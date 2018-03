Sánchez: "El problema no es el catalán; es el adoctrinamiento en la escuela"

La izquierda sigue cayendo en la trampa del nacionalismo. 1º , la constitución obliga a enseñar el idioma común y dar 2 horas a la semana no contribuye a ello. Si la comunidad es bilingüe , la educación debe ser igual, mitad en castellano y mitad en catalán, igual que los textos. Los nacionalistas catalanes y todos , saben (lo que los nacionalistas españoles no captan, incluido el PSOE) que el idioma une y por ese motivo no quieren que se enseñe el castellano, y la izda., sigue haciendo el juego ,o por ignorancia o por insensatez a ese asunto de la inmersión. Si eso no cambia el nacionalismo racista y clasista catalán nunca bajará.