31 de mayo y 1 de junio. Aún sin pacto socialista con ERC y PDECat, el PP contienen la respiración en privado y golpean retórica y políticamente a diestra y siniestra. Este miércoles, el Congreso celebra la sesión de control mientras siguen las negociaciones para despejar la incógnita.

Abrimos aquí un hilo para seguir las últimas noticias en directo:

10:46

José Luis Ábalos será el encargado de presentar este jueves la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy a raíz de la sentencia sobre el ‘caso Gürtel’, informa Juan Ruiz Sierra.

10:39

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha advertido de que un Gobierno socialista no podría gestionar los mismos presupuestos que ese partido rechazó. "Un señor que ha votado en contra de estos presupuestos no va a poder sacar adelante estos presupuestos", ha advertido Hernando en declaraciones en el Congreso.

Y ha lanzado otro aviso al PNV, un partido "maduro" que debe decidir "lo que quiere hacer, si quiere sacar adelante los presupuestos que acaba de aprobar o quiere generar inestablidad y proponer un presidente que no tiene la confianza de la Cámara ni de los españoles".

10:38

El eurodiputado del PSOE Ramón Jáuregui ha asegurado este miércoles ser "totalmente ajeno" a la propuesta de Ciudadanos de proponerle como candidato alternativo en una eventual moción de censura que se presente si fracasa la que está planteada en la actualidad y promueve el líder del PSOE, Pedro Sánchez.

"Soy totalmente ajeno a cualquier propuesta que utiliza mi nombre en un momento tan grave para ESPAÑA", ha escrito Jáuregui en la red social Twitter, en un mensaje que denota cierto malestar. "Lo que toca es votar la moción de @sanchezcastejon y dejar fuera las maniobras de distracción", añade el socialista vasco, que anunció en marzo que abandonaría la política cuando terminara en mayo de 2019 la legislatura actual del Parlamento Europeo.

10:22

Girauta pregunta "si el Gobierno no ha entendido que la legislatura ha terminado" por la sentencia de 'Gürtel'. "Es la gota que colma el vaso de la paciencia del pueblo español", dice a Zoido.



10:18

Segundo llamamiento al orden a Mayoral, en su pregunta a Zoido. Se ha crispado la sesión de control.



10:07

El portavoz del PP, Rafael Hernando, ha subrayado desde los pasillos del Congreso que Mariano Rajoy tiene el respaldo de ocho millones de españoles y del grupo mayoritario y no piensa disolver las cámaras aunque Pedro Sánchez pierda la moción y continúe la presión.

10:02

Irene Montero (Podemos) pregunta a Rafael Catalá sobre la Gürtel y ambos se enzarzan arrojándose casos de presunta corrupción de uno y otro bando. El ministro de Justicia eleva el tono y la presidenta del Congreso tiene que interrumpir la sesión para pedir silencio en múltiples ocasiones.

10:00

Podemos critica que la bancada del PP haya aplaudido a Rajoy a su entrada y recuerdan que a Cifuentes le pasó lo mismo:

La bancada del PP aplaude a M. Rajoy a su entrada en la #SesiónDeControl.

A Cifuentes también la aplaudieron a rabiar días antes de su dimisión.😈 pic.twitter.com/IBC51vpeC4 — PODEMOS (@ahorapodemos) 30 de mayo de 2018

09:59

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha confirmado que el Ejecutivo central retirará el 155 una vez tomen posesión los nuevos 'consellers' designados por Torra. No obstante, ha avisado de que estarán atentos a toda la acción del Govern. "No podrá hacer lo que crea conveniente y tendrá que cumplir las leyes", ha recalcado.



09:51



Ni el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ni el Boletín Oficial del Estado (BOE) publican este miércoles el decreto firmado ayer por Quim Torra en el que nombra a los nuevos 'consellers'.

09:44

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, denuncia una nueva pintada en la persiana del negocio de su madre:

Así ha aparecido la tienda de mi madre. Los fascistas intensifican su violencia señalando comercios, sedes y hogares de las familias de los que defendemos la democracia y el Estado de derecho. Abandonar a los catalanes en manos del racista Torra sería imperdonable #NoNosCallaran pic.twitter.com/SZbbOF2onB — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 30 de mayo de 2018

09:32

Ha salido ya Rajoy del hemiciclo.

09:30

El portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, afirma en RNE que "Mariano Rajoy es el mejor candidato que el PP pueda tener".

09:29



09:28

El ministro Íñigo de la Serna, sobre la moción de censura: "El PNV no es el partido, en ese acuerdo global, más peligroso para la integridad de España”. El titular de Fomento ha dicho que Sánchez quiere entrar en La Moncloa por "la puerta de atrás".

09:26



🔴 Ciudadanos no descarta apoyar a Sáenz de Santamaría como presidenta interina si hay acuerdo para convocar eleccioneshttps://t.co/M7BDkoTUOI#LDMiguelGutiérrez pic.twitter.com/dTuIp1SIYR — Los Desayunos (@Desayunos_tve) 30 de mayo de 2018

09:24

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, insistió este miércoles en que "primero" hay que pensar en "ganar" la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que cuenta con Pedro Sánchez como candidato a la Presidencia del Gobierno. En los pasillos del Congreso de los Diputados, Iglesias subrayó que, si fracasara la iniciativa del PSOE, "a partir del viernes" Podemos estudiaría otras vías para conseguir echar a Mariano Rajoy de La Moncloa, pero primero piensa que puede salir adelante la moción de censura presentada por los socialistas.

09:22

Soraya Sáenz de Santamaría contraataca a la diputada socialista Merchán con los ERE de Andalucía. "Todas esas lecciones que da aquí y que justifica una moción de censura que es ambición de poder, se lo dice a Díaz y a Griñán. Las elecciones se ganan en las urnas", termina.

09:20

El Ibex-35 cotizaba en los primeros minutos de la sesión de este miércoles con una subida cercana al 0,5%, acercándose a los 9.600 puntos.

09:20

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha rechazado que Rajoy se plantee presentar su dimisión ante la posibilidad de que prospere la moción de censura del PSOE y ha preguntado al líder socialista, Pedro Sánchez, qué está "pactando y acordando" con los independentistas "para constituir ese supuesto Gobierno frankenstein".

09:18

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este miércoles que la formación le ha ofrecido al PSOE que una persona afín a su partido encabece como candidato "independiente" la moción "instrumental" que vienen defendiendo para convocar elecciones y le ha dado varias alternativas: Ramón Jáuregui, Nicolás Redondo y Javier Solana.

En una entrevista en COPE, Rivera ha explicado que el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, conversó este martes con el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos; y elevó esta oferta, que fue rechazada porque los socialistas insisten en que "sólo puede ser Pedro Sánchez" quien se presente como candidato en la moción de censura.

Rivera mantiene por ello su negativa a apoyar la moción del PSOE contra el Gobierno "con separatistas y populistas para hacer a Sánchez presidente por un día" y dice que "lo sensato" es que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "sorprediera a todos por una vez", saliese en rueda de prensa y comprometiese un adelanto electoral, en cuyo caso considera que los socialistas deberían retirar la iniciativa.

09:17

La prima de riesgo española se mantiene al alza y en la apertura de la sesión de hoy supera los 140 puntos básicos (hasta 142), niveles en los que no se situaba desde abril de 2017, en una jornada en la que, según los analistas, se mantendrá la tensión por la situación política en Italia y España.

09:16

"No voy a competir, señor Rufián, en buen gusto, mesura y moderación", contesta Rajoy con sorna, para luego insistir en que la sentencia no condena ni al Gobierno, ni al PP ni a nadie "que en este momento sea militante del PP".

09:15

"¿Va a dimitir?", le pregunta Gabriel Rufián (ERC) a Rajoy. "Mi intención es cumplir el mandato de los españoles y de esta Cámara, máxime tras haber aprobado los PGE", dice en el hemiciclo.

"Señor presidente, igual los que le votaron no sabían que su partido no robaba, o no lo sabía mediante una sentencia judicial. Dos mensajes -dice Rufián- (...) de todos aquellos que son decentes: dimita, váyanse. El segundo, al PSOE: guárdense de aquellos barones que les dicen que mejor con ladrones que con independentistas", concluye.

09:13

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, afirmó este miércoles que todavía "no estamos" en el escenario de apoyar una moción de censura impulsada por Unidos Podemos para convocar elecciones de inmediato en el caso de que la del PSOE fracase este viernes. "No estamos en eso", respondió en los pasillos de la Cámara Baja.

09:12

Rajoy recuerda que se somete a control, que ha ido a una moción que ganó, a tres elecciones que ganó. "Quizá sea que su inquisitorial planteamiento no lo comparten el resto de los mortales", dice Rajoy. "Ha regresado Torquemada: no me refiero a usted, que también", dice entre las risas de los aforados. "Responsabilidades políticas hay que pedir a aquel que quiere ser presidente del Gobierno pero no pasar por las urnas, porque pierde", señala Rajoy en referencia a Sánchez, de quien dice que tiene que utilizar "atajos y sistemas torticeros".

09:10

"España necesita un presidente creíble, que dé confianza y que dé estabilidad.

🏛️ Esta es la pregunta de Margarita Robles a Rajoy en #sesiondecontrol 👇 pic.twitter.com/d7IhdS1776 — PSOE (@PSOE) 30 de mayo de 2018

09:08

"La sentencia no condena a nadie del Gobierno ni al PP", comienza el presidente del Gobierno, contestando a Margarita Robles, del PSOE.

09:06

Mariano Rajoy acaba de llegar, cinco minutos tardes. El presidente, recibido con un cerrado aplauso de la bancada del PP. Los ministros no aplauden, el resto de los aforados, de pie.

09:06

Aitor Esteban (PNV) dice que no hay novedades.

09:05

"Torra ha primado un gobierno efectivo", afirma Carles Campuzano desde el PDECat.

09:05

Pablo Iglesias dice que el registro de su moción alternativa si falla la del PSOE no sería el mismo viernes.

09:04

Ana Oramas (CC) pide a Mariano Rajoy que "reaccione" y se muestra convencida de que la moción del PSOE no va a salir adelante.