Sánchez pide «generosidad» para pactar la dirección de RTVE

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Lo de la generosidad no será por los salarios que cobran en ese ENTE, pues con un salario medio de 50.000 machacantes y para tanta gente como trabaja lo que se podría pedir es responsabilidad, etc. etc.