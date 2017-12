La reacción de la hermana de Manuel Valls tras saber que hará campaña por C's: "Flipo pepinos"

La hermana de Manuel Valls, Giovanna Valls, ha vuelto a hacer públicas las diferencias de opinión con el que fuera primer ministro francés.

En un apunte en las redes sociales, Giovanna ha mostrado su perplejidad por la decisión de su hermano de participar en la campaña de Ciudadanos a las elecciones catalanas del 21 de diciembre. "Flipo pepinos", ha asegurado de modo conciso en Twitter en respuesta a otra usuaria de la red social.

Hace algunas semanas, Giovanna Valls ya afeó a su hermano el apoyo que dio a la aplicación del artículo 155 contra Catalunya. "Per Déu, prou! Per l'avi Magí! No és democràtic ni ho és el 155. Des de quan s'ha vist una cosa tan bèstia com la de cessar les llibertats", le espetó.

El pasado mes de junio, Manuel Valls decidió abandonar el Partido Socialista francés, en el que había militado durante 37 años, para sumarse a la mayoría parlamentaria que apoya al presidente Emmanuel Macron en la Asamblea Nacional, como diputado asociado a La República en Marcha