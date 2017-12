Rivera: "Podemos deberá decidir si quiere acabar con el 'procés'"

Albert Rivera (Barcelona, 1979) no descarta determinadas alianzas postelectorales siempre bajo una premisa para él fundamental: derrotar al independentismo en las urnas. En caso de que sea Ciutadans la que pueda gobernar la Generalitat, se muestra dispuesto a estudiar todo tipo de fórmulas para lograr un Govern constitucionalista.

-¿Si del 21-D sale otra mayoría independentista, el 155 ha de seguir vigente o no?

Si se respetan las leyes no hace falta. Judicialmente acatan el 155 y la Constitución, y por otra políticamente están defendiendo la república catalana. Tenemos la garantía de que la gente que puede haber cometido delitos sabe lo que puede pasar. En este sentido, hay un mensaje: no pueden saltarse las leyes ni proclamar la independencia contra la Constitución y el Estatut. Lo importante es que no haya una mayoría independentista para poder acabar con el ‘procés’.

-Hablando de mayorías, ¿Ciutadans pactaría con Podemos para superar esta mayoría independentista?

Un pacto programático es muy complicado con Podemos porque está al lado de ERC y de Convergència. No veo coincidencia programática con nosotros, con el PSC y el PP tampoco será fácil, pero lo que sí que creo es que Podemos tendrá que decidir si apoya a que continúe el 'procés' o abrir una nueva etapa de diálogo. Le corresponde a Pablo Iglesias y al partido de Colau.

–¿Ciutadans se podría plantear apoyar la investidura de Iceta si el PSC consigue un mejor resultado que ustedes?

Si hay una mayoría alternativa para parar el proceso separatista y el PSC queda por delante de nosotros, nos sentaremos a hablar para intentar formar Govern y poder dar nuestro apoyo. Pero si quedamos por delante, pediremos lo mismo. Decimos lo mismo, gane Ciutadans o el PSC. En cambio el PSC dice que si ganamos no nos apoyará. Es incoherente pedir apoyo cuando no eres capaz de ofrecerlo. Espero que rectifiquen durante la campaña. Espero que si ganamos o quedamos como primera fuerza constitucionalista y hay una posibilidad de formar mayoría, nadie nos perdonaría que no llegáramos a un acuerdo.

–Si Ciutadans es el principal referente no independentista y puede sumar, ¿ofrecerá un Govern conjunto?

Si no hay mayoría separatista, nos sentaremos a negociar con una hoja en blanco a buscar consenso. Ciutadans ha demostrado que hemos llegado a acuerdos con el PSOE y el PP y hemos logrado consensos amplios en temas de Estado. La fórmula de Govern no nos preocupa en exceso: puede ser monocolor con apoyos externos, en coalición con otro partido, con independientes propuestos por otros partidos. La gente no tiene tanto en la cabeza quién es el ‘conseller’ de Agricultura o Economia sino si hay un Govern que reconcilie a los catalanes y que vuelva a abrir una etapa de esperanza.

–¿Cree que los ‘exconsellers’ presos, los Jordis y el ‘president’ cesado y los ‘exconsellers’ que están en Bélgica deberían hacer campaña con normalidad?

Esto no depende de nosotros sino de la decisión de los jueces. A diferencia de los independentistas, nosotros respetamos a los jueces,tomen la decisión que tomen, dentro de la democracia. He visto a líderes políticos hacer acusaciones muy graves sobre la justicia española, y ahora están intentando salir, en legítima defensa, y si salen porque lo decide un juez, no tengo nada que decir. Si la justicia permite que salgan en libertad, no tenemos nada que decir.

–¿Qué le parece la propuesta del candidato socialista, Miquel Iceta, de recuperar el modelo de financiación del Estatut, con una agencia catalana que recaude todos los impuestos de forma consorciada con el Estado?

Estas propuestas unilaterales no llevan a ninguna parte. Si hemos de cambiar el modelo de financiación, como propone Ciutadans, hacia un modelo federal, este modelo no es bilateral, es entre comunidades, es entre todos. Me parece un error plantear el modelo de Artur Mas. No sé quien ha absorbido a quién, si el PSC a los exconvergentes y CiU, o CiU al PSC, porque lo que propone Iceta es calcado a lo que proponía Artur Mas y CiU hace cinco años. Iceta intenta acercarse al nacionalismo y al nacionalismo no se le ha de copiar sino ganarlo en las urnas.

–¿Cómo es el modelo de financiación autonómica que propone Ciutadans?

Proponemos una revisión del modelo, hemos de debatir la LOFCA a partir de la propuesta de los expertos de que todos participemos de una caja común para educación sanidad y dependencia, y parámetros nítidos y claros con un fondo de cohesión.

–PP y PSOE tienen interés común en modificar leyes orgánicas para un mejor encaje de Catalunya en España, revisando artículos anulados del Estatut por parte del TC. ¿Le han invitado a participar en ello?

No sé como se pueden saltar la Constitución y las sentencias judiciales. O se cambia la Constitución, o no se respetan las sentencias. No soy partidario de un traje a medida para que Puigdemont y Junqueras estén contentos. Catalunya no necesita un tercer Estatut sino aplicar el Estatut y la Constitución vigentes y hacer un debate de reformas sobre sanidad, educación, administraciones y lucha contra la corrupción. De esto hablan muy poco el PSOE y el PP.