Rivera: 'Torra será bienvenido al Congreso si viene a pedir perdón'

El constitucionalismo ha entonado este jueves un clamor conjunto contra el independentismo por sacar adelante las leyes de desconexión en el Parlament hace justo un año. El presidente de Ciutadans, Albert Rivera, ha atado un discurso cargado de menciones al Gobierno del PSOE y dedicado a erigir a su partido para lograr auparse hasta La Moncloa. "Tenemos que ganar en Catalunya pero también gobernar en España. Qué sería más justo ante el golpe de Estado que nosotros, catalanes, nos situemos al frente de España?", ha espetado, arropado por la plana mayor del partido en un acto de "conmemoración al golpe a la democracia".

Rivera ha cargado con dureza contra los secesionistas por generar "crispación". Así, ha agradecido a las personas que salen a quitar lazos amarillos de las calles pese al "acoso de los separatistas": "Están haciendo lo que el Estado no hace. Y es que el Estado hace tiempo que se marchó de Catalunya", ha sentenciado, prometiendo de nuevo que "regresará" cuando él sea presidente.

Para el dirigente naranja la encrucijada catalana solo puede resolverse por dos caminos: "la defensa de la libertad o la sumisión", y ha insistido en que Ciudadanos nació para encarrilarse por el segundo. "Que Torra sufra el aliento y el control de la líder de la oposición", ha indicado, señalando a Inés Arrimadas.

La invitación de Ana Pastor al 'president' de la Generalitat para que comparezca en el Congreso no ha pasado desapercibida ante los cerca de 700 fieles. "Me gustaría invitarle a que abra el Parlament que es donde tiene que trabajar. Si Torra viene al Congreso que sea a pedir disculpas por llamarnos bestias taradas, a cumplir con la Constitución y Estatut. Será bienvenido al Congreso si viene a pedir perdón pero si dice que va a decir que va a atacar al Estado no hace falta que venga", ha sentenciado, ovacionado por los suyos.

Los dardos contra Pedro Sánchez se han resumido en su conclusión: "Qué tiene en la cabeza para pensar que se puede gobernar España con los que quieren liquidarla?", se ha preguntado. Y ha propuesto que se aplique la Constitución, vía artículo 155, "antes que acabar con procesos judiciales que acaben victimizando a los nacionalistas".

"Oasis nacionalista de impunidad"

La líder de la oposición en Catalunya, Inés Arrimadas, se ha referido al pleno del 6 y 7 de septembre como una "absoluta infamia", un "atropello a la democracia" y un "abuso a los derechos de millones de catalanes". Pero más allá de estos calificativos, ha destacado las lecciones que anotaron los naranjas: que fue una "declaración de intenciones" para "saber qué querían hacer con Catalunya".

Arrimadas ha asegurado que los independentistas "creían que tenían impunidad" pero ha advertido que "luego viene la justicia, actúa y se sorprenden". "Qué habrán hecho a lo largo de su vida sin que les pase nada?", se ha preguntado, y ha rematado: "Vivían en un oasis nacionalista de impunidad hasta ahora".

"Pero la impunidad se ha acabado. No puede ser compatible con la democracia. El nacionalismo se ha equivocado de lugar y de fecha, estamos en la Europa siglo XXI y con un Estado de Derecho", ha proclamado, no sin sentenciar que "el constitucionalismo nunca más va a ser pisoteado".

Arrimadas no se ha desmarcado del discurso de Rivera y ha cargado contra el gobierno socialista por las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, junto al 'conseller' Miquel Buch después de la reunión de Junta de Seguirdad, en las que ha indicado que hay "lealtad institucional". "No hay lealtad, lo único que hay son muchas ganas de mantenerse en el gobierno mirando para otro lado viendo lo que tenemos que sufrir los catalanes", ha enfatizado.

Los lazos amarillos también han centrado gran parte de su intervención y ha agradecido a los "valientes" que quitan las insignias su actuación, además de llamar a "limpiar de plástico amarillo las calles" de Catalunya.