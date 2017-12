Riera (CUP): "Las declaraciones de Colau son cada vez más similares a las de Arrimadas"

El cabeza de lista de la CUP, Carles Riera, ha acusado este martes a la alcaldesa Ada Colau de hacer declaraciones "cada vez más similares" a las de Inés Arrimadas, líder de Ciutadans. Ha sido en Primera Plan@, el foro de debate de EL PERIÓDICO, en un intento por enviarle un mensaje inequívoco a Podemos y los 'comuns': "La mejor contribución al republicanismo español es la república catalana".

Riera los ha acusado de ser "fuerzas constitucionalistas" y cada vez "más centristas" y, paralelamente, ha emplazado a ERC y JxCat a renunciar a la bilateralidad y mantener la desobediencia al Estado. Aun así, con ellos su tono ha sido menos agresivo: "Aunque no compartan la unilateralidad, sí hablan de legitimidad del 1-O. Creo que es simplemente una discrepancia táctica; ellos consideran que vale la pena explorar la vía del diálogo. Nosotros estaremos esperando para cuando vuelvan al camino de la unilateralidad".

El candidato de la CUP no ha confirmado ni desmentido la posición de su partido sobre si Puigdemont, como pide JxCat, debe ser el 'president' de Cataluña aunque no gane las elecciones. Los anticapitalistas, ha dicho, prefieren hablar de "agenda política" en vez de nombres. "Si en el programa hay desobediencia e implementación de la república, todos los nombres son bienvenidos".

REPUBLICANISMO

Riera ha arrancado su conferencia destacando el "movimiento republicano" y "radicalmente democrático" que en los últimos años se ha ido fortaleciendo en Cataluña y que, además, ha ganado el Parlament. "Las elecciones se ganan o pierden en escaños. Los referéndums, en votos. Nosotros ya hicimos uno y lo ganamos", ha sostenido y, a continuación, ha censurado las críticas a ese 46% de participación que tuvo el 1-O, un porcentaje para muchos insuficiente. "El referéndum tuvo una participación mayor que el 'brexit' y nadie lo puso en duda".

Para la CUP, el Estado español no da cabida ni a la república ni a la autodeterminación, ya que "el dictador lo dejó todo bien ligado", por tanto la única vía es la "unilateralidad". "No porque lo queramos nosotros, que también, sino sobre todo porque no tenemos otra vía", ha afirmado Riera.

El cabeza de lista de los anticapitalistas ha calificado de "golpe de Estado moderno" la actuación del Gobierno en Cataluña, algo que ha llevado a "bloquear" la república. "El Gobierno de JxSí cometió un error de diagnóstico al esperar un Estado más dialogante y una UE menos arrogada en el statu quo". Según él, la Unión tuvo "miedo" no de la "propagación del independentismo" en su territorio, sino de la "radicalidad democrática".

Riera también ha asegurada que las empresas que cambiaron su sede a lugares de fuera de Cataluña lo hicieron por una "campaña política" y para "presionar" a Puigdemont y no por una "cuestión estratégica".