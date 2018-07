Sánchez muestra su "respeto" por la decisión de limitar la extradición de Puigdemont

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su "respeto" por la decisión de la justicia alemana de autorizar la extradición del 'expresident' Carles Puigdemont solo por malversación de caudales públicos, y no por el delito de regelión o sedición. "Digo lo que decía cuando estaba en la oposición, que las resoluciones judiciales se respetan y no se califican", ha dicho antes de recordar que "aquellas personas que están involucradas en posibles delitos tienen que ser juzgadas por los tribunales". "Lo único que espera la sociedad española es que no se entre a calificar las resoluciones judiciales, sino que se respeten", ha ramachado.