Rivera denuncia en el NYT "el lavado de cerebro del separatismo"

El diario estadounidense 'The New York Times' publica este lunes en su edición digital un artículo de Albert Rivera en el que el líder de Ciudadanos denuncia los que denomina "la maquinaria de lavado de cerebro del movimiento separatista que empezó hace cinco años" y que, asegura, se sostiene en "tres décadas de propaganda en los medios de comunicación públicos y el sistema educativo". Rivera afirma también que lo que define dicho movimiento es "un sentido de supremacía".

El artículo se titula 'Nosotros, catalanes, debemos una explicación al mundo' y empieza con un repaso a los acontecimientos de los últimos meses e incluso a su biografía personal para concluir que "el origen y el estatus socioeconómico son las variables que mejor explican el secesionismo en mi región". Según Rivera "cuanto mayor es el nivel de ingresos y más profundas las raíces catalanas, mayor el apoyo separatista; cuanto menor el nivel de ingresos, particularmente entre quienes tienen fuertes vínculos con el resto de España, mayor es la preferencia por una España unida". Para el líder de Ciudadanos "esto convierte al nacionalismo catalán, tradicionalmente conservador y oligárquico, en un movimiento en el que los que tienen más quieren emanciparse del resto".

Populismos

Rivera también equipara al "movimiento separatista" con los "movimientos populistas en otros países europeos en respuesta a la globalización y a sus desafíos políticos y económicos" y alude al eslogan "España nos roba". Tilda a los secesionistas de "inteligentes" porque "el movimiento ha tomado el viejo nacionalismo excluyente, basado en la tesis de una diferencia cultural, económica y lingüística, y lo ha rebautizado como democrático y amante de la paz".

El dirigente asegura que "la mayoría de catalanes quieren participar en un proyecto común por el futuro de España" "No me resigno a ver a un Catalunya aislada en un mundo globalizado", añade, para acabar pidiendo "diálogo, frente a quienes proponen ruptura; coexistencia, frente a la exclusión; federalismo y unión y no provincialismo y división; el estado de derecho y no la arbitrariedad; y pluralismo y libertad contra el dogma y la imposición".