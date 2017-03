Rajoy limita el impacto del 'brexit' "si no se hacen disparates"

El presidente del Gobierno eludió este viernes concretar cuál será el impacto en España ocasionado por la salida del Reino Unido de la UE y declinó detallar qué cálculos ha comenzado a elaborar el Ejecutivo. Mariano Rajoy pidió no “dramatizar” y se negó a confirmar un informe del Gobierno publicado por ‘El País’, que cifra entre dos y cuatro décimas las pérdidas en el crecimiento del PIB (de 2.000 a 4.000 millones) y la necesidad de aportar 888 millones extra a fondos europeos.

Considera Rajoy que es prematuro establecer conclusiones, puesto que todavía no se han negociado con la premier británica Theresa May las condiciones de un ‘brexit’ que no cristalizará hasta de aquí a dos años. Inasequible al desaliento, admitió que la Moncloa trabaja con diversos "horizontes" de posibilidades, pero puso todo su empeño en transmitir optimismo en la evolución económica del país.

"Estoy en condiciones de decir que en el 2017, si no se hacen disparates, será bueno para la economía y España crecerá al menos al 2,5% y creo que los datos del paro serán buenos", señaló durante la conferencia de prensa en Bruselas posterior al Consejo Europeo. En la ronda de respuestas, despachó de un plumazo a un periodista de la BBC que trataba de preguntarle y que le respondiera en inglés. Dijo “bueno, no, hombre” y siguió respondiendo a los que hablaban español con el argumentario bien aprendido. A saber: “No tenemos que dramatizar las cosas. Lo que tenemos que hacer es negociar bien”

Rajoy admitió que el Reino Unido es uno de los países que más contribuye a la UE y que ahora el resto de estados evalúa los posibles efectos de su salida, pero insistió en que, hasta que no se fijen las condiciones, resulta estéril llegar a conclusiones sobre el impacto del ‘brexit’. Además, indicó, el Gobierno tiene información suficiente como para prever un futuro a corto y medio plazo en positivo. "En la situación en la que estamos, las previsiones económicas para España en 2017, 2018 y 2019 son buenas", insistió, con el ánimo de relativizar los efectos adversos.

Recordó que las exportaciones españolas al Reino Unido constituyen "un 0,2% o 0,4%", pero explicó que el flujo real dependerá, por ejemplo, de otras circunstancias, como los resultados del tratado de libre comercio o las conversaciones con Mercosur. "Vamos a ver cuándo sale el reino Unido y en qué condiciones. No puedo contarles lo que no sé ni puedo saber ahora", zanjó.

APOYO A LA CANDIDATURA CATALANA

Una de las consecuencias del 'brexit' será el traslado de diversos organismos internacionales con sede en el Reino Unido a otros estados miembros de la UE, entre ellas la Agencia del Medicamento.

El presidente mostró su apoyo a que la agencia se asiente en Barcelona y confirmó que el Gobierno va a presentar la candidatura, como ya había anunciado recientemente la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat. "Reafirmo mi apoyo total y absoluto", comprometió.