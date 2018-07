Rajoy, en su despedida: "Me aparto, pero no me voy"

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy, en la recta final del discurso de su despedida, que se va como líder, pero que eso no significa que abandone el partido. "Me aparto, pero no me voy", ha aseverado, tras puntualizar que espera que se interprete "bien" esta afirmación.

En su intervención el expresidente ha querido dejar claro también que, por supuesto, será "leal" y ha apostillado: "Todos sabéis que yo sé lo que es ser leal", en estos días en los que tanto se han reprochado por parte del partido las críticas que ha tenido el expresidente José María Aznar hacia su gestión.

UNA LLAMADA A LA RESPONSABILIDAD

"Estáis escribiendo la historia de la España de hoy y tenéis que escribirla bien, y preparáis la historia de mañana", ha subrayado Rajoy ante el plenario del Congreso Extraordinario del PP que mañana elegirá a su sucesor entre Soraya Sáenz de Santamaría o Pablo Casado.

Tras recordar a los compromisarios del PP que asumen una "gran responsabilidad" desde cualquier puesto o cargo público que ocupen, Rajoy ha proclamado: "Podéis mirar atrás con orgullo, otros no tienen nada que mirar, como son nuevos y están sin estrenar les falta el pasado, y otros, si tienen, prefieren no mirarlo para que no se les recuerde".

De esta forma ironizaba sobre Ciudadanos y el PSOE, al tiempo que recordaba a los 'populares' que ellos sí tienen "pasado, presente y sobre todo futuro" porque hay millones de españoles deseando que tengan éxitos y dispuestos a apoyarlos.

Es por eso que Rajoy les ha dejado este consejo: "Sed responsables y preparaos para dar siempre la respuesta adecuada" ante cualquier problema o situación.