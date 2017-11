Rovira: "La unilateralidad es un invento del Estado español"

La secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Rovira, ha negado la existencia de una salida unilateral para el conflicto soberanista catalán y la ha calificado de "invento patentado por el Estado español". "¿Quién nos empuja a una vía de estas características? Yo aún hoy estoy pidiendo diálogo y negociación”, se ha preguntado en una entrevista en la cadena Ser.

Sobre las elecciones del 21 de diciembre convocadas por Rajoy tras la aplicación del 155, por lo que las ha considerado "ilegítimas", ha comentado que “son aquel referéndum que el Gobierno no se ha atrevido a pactar”.

Rovira no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que el juez que investiga la organización del referéndum del 1 de octubre la acabe imputando. "No he visto ningún informe, tengo noticias solo a través de los medios", ha comentado, limitándose a sus funciones públicas como portavoz de JxSí.

Preguntada por los detalles de las reuniones previas a la declaración unilateral de independencia, la secretaria general de ERC ha evitado concretar de quién provenían las supuestas amenazas de "sangre en las calles" que hizo públicas en otra entrevista. “Se lo tendrán que preguntar a Puigdemont", ha dicho.

De ese encuentro también ha contado que la noche del 25 de octubre Puigdemont estaba decidido a convocar elecciones, pero que dado que no se concedió la garantía de no aplicación del artículo 155, se acabó apostando por la via unilateral. Ha desementido las informaciones sobre que llorara en dicha reunión. "Expresé de una forma vehemente que creía que debíamos respetar el mandato democrático, y que si no se podía cumplir, pedí al Gobierno que diese las explicaciones oportunas”, señala. Rovira