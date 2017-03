Rosendo Naseiro dice que es "totalmente falso" que él iniciara la caja B del PP

Muy avejentado, con problemas de incontinencia, de azúcar y de memoria, aunque a veces estos últimos daban la impresión de ser selectivos, el que fue tesorero de Alianza Popular Rosendo Naseiro no dudó en decir que era "totalmente falso" que él iniciara "la caja b del Partido Popular", pese a lo declarado por Luis Bárcenas, que luego ocuparía su puesto en el PP, aunque "sí estableció la contabilidad nacional de todo el partido". Lo que no recordaba el testigo era alto relativo a cuentas en Suiza y pagos de hasta 500.000 euros que podría haber recibido a través de Iván Yáñez, considerado testaferro del que sería su sucesor.

Su obsesión fue afirmar que Bárcenas le "utilizó", porque le pidió hacer pasar los cuadros de Naseiro por suyos ante amigos y compañeros, cuando "no era marchante de arte" y "no entendía de arte". Como mucho, le habría vendido "un cuadro sin importancia", "de decoración", de "unos 50.000 euros", añadió. Independientemente de la credibilidad que le dé el tribunal, dado las lagunas de memoria que ha presentado, su testimonio deja tocada la coartada de Luis Bárcenas sobre que parte de sus ingresos se debía a la compraventa de obras de arte.



Naseiro, que dio nombre al caso de financiación irregular del partido que acabó archivado en los noventa, explicó que conocía a Bárcenas del PP, pero cuando "aparecieron todas estas cosas, no quiso "tener relación con nadie" y se apartó "no sólo de él sino de cualquier relación con el partido", aunque sigue siendo militante.

"DECÍA QUE LOS CUADROS ERAN SUYOS"

A la pregunta concreta de si había realizado alguna inversión de compra de cuadros con Bárcenas, Naseiro no dudó. "No. Bárcenas no compraba cuadros, ni era coleccionista. A lo mejor, algún cuadrito de poca importancia. Aunque me enteré que Bárcenas me pidió poder decir que coleccionaba cuadros conmigo y le dije en esa ocasión que sí, pero luego me enteré que decía que los cuadros eran de él y no míos. Cosas muy raras", aseveró.

Más tarde añadió que no sabía si "hubo alguna vez alguna cosa de préstamo porque le pedía dinero o cosas así, pero cosas sin importancia". Y de ahí no salió, ni a preguntas de la fiscalaConcepción Sabadell, ni de la defensa de Luis Bárcenas, Joaquín Ruiz de Infante, que llegó incluso a calificar de "inviable" el interrogatio y solicitó un reconocimiento forense del testigo para determinar su estado y de esa forma la verosimilitud que debía darse a sus palabras.

El presidente del tribunal, Ángel Hurtado, se negó a realizar la prueba, porque la Sala "está capacitado por la inmediatez para valorar el testimonio" y las "circunstancias en las que se produce".

Como ejemplo de esas circunstancias valga la respuesta que dio a la pregunta de la fiscala de si había dado dinero en Suiza a Bárcenas a través de Yáñez: "No, bajo ningún concepto. Yo no le he dado dinero en Suiza. No me acuerdo de nada de eso. No recuerdo, pero creo que no se lo he dado". Ante la sucesión de respuestas, Sabadell repregunta sobre "más de un millón de euros entre 2003 y julio de 2004". "No recuerdo nada de eso. Un millón de euros, eso ya sería…", concluye el extesorero de AP, que justificó su ausencia de memoria en sus 82 años.

Los expertos en arte que declararon también como testigos en el juicio hoy tampoco conocían a Bárcenas, aunque uno de ellos admitió que todo el mundo podía vender y comprar obras de arte.