Rivera se lía con el currículum

Mientras azuza sin descanso las sospechas sobre la tesis doctoral del presidente Pedro Sánchez, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, lleva dos días enredado con su propio currículum. Primero, porque según la página web que se consulten se le atribuyen más o menos estudios. Y segundo, porque ayer la Universidad Autónoma de Barcelon a (UAB) salió a refutar una parte de su historial académico.

Según la vicerrectora de comunicación y promoción de la UAB, Virginia Luzón, Rivera no es en la actualidad doctorando en el centro como figura en el currículum de la web de Ciudadanos, algo que atribuyó a una «confusión lingüística» porque, si bien inició los cursos, no está en proceso de realizar la tesis doctoral. La universidad ha pedido al partido que «corrija» el dato en la página de la formación. La universidad sí confirma que Rivera inició los cursos de doctorando de Derecho Constitucional y comenzó a hacer la tesis en el curso 2002-2003 con el programa antiguo, pero no los completó.

Con la implantación del Plan Bolonia se extinguió el programa que seguía Rivera, y el líder de Cs no convalidó los créditos cursados para seguir con la tesis, una situación que es «habitual» por cuestiones profesionales. «Hoy por hoy no es doctorando de la UAB», remarcó la vicerrectora, que no obstante consideró que la cuestión es una matización lingüística respecto a lo que figura en el currículum.

La versión de Cs es distinta. La portavoz adjunta del grupo en el Parlamento catalán, Sonia Sierra, defendió que Rivera es doctorando porque «ha comenzado las asignaturas pero aún no ha terminado la tesis». «Alguien que no se dedica exclusivamente a la investigación puede tardar tiempo a acabar su tesis doctoral», alegó.

El currículum de Rivera en la web de Ciudadanos asegura que es licenciado y más en Derecho en ESADE y es doctorando en la UAB.

También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha hecho un lío esta semana a cuenta de su experiencia académica. Queriendo terciar en el debate sobre los másteres y la universidad, el jueves afirmó que una «alta directiva de una multinacional» le ofreció terminar «fácilmente» la carrera de Filosofía, de la que aún le faltan unos créditos, «para que pudiese presentar su currículum con la licenciatura acabada». La UB reclamó a la regidora que aclarase sus palabras y denunciase los hechos si eran ciertos. Pero lo que Colau hizo ayer, ante el revuelo generado, fue rectificar sus declaraciones y precisar que la proposición de marras provino de «una persona del sector privado que no implica a ninguna universidad». Y aseguró que el trato recibido por parte de la UB siempre fue «riguroso».