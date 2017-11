Rivera cree que Sánchez ha "despejado" que Arrimadas es la única candidata 'antiprocés'

Ciudadanos ha tratado este viernes de devolver el 'drive' al PSOE y el PSC después de que Pedro Sánchez sentenciara el jueves que los socialistas no pactarán con los independentistas pero tampoco harán presidenta a Inés Arrimadas. Ambos partidos se disputan un caladero de votos en el centro del campo constitucionalista y por eso Albert Rivera ha recordado las alianzas pasadas de sus adversarios con ERC para ganar la partida y situarse como la única fuerza capaz de poner fin al proceso soberanista.

"Todo el mundo asume que [los socialistas] no son de fiar", ha espetado Rivera en una entrevista en Antena 3. Según el líder de los naranjas, las palabras de Sánchez no han hecho más que "despejar" que el único voto “nítido” contrario a los independentistas es el que vaya a parar a Ciutadanss, puesto que los socialistas ya formaron un tripartito con ERC y “volverán a hacerlo”.

A este respecto, Rivera ha subrayado que "si votar a Iceta no garantiza una mayoría que no sea separatista", el electorado del PSOE que no sea separatista no votará su lista, sino a la que lidera Arrimadas, y ha reiterado que "cada voto que vaya a Ciudadanos irá a parar el procés". “Al adversario no hay que despistarle, si aclara que el único voto útil es para C’s, los catalanes tomarán nota”, ha concluido.

Nuevo ataque a la sede del partido en L'Hospitalet

Poco después de que Rivera hiciera estas declaraciones en Madrid, el secretario de comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, informaba de un ataque con excrementos a la sede del partido en L'Hospitalet de Llobregat. El de este jueves fue el noveno acto vandálico que se ha producido en este local y, como en anteriores ocasiones, el partido ha iniciado los trámites para denunciarlo.