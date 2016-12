El Rey advierte del riesgo que supone vulnerar las leyes

El padre sería un puterete, pero es más salado q este sosias. La Leti le da mil vueltas. Mi cerebro ha llegado un punto, en que desecha lo que no le interesa, y mira q teníamos laSexta (no por nada, no he votado jamás a los Podemitas y jamás lo haré) viendo al Felipe VI, pero nada, no me enteré de nada de lo que dijo. Mucha palabrería y na. Mucho tenderete de cartón piedra, q nos cuesta un dineral, total para que sea Alemania la que nos gobierne. Sólo desear a todos mucha suerte, es cuestión de tiempo, Rusía tomando posiciones en Crimea y Siria, EEUU con Trump, China... El mundo ha cambiado y nos ha tocado un papel de comparsas. Rezar por esos q tienen hipotecas, hijos, los q están desempleados, pq este país nunca jamás será capaz de darles un trabajo "digno". K dios nos ampare. Estamos muchos y sobramos unos cuantos. Todo está inventado. Una guerra eliminas a millones de personas y a reconstruirlo todo.