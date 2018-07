Sánchez presiona a Bruselas para agilizar la ayuda por la inmigración

¿Ayuda a inmigración? Señor Sanchez: se la ido de las manos tanto que decia que estaba todo controlado.Es muy fácil echar la culpa al saliente cuando Vd. les ha abierto la puerta de par en par comenzando con el Aquarius.Que bonita quedaba la foto ¿verdad? y ahora que...a pedir ayuda porque aquí ya no se puede más.Es mejor volver la cara a un lado y no mirar a los agentes quemados por cal viva y llenos de heces.¿eso le parece bien señor Sanchez.Es mejor tachar de xenófobo a Casado mirando a otro lado.Pues de ayuda nada.Lo mejor mandarlos de vuelta a su tierra.Esto va a ser insostenible para todos.La seguridad social QUE PAGAMOS TODOS está en las últimas y Vd. les concede asistencia gratuita QUE LES PAGAMOS TAMBIÉN NOSOTROS mientras hay unas esperas de todo que no tienen nombre.Así todavía van a aumentar más.No hay derecho que para una operación de corazón estemos esperando más de un año y nos tengamos que ir a Santander para realizarla debido a la saturación que hay en Zaragoza por ejemplo.Y esto si seguimos con su política de brazos abiertos cada vez va a ser peor.Pero a Vd. eso no le importa.Solo le importa el poder y los posibles votos que pueda conseguir en las próximas.El mio no desde luego.