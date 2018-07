Sánchez busca perfil internacional con una gira por Latinoamérica

El presidente del Gobierno prepara una gira por Latinoamérica para finales del verano. El viaje todavía no está cerrado, pero se trabaja con la idea de arrancar el 27 de agosto y visitar Chile, Bolivia, Colombia y Costa Rica, indican fuentes gubernamentales. La intención es fortalecer las relaciones con los gobiernos de estos países y reslpaldar la acción económica de las empresas españolas allí. Aunque el Ejecutivo solicitó a Marruecos su primera visita internacional, como es costumbre desde tiempos de Felipe González, la cita sigue en el aire. El rey del país alauí reside habitualmente en París y todavía no ha transmitido al Gobierno una fecha para el encuentro. Desde el Ejecutivo señalan su interés, pero al no obtener respuesta, han decidido agilizar la gira latinoamericana. Insisten en que será la primera de carácter internacional, pusto que consideran que los viajes a París, Lisboa y Berlín realizados por Sánchez son dentro de la UE y por lo tanto es "como estar en casa".

Pedro Sánchez apenas se tomará diez días de vacaciones. Este viernes celebrará el último Consejo de Ministros antes del parón estival, con una comparecencia pública en la que hará balance de los dos meses que lleva al frente de la Moncloa. El Gobierno no ha confirmado todavía si aprobará en esa cita el real decreto para la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

El próximo lunes el presidente tiene previsto trasladarse a Mallorca, para mantener un despacho oficial con Felipe VI en el Palacio de Marivent. Está por definir si, tras la conversación, el presidente y su esposa almuerzan con los reyes.

El 17 de agosto Sánchez asistirá a la conmemoración del primer aniversario de los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils. El 24 de agosto participará en el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones.